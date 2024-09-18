https://ria.ru/20240918/izrail-1973420497.html

СМИ узнали, как Израиль планировал операцию с детонацией пейджеров в Ливане

СМИ узнали, как Израиль планировал операцию с детонацией пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

СМИ узнали, как Израиль планировал операцию с детонацией пейджеров в Ливане

Израильские спецслужбы планировали операцию с массовой детонацией пейджеров в Ливане в качестве первого удара войны с движением "Хезболлах", однако фактическое... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:01

2024-09-18T15:01

2024-09-18T15:01

в мире

ливан

израиль

иран

ллойд остин

биньямин нетаньяху

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Израильские спецслужбы планировали операцию с массовой детонацией пейджеров в Ливане в качестве первого удара войны с движением "Хезболлах", однако фактическое время осуществления этой операции было обусловлено опасениями, что "Хезболлах" может разоблачить ее, сообщил в среду портал Walla со ссылкой на израильские и американские источники. "Израиль оказался в ситуации, когда можно было либо использовать (пейджеры - ред.), либо потерять их", - заявил порталу высокопоставленный американский чиновник, комментируя то, как Израиль проинформировал США о происходящем. По данным портала, министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник позвонил своему американскому коллеге Ллойду Остину за несколько минут до того, как сотни устройств связи, которые использовались в рядах "Хезболлах", начали детонировать в разных районах Ливана. По словам источника, Галант сообщил Остину, что Израиль собирается вскоре провести какую-то операцию в Ливане, но отказался предоставить конкретные подробности о целях или характере операции. Бывший израильский чиновник, осведомленный об операции, сообщил порталу, что изначально израильские спецслужбы планировали использовать заминированные пейджеры, которые оказались в руках шиитского движения, в качестве неожиданного первого удара в рамках полномасштабной войны с целью попытки парализовать противника на начальном этапе. В публикации отмечается, что в последние дни в Израиле возросла обеспокоенность в связи с тем, что "Хезболлах" может раскрыть "брешь" в своей безопасности. Были проведены экстренные консультации между премьер-министром Биньямином Нетаньяху, некоторыми министрами и руководителями оборонных ведомств и разведывательного сообщества, которые привели к решению осуществить операцию не дожидаясь возможного разоблачения. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 4 тысяч человек, 11 человек погибли. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее. Как сообщила американская газета New York Times со ссылкой на неназванного члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана, пейджеры в Ливане, прежде чем взорваться, издавали звуковой сигнал в течение примерно десяти секунд, что побудило некоторых владельцев поднести их близко к лицу, чтобы проверить наличие новых сообщений. По данным газеты, посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял один глаз и серьезно повредил другой в результате взрыва пейджера, который был при нем.

https://ria.ru/20240917/ekspert-1973262643.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973310566.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

ливан

израиль

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, иран, ллойд остин, биньямин нетаньяху, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане