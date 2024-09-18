https://ria.ru/20240918/kurskaya-1973402613.html

Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 18.09.2024

Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Подразделения группировки войск "Север" отразили четыре попытки ВСУ пересечь российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:15

2024-09-18T14:15

2024-09-18T14:55

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили четыре попытки ВСУ пересечь российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье", — говорится в сводке.Противник при этом потерял:Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 129-й бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Удалось отразить четыре контратаки в районах Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, а также сорвать три попытки наступления украинских войск в направлении Ольговки и населенного пункта Борки.Потери противника составили:Помимо этого, российские подразделения поразили скопления живой силы и техники украинских солдат в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Любимовка, Мирный, Мартыновка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Южный.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по местам сосредоточения резервов противника в Сумской области возле населенных пунктов Беловоды, Глухов, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Степное, Шалыгино, Хотень и Юнаковка.Общие потери противника за сутки составили:

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https://ria.ru/20240917/vsu-1973207402.html

https://ria.ru/20240917/vsu-1973182771.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность