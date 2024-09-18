https://ria.ru/20240918/kobzev-1973472532.html
Кобзев: бойцы ЧВК, участвующие в СВО, получат в Приангарье поддержку
Кобзев: бойцы ЧВК, участвующие в СВО, получат в Приангарье поддержку - РИА Новости, 18.09.2024
Кобзев: бойцы ЧВК, участвующие в СВО, получат в Приангарье поддержку
Инициативу губернатора Иркутской области о мерах соцподдержки участников СВО, выполняющих боевые задачи в составе частных военных компаний и членов их семей,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:26
2024-09-18T17:26
2024-09-18T17:26
иркутская область
игорь кобзев
сво
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ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Инициативу губернатора Иркутской области о мерах соцподдержки участников СВО, выполняющих боевые задачи в составе частных военных компаний и членов их семей, одобрили на сессии законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Депутаты законодательного собрания Иркутской области во втором чтении рассмотрели инициативу губернатора Игоря Кобзева о предоставлении мер соцподдержки военнослужащим, которые участвуют в СВО в составе частных военных компаний. "Безусловно в числе участников СВО, получающих региональные меры поддержки, должны быть и военнослужащие, содействующие выполнению задач специальной военной операции в составе частных военных компаний. Многие ветераны боевых действий ждали принятия этого документа", – сказал Игорь Кобзев. Отмечается, что парламентарии единогласно поддержали законопроект. Он предусматривает внесение изменений в действующий в Иркутской области закон о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей в части расширения категории граждан, имеющих право на единовременные выплаты в связи с увечьем или заболеванием во время участия в СВО, а также единовременных выплат членам семей в связи со смертью военнослужащего. Также законом предусмотрено предоставление бесплатного отдыха детям участников СВО. По словам Кобзева, вопросы поддержки участников СВО и их семей остаются в Приангарье ключевыми. Правительство региона и депутаты разрабатывает и внедряет новые меры соцподдержки, сегодня в регионе их 39.
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РИА Новости
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игорь кобзев, сво
Иркутская область, Игорь Кобзев, СВО
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Инициативу губернатора Иркутской области о мерах соцподдержки участников СВО, выполняющих боевые задачи в составе частных военных компаний и членов их семей, одобрили на сессии законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Депутаты законодательного собрания Иркутской области во втором чтении рассмотрели инициативу губернатора Игоря Кобзева
о предоставлении мер соцподдержки военнослужащим, которые участвуют в СВО в составе частных военных компаний.
"Безусловно в числе участников СВО, получающих региональные меры поддержки, должны быть и военнослужащие, содействующие выполнению задач специальной военной операции в составе частных военных компаний. Многие ветераны боевых действий ждали принятия этого документа", – сказал Игорь Кобзев.
Отмечается, что парламентарии единогласно поддержали законопроект.
Он предусматривает внесение изменений в действующий в Иркутской области закон о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей в части расширения категории граждан, имеющих право на единовременные выплаты в связи с увечьем или заболеванием во время участия в СВО, а также единовременных выплат членам семей в связи со смертью военнослужащего. Также законом предусмотрено предоставление бесплатного отдыха детям участников СВО.
По словам Кобзева, вопросы поддержки участников СВО и их семей остаются в Приангарье ключевыми. Правительство региона и депутаты разрабатывает и внедряет новые меры соцподдержки, сегодня в регионе их 39.