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В белгородском селе Муроме при обстреле поврежден храм - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:32 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/khram-1973349234.html
В белгородском селе Муроме при обстреле поврежден храм
В белгородском селе Муроме при обстреле поврежден храм - РИА Новости, 18.09.2024
В белгородском селе Муроме при обстреле поврежден храм
Купол, фасад и остекление храма в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области повреждены после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:32
2024-09-18T11:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
муром
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Купол, фасад и остекление храма в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области повреждены после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В результате обстрела в 5 частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады. Разрушен гараж. В местном храме повреждены купол, фасад и остекление. Кроме того, есть повреждения на линии газо- и электроснабжения", - написал Гладков. По данным главы области, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул губернатор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240918/svo-1973345634.html
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происшествия, белгородская область, украина, муром, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Муром, Вячеслав Гладков
В белгородском селе Муроме при обстреле поврежден храм

В белгородском селе Муроме при обстреле повреждены купол и фасад храма

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия украинского обстрела в селе Муром Белгородской области
Последствия украинского обстрела в селе Муром Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия украинского обстрела в селе Муром Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Купол, фасад и остекление храма в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области повреждены после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела в 5 частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады. Разрушен гараж. В местном храме повреждены купол, фасад и остекление. Кроме того, есть повреждения на линии газо- и электроснабжения", - написал Гладков.
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По данным главы области, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул губернатор.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаМуромВячеслав Гладков
 
 
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