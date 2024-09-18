Израиль взорвал пейджеры раньше, чем планировал, пишут СМИ
Axios: Израиль взорвал пейджеры раньше срока из-за риска срыва операции
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Израиля приняли решение взорвать пейджеры в Ливане раньше запланированного срока из-за опасений, что движение "Хезболлах" узнает о готовящейся операции, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники.
Ранее портал сообщал, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
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"Израиль решил взорвать пейджеры, которые носили члены "Хезболлах" в Ливане и Сирии во вторник, из-за опасения, что его секретная операция могла быть раскрыта группировкой", - говорится в сообщении.
Бывший израильский чиновник, знакомый с операцией, заявил порталу, что израильские спецслужбы планировали использовать заминированные пейджеры в качестве "неожиданного первого удара в полномасштабной войне". Однако в последние дни в Израиле стали беспокоится, что ливанское движение может обнаружить пейджеры, в связи с чем израильские власти приняли решение провести операцию.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ливанского минздрава, ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.