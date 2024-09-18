Рейтинг@Mail.ru
Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 18.09.2024 (обновлено: 14:55 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/kurskaya-1973402613.html
Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 18.09.2024
Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Подразделения группировки войск "Север" отразили четыре попытки ВСУ пересечь российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:15
2024-09-18T14:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили четыре попытки ВСУ пересечь российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье", — говорится в сводке.Противник при этом потерял:Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 129-й бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Удалось отразить четыре контратаки в районах Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, а также сорвать три попытки наступления украинских войск в направлении Ольговки и населенного пункта Борки.Потери противника составили:Помимо этого, российские подразделения поразили скопления живой силы и техники украинских солдат в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Любимовка, Мирный, Мартыновка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Южный.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по местам сосредоточения резервов противника в Сумской области возле населенных пунктов Беловоды, Глухов, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Степное, Шалыгино, Хотень и Юнаковка.Общие потери противника за сутки составили:
https://ria.ru/20240918/drg-1973315535.html
https://ria.ru/20240917/vsu-1973207402.html
https://ria.ru/20240917/vsu-1973182771.html
https://ria.ru/20240918/at-1973400910.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область

ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили четыре попытки ВСУ пересечь российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны.
«
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье", — говорится в сводке.
Морпехи организовали засаду и уничтожили в Курской области украинскую ДРГ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Морпехи уничтожили в Курской области украинскую ДРГ
Вчера, 07:50
Противник при этом потерял:
  • до 70 человек убитыми и ранеными;
  • два танка, включая один Leopard;
  • две боевые машины пехоты CV90 производства Швеции;
  • восемь боевых бронированных машин;
  • одно артиллерийское орудие;
  • один автомобиль.
Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 129-й бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Удалось отразить четыре контратаки в районах Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, а также сорвать три попытки наступления украинских войск в направлении Ольговки и населенного пункта Борки.
Жительница Курской области о зверствах наемников в составе ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Жительница Курской области рассказала о зверствах наемников из Грузии
17 сентября, 16:12
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, восемь человек также взяли в плен;
  • две боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • один автомобиль.
Помимо этого, российские подразделения поразили скопления живой силы и техники украинских солдат в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Любимовка, Мирный, Мартыновка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Южный.
Техника, захваченная морпехами 810-й бригады в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
ВСУ передислоцируют подразделения из Курской области, пишут СМИ
17 сентября, 14:36
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по местам сосредоточения резервов противника в Сумской области возле населенных пунктов Беловоды, Глухов, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Степное, Шалыгино, Хотень и Юнаковка.
Общие потери противника за сутки составили:
  • более 400 военнослужащих;
  • 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один "Леопард";
  • пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV90;
  • один бронетранспортер;
  • 15 боевых бронированных машин;
  • четыре артиллерийских орудия;
  • два миномета;
  • 12 автомобилей.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
"Обратятся к Москве". В США рассказали, чего добивается Украина в конфликте
Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала