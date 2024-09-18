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Киселев призвал учиться у онкологов справляться с трудностями - РИА Новости, 18.09.2024
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18:39 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/kiselev-1973489710.html
Киселев призвал учиться у онкологов справляться с трудностями
Киселев призвал учиться у онкологов справляться с трудностями - РИА Новости, 18.09.2024
Киселев призвал учиться у онкологов справляться с трудностями
Позиция онкологов среди врачей - самая сложная как с интеллектуальной, так и с моральной точки зрения, их работа требует постоянно делать сложнейший выбор, в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:39
2024-09-18T18:39
общество
дмитрий киселев
россия
миа "россия сегодня"
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Позиция онкологов среди врачей - самая сложная как с интеллектуальной, так и с моральной точки зрения, их работа требует постоянно делать сложнейший выбор, в этом на них можно равняться представителям других профессий, например, журналистам, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "У онкологов среди врачей, наверное, самая сложная позиция. Она сложная интеллектуально и сложна по драматизму тех жизненных ситуаций, в которых онкологи постоянно вынуждены работать. Это сложнейший выбор, и для этого нужно обладать качествами, которым трудно научиться", - сказал Киселев на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Он отметил, что на онкологов нужно равняться людям других профессий, например, журналистам. Киселев подчеркнул, что представителям СМИ, как и врачам, необходимо постоянно учиться. Гендиректор "России сегодня" отметил, что ориентирует молодых коллег брать пример с врачей, в том числе с онкологов, так как это люди с твердым характером, обладающие такими качествами, как благородство и умение сопереживать.
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общество, дмитрий киселев, россия, миа "россия сегодня", здоровье - общество
Общество, Дмитрий Киселев, Россия, МИА "Россия сегодня", Здоровье - Общество
Киселев призвал учиться у онкологов справляться с трудностями

Киселев: на онкологов нужно равняться людям других профессий

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Позиция онкологов среди врачей - самая сложная как с интеллектуальной, так и с моральной точки зрения, их работа требует постоянно делать сложнейший выбор, в этом на них можно равняться представителям других профессий, например, журналистам, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"У онкологов среди врачей, наверное, самая сложная позиция. Она сложная интеллектуально и сложна по драматизму тех жизненных ситуаций, в которых онкологи постоянно вынуждены работать. Это сложнейший выбор, и для этого нужно обладать качествами, которым трудно научиться", - сказал Киселев на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни".
Он отметил, что на онкологов нужно равняться людям других профессий, например, журналистам. Киселев подчеркнул, что представителям СМИ, как и врачам, необходимо постоянно учиться.
Гендиректор "России сегодня" отметил, что ориентирует молодых коллег брать пример с врачей, в том числе с онкологов, так как это люди с твердым характером, обладающие такими качествами, как благородство и умение сопереживать.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Персонализированная медицина в онкологии уже стала рутиной, заявил Мурашко
Вчера, 17:37
 
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