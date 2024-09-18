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Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 18.09.2024
Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Подразделения группировки войск "Север" отразили четыре попытки ВСУ пересечь российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:15
2024-09-18T14:15
2024-09-18T14:55
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили четыре попытки ВСУ пересечь российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье", — говорится в сводке.Противник при этом потерял:Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 129-й бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Удалось отразить четыре контратаки в районах Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, а также сорвать три попытки наступления украинских войск в направлении Ольговки и населенного пункта Борки.Потери противника составили:Помимо этого, российские подразделения поразили скопления живой силы и техники украинских солдат в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Любимовка, Мирный, Мартыновка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Южный.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по местам сосредоточения резервов противника в Сумской области возле населенных пунктов Беловоды, Глухов, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Степное, Шалыгино, Хотень и Юнаковка.Общие потери противника за сутки составили:
https://ria.ru/20240918/drg-1973315535.html
https://ria.ru/20240917/vsu-1973207402.html
https://ria.ru/20240917/vsu-1973182771.html
https://ria.ru/20240918/at-1973400910.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска пресекли новые попытки ВСУ прорваться в Курскую область
ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" отразили четыре попытки ВСУ пересечь российскую границу в Курской области, сообщило Минобороны.
«
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье", — говорится в сводке.
Противник при этом потерял:
- до 70 человек убитыми и ранеными;
- два танка, включая один Leopard;
- две боевые машины пехоты CV90 производства Швеции;
- восемь боевых бронированных машин;
- одно артиллерийское орудие;
- один автомобиль.
Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 129-й бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Удалось отразить четыре контратаки в районах Большой Обуховки, Малой Локни и Любимовки, а также сорвать три попытки наступления украинских войск в направлении Ольговки и населенного пункта Борки.
Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих убитыми и ранеными, восемь человек также взяли в плен;
- две боевые машины пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- один автомобиль.
Помимо этого, российские подразделения поразили скопления живой силы и техники украинских солдат в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Любимовка, Мирный, Мартыновка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Южный.
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по местам сосредоточения резервов противника в Сумской области
возле населенных пунктов Беловоды, Глухов, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы
, Степное, Шалыгино, Хотень и Юнаковка.
Общие потери противника за сутки составили:
- более 400 военнослужащих;
- 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один "Леопард";
- пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV90;
- один бронетранспортер;
- 15 боевых бронированных машин;
- четыре артиллерийских орудия;
- два миномета;
- 12 автомобилей.