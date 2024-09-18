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В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности - РИА Новости, 18.09.2024
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17:21 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/kiberbezopasnost-1973471039.html
В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности
В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности - РИА Новости, 18.09.2024
В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности
Информационная кампания по кибербезопасности "Клади трубку", инициированная Банком России, МВД РФ и Генпрокуратурой, стартовала в России, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:21
2024-09-18T17:21
общество
россия
ирина волк
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Информационная кампания по кибербезопасности "Клади трубку", инициированная Банком России, МВД РФ и Генпрокуратурой, стартовала в России, сообщается на сайте "МВД Медиа". Официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся на сайте, отметила, что в рамках акции сотрудники МВД расскажут о преступных схемах и раскроют ключевые индикаторы, которые помогут выявить мошенников. "Все посты, видеоролики и материалы информационной кампании можно найти в социальных медиа по хештегу #КладиТрубку", - подчеркнула Волк. Она добавила, что кампания направлена на повышение уровня осведомленности и киберграмотности россиян. В рамках акции подготовлены плакаты, ролики, а также профилактические мероприятия, в которых принимают участие региональные управления МВД.
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общество, россия, ирина волк, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Ирина Волк, Генеральная прокуратура РФ
В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности

В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности "Клади трубку"

© iStock.com / martin-dmСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© iStock.com / martin-dm
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Информационная кампания по кибербезопасности "Клади трубку", инициированная Банком России, МВД РФ и Генпрокуратурой, стартовала в России, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Официальный представитель МВД России Ирина Волк, слова которой приводятся на сайте, отметила, что в рамках акции сотрудники МВД расскажут о преступных схемах и раскроют ключевые индикаторы, которые помогут выявить мошенников. "Все посты, видеоролики и материалы информационной кампании можно найти в социальных медиа по хештегу #КладиТрубку", - подчеркнула Волк.
Она добавила, что кампания направлена на повышение уровня осведомленности и киберграмотности россиян. В рамках акции подготовлены плакаты, ролики, а также профилактические мероприятия, в которых принимают участие региональные управления МВД.
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ОбществоРоссияИрина ВолкГенеральная прокуратура РФ
 
 
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