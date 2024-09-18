https://ria.ru/20240918/izrail-1973408983.html

Израиль взорвал пейджеры раньше, чем планировал, пишут СМИ

Израиль взорвал пейджеры раньше, чем планировал, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2024

Израиль взорвал пейджеры раньше, чем планировал, пишут СМИ

Власти Израиля приняли решение взорвать пейджеры в Ливане раньше запланированного срока из-за опасений, что движение "Хезболлах" узнает о готовящейся операции,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:31

2024-09-18T14:31

2024-09-18T14:31

в мире

технологии

ливан

израиль

сирия

биньямин нетаньяху

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Израиля приняли решение взорвать пейджеры в Ливане раньше запланированного срока из-за опасений, что движение "Хезболлах" узнает о готовящейся операции, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники. Ранее портал сообщал, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности. "Израиль решил взорвать пейджеры, которые носили члены "Хезболлах" в Ливане и Сирии во вторник, из-за опасения, что его секретная операция могла быть раскрыта группировкой", - говорится в сообщении. Бывший израильский чиновник, знакомый с операцией, заявил порталу, что израильские спецслужбы планировали использовать заминированные пейджеры в качестве "неожиданного первого удара в полномасштабной войне". Однако в последние дни в Израиле стали беспокоится, что ливанское движение может обнаружить пейджеры, в связи с чем израильские власти приняли решение провести операцию. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ливанского минздрава, ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.

https://ria.ru/20240918/livan-1973388819.html

https://ria.ru/20240918/conversation-1973363611.html

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в мире, технологии, ливан, израиль, сирия, биньямин нетаньяху, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане