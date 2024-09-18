https://ria.ru/20240918/kazan-1973389700.html

В Казани арестовали участниц женской исламистской ячейки

В Казани арестовали участниц женской исламистской ячейки - РИА Новости, 18.09.2024

В Казани арестовали участниц женской исламистской ячейки

Четверо представительниц женской исламистской ячейки, распространявшей доктрину так называемого всемирного халифата, арестованы в Казани, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:47

2024-09-18T13:47

2024-09-18T13:47

происшествия

справки

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Четверо представительниц женской исламистской ячейки, распространявшей доктрину так называемого всемирного халифата, арестованы в Казани, сообщает пресс-служба Вахитовского районного суда. Утром в среду центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о том, что в Татарстане пресечена деятельность законспирированной женской ячейки запрещённой в России международной террористической организации. Установлено, что они проводили работу по распространению на территории РФ террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата. С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России. "В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двоим жительницам Казани, 1989 и 1987 года рождения, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации), а также двоим жительницам Казани 1987 и 1985 года рождения, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации)", - говорится в сообщении. Отмечается, что они, "являясь участницами международной террористической организации "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* на территории Республики Татарстан, в период с марта 2019 года по сентябрь 2024 года организовывали и принимали, в зависимости от роли каждой, участие в деятельности указанной запрещенной организации". "Так, в мае 2023 года и январе 2024 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства одной из обвиняемых получены материалы, свидетельствующие об организации ею нелегальных агитационных собраний в интересах международной террористической организации "Партия исламского освобождения"* с участием членов террористической организации. Кроме того, она в период с марта 2019 года по сентябрь 2024 года непосредственно организовывала проведение нелегальных агитационных собраний с участием остальных обвиняемых на территории Татарстана", - сообщает суд. Вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* признана террористической организацией и её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240912/verbovka-1972208398.html

https://ria.ru/20240831/adygeya-1969664449.html

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Задержание в Татарстане женщин, занимавшихся вербовкой в террористическую организацию ФСБ показала, как в Татарстане задерживали женщин, занимавшихся вербовкой в террористическую организацию. 2024-09-18T13:47 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, справки, россия, казань, республика татарстан (татарстан), хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)