https://ria.ru/20240918/kredit-1973355356.html

Компания из Владивостока запустит производство по кредиту в 500 млн рублей

Компания из Владивостока запустит производство по кредиту в 500 млн рублей - РИА Новости, 18.09.2024

Компания из Владивостока запустит производство по кредиту в 500 млн рублей

Малая технологичная компания (МТК) из Владивостока, работающая под брендом "Швачер", запустит новое производство благодаря специализированному кредиту в 500... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:58

2024-09-18T11:58

2024-09-18T11:58

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Малая технологичная компания (МТК) из Владивостока, работающая под брендом "Швачер", запустит новое производство благодаря специализированному кредиту в 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Предприятие открыло кредитную линию в МСП Банке (дочерний банк КМСП) для расширения производства программно-аппаратных комплексов (ПАК). Финансирование предоставлено на три года под зонтичное поручительство КМСП. Благодаря развитию бизнеса предприятие планирует увеличение годовой выручки минимум на 50%. Предоставление государственной поддержки МТК осуществляется по принципам реестровой модели. Среди них — снижение требований по финансированию проектов и предоставление дополнительных баллов в рамках грантовых программ, льготные ставки по промышленной ипотеке, приоритетное рассмотрение заявок на госрегистрацию РИД, отмечает заместитель министра экономического развития России Максим Колесников. "Поддержка технологического предпринимательства — одно из приоритетных направлений работы министерства. Помимо традиционных мер, которые МТК получают благодаря включению в соответствующий реестр, компании, как представители сектора МСП, активно пользуются и существующими программами для бизнеса. Это позволяет им активнее масштабироваться, наращивать объемы выпускаемой продукции", — прокомментировал Колесников, его слова приводит пресс-служба Минэкономразвития. Компания "Швачер" занимается производством собственного комплексного решения на базе российских разработок, внесенных в реестр радиоэлектронном продукции: серверы, программно-аппаратные комплексы (ПАК) и система хранения данных (СХД). Продукция компании используется как в бизнес-структурах, так и в государственных организациях. IT-системы позволяют поддерживать требуемый уровень сервиса, сводя потерю данных к минимуму. Также технологии "Швачер" помогают эффективно защищать данные компании и есть возможность их восстановления при возникновении соответствующей необходимости. Начиная с 2020 года, компания полностью перешла на российские аппаратные и программные решения для разработки и сборки устройств. "На сегодняшний день объем кредитной поддержки компаний из реестра МТК на Дальнем Востоке составляет около 1 миллиарда рублей. В портфеле МСП Банка есть проекты как с относительно небольшими суммами по кредитам на 30-40 миллионов рублей, так и более крупные, как например, IT-компания "Швачер". Востребованность специализированной кредитной программы в сегодняшних реалиях трудно переоценить. При этом важно не только увеличение количества выдаваемых кредитов компаниям МТК, но и расширение географии присутствия получателей этой меры поддержки. Мы работаем над тем, чтобы сохранить льготные условия финансирования для таких предпринимателей", — подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба. МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Его инициировал президент Владимир Путин.

https://ria.ru/20240904/kmsp-1970512274.html

https://ria.ru/20240904/kreditovanie-1970501627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , россия, мсп банк, александр исаевич