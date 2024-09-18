https://ria.ru/20240918/kaliningrad-1973369383.html

В Калининграде семейная пара зарегистрировала несколько сотен мигрантов

В Калининграде семейная пара зарегистрировала несколько сотен мигрантов - РИА Новости, 18.09.2024

В Калининграде семейная пара зарегистрировала несколько сотен мигрантов

Следователем УМВД Калининграда завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары, которая незаконно зарегистрировала более 300 мигрантов,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:49

2024-09-18T12:49

2024-09-18T12:49

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КАЛИНИНГРАД, 18 сен — РИА Новости. Следователем УМВД Калининграда завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары, которая незаконно зарегистрировала более 300 мигрантов, сообщила пресс-служба ведомства. По данным следствия, в 2023 году супруги организовали незаконную деятельность: они арендовали нежилое помещение в Калининграде, в котором устроили хостел на 96 мест и, используя печать индивидуального предпринимателя, за денежное вознаграждение регистрировали иностранцев по месту проживания. "За время работы хостела на миграционный учёт были поставлены 358 жителей Узбекистана... Следователем СО ОМВД России по Центральному району города Калининграда завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары. 40-летнему мужчине и его 36-летней жене предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. В 2022 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации". На время следствия и до решения суда супругам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20240917/migranty-1973233135.html

https://ria.ru/20240918/yarovaya-1973358627.html

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происшествия, жилье, калининград, россия, узбекистан