https://ria.ru/20240918/kiselev-1973489710.html

Киселев призвал учиться у онкологов справляться с трудностями

Киселев призвал учиться у онкологов справляться с трудностями - РИА Новости, 18.09.2024

Киселев призвал учиться у онкологов справляться с трудностями

Позиция онкологов среди врачей - самая сложная как с интеллектуальной, так и с моральной точки зрения, их работа требует постоянно делать сложнейший выбор, в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:39

2024-09-18T18:39

2024-09-18T18:39

общество

дмитрий киселев

россия

миа "россия сегодня"

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Позиция онкологов среди врачей - самая сложная как с интеллектуальной, так и с моральной точки зрения, их работа требует постоянно делать сложнейший выбор, в этом на них можно равняться представителям других профессий, например, журналистам, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "У онкологов среди врачей, наверное, самая сложная позиция. Она сложная интеллектуально и сложна по драматизму тех жизненных ситуаций, в которых онкологи постоянно вынуждены работать. Это сложнейший выбор, и для этого нужно обладать качествами, которым трудно научиться", - сказал Киселев на Международном форуме онкологии и радиотерапии "Ради жизни". Он отметил, что на онкологов нужно равняться людям других профессий, например, журналистам. Киселев подчеркнул, что представителям СМИ, как и врачам, необходимо постоянно учиться. Гендиректор "России сегодня" отметил, что ориентирует молодых коллег брать пример с врачей, в том числе с онкологов, так как это люди с твердым характером, обладающие такими качествами, как благородство и умение сопереживать.

https://ria.ru/20240918/murashko-1973476325.html

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общество, дмитрий киселев, россия, миа "россия сегодня", здоровье - общество