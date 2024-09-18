https://ria.ru/20240918/khram-1973349234.html
В белгородском селе Муроме при обстреле поврежден храм
В белгородском селе Муроме при обстреле поврежден храм - РИА Новости, 18.09.2024
В белгородском селе Муроме при обстреле поврежден храм
Купол, фасад и остекление храма в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области повреждены после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:32
2024-09-18T11:32
2024-09-18T11:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
муром
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973346122_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72c720a897229dd83a5c3cfcb54547a2.jpg
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Купол, фасад и остекление храма в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области повреждены после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В результате обстрела в 5 частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады. Разрушен гараж. В местном храме повреждены купол, фасад и остекление. Кроме того, есть повреждения на линии газо- и электроснабжения", - написал Гладков. По данным главы области, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул губернатор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240918/svo-1973345634.html
https://ria.ru/20240918/smolenskaya_oblast-1973304114.html
белгородская область
украина
муром
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973346122_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2c693891a0ae4fd18b1334033130b679.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, украина, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Муром, Вячеслав Гладков
В белгородском селе Муроме при обстреле поврежден храм
В белгородском селе Муроме при обстреле повреждены купол и фасад храма