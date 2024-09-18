Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде семейная пара зарегистрировала несколько сотен мигрантов - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/kaliningrad-1973369383.html
В Калининграде семейная пара зарегистрировала несколько сотен мигрантов
В Калининграде семейная пара зарегистрировала несколько сотен мигрантов - РИА Новости, 18.09.2024
В Калининграде семейная пара зарегистрировала несколько сотен мигрантов
Следователем УМВД Калининграда завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары, которая незаконно зарегистрировала более 300 мигрантов,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:49
2024-09-18T12:49
происшествия
жилье
калининград
россия
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937771025_49:0:3690:2048_1920x0_80_0_0_4dcf671e1126733831982845ecba1103.jpg
КАЛИНИНГРАД, 18 сен — РИА Новости. Следователем УМВД Калининграда завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары, которая незаконно зарегистрировала более 300 мигрантов, сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, в 2023 году супруги организовали незаконную деятельность: они арендовали нежилое помещение в Калининграде, в котором устроили хостел на 96 мест и, используя печать индивидуального предпринимателя, за денежное вознаграждение регистрировали иностранцев по месту проживания. "За время работы хостела на миграционный учёт были поставлены 358 жителей Узбекистана... Следователем СО ОМВД России по Центральному району города Калининграда завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары. 40-летнему мужчине и его 36-летней жене предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. В 2022 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". На время следствия и до решения суда супругам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20240917/migranty-1973233135.html
https://ria.ru/20240918/yarovaya-1973358627.html
калининград
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937771025_959:0:3690:2048_1920x0_80_0_0_7908ea95cec9729ac9cae0c209dbb654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, калининград, россия, узбекистан
Происшествия, Жилье, Калининград, Россия, Узбекистан
В Калининграде семейная пара зарегистрировала несколько сотен мигрантов

В Калининграде семейная пара незаконно зарегистрировала более трехсот мигрантов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов
Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 18 сен — РИА Новости. Следователем УМВД Калининграда завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары, которая незаконно зарегистрировала более 300 мигрантов, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в 2023 году супруги организовали незаконную деятельность: они арендовали нежилое помещение в Калининграде, в котором устроили хостел на 96 мест и, используя печать индивидуального предпринимателя, за денежное вознаграждение регистрировали иностранцев по месту проживания.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Воробьев прокомментировал возможные ограничения для мигрантов в Подмосковье
17 сентября, 17:47
"За время работы хостела на миграционный учёт были поставлены 358 жителей Узбекистана... Следователем СО ОМВД России по Центральному району города Калининграда завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары. 40-летнему мужчине и его 36-летней жене предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
В 2022 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
На время следствия и до решения суда супругам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Яровая сообщила о подготовке изменений в законодательство о мигрантах
Вчера, 12:11
 
ПроисшествияЖильеКалининградРоссияУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала