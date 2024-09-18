https://ria.ru/20240918/kiberbezopasnost-1973471039.html

В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности

В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности - РИА Новости, 18.09.2024

В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности

Информационная кампания по кибербезопасности "Клади трубку", инициированная Банком России, МВД РФ и Генпрокуратурой, стартовала в России, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:21

2024-09-18T17:21

2024-09-18T17:21

общество

россия

ирина волк

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Информационная кампания по кибербезопасности "Клади трубку", инициированная Банком России, МВД РФ и Генпрокуратурой, стартовала в России, сообщается на сайте "МВД Медиа". Официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся на сайте, отметила, что в рамках акции сотрудники МВД расскажут о преступных схемах и раскроют ключевые индикаторы, которые помогут выявить мошенников. "Все посты, видеоролики и материалы информационной кампании можно найти в социальных медиа по хештегу #КладиТрубку", - подчеркнула Волк. Она добавила, что кампания направлена на повышение уровня осведомленности и киберграмотности россиян. В рамках акции подготовлены плакаты, ролики, а также профилактические мероприятия, в которых принимают участие региональные управления МВД.

https://ria.ru/20240618/kiberchempionaty-1953643872.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ирина волк, генеральная прокуратура рф