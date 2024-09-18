https://ria.ru/20240918/khram-1973349234.html

В белгородском селе Муроме при обстреле поврежден храм

В белгородском селе Муроме при обстреле поврежден храм - РИА Новости, 18.09.2024

В белгородском селе Муроме при обстреле поврежден храм

Купол, фасад и остекление храма в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области повреждены после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:32

2024-09-18T11:32

2024-09-18T11:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

муром

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973346122_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_72c720a897229dd83a5c3cfcb54547a2.jpg

БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Купол, фасад и остекление храма в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области повреждены после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "В результате обстрела в 5 частных домах выбиты окна, посечены кровли и фасады. Разрушен гараж. В местном храме повреждены купол, фасад и остекление. Кроме того, есть повреждения на линии газо- и электроснабжения", - написал Гладков. По данным главы области, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул губернатор. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240918/svo-1973345634.html

https://ria.ru/20240918/smolenskaya_oblast-1973304114.html

белгородская область

украина

муром

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, украина, муром, вячеслав гладков