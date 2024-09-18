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Израиль взорвал пейджеры раньше, чем планировал, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
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14:31 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/izrail-1973408983.html
Израиль взорвал пейджеры раньше, чем планировал, пишут СМИ
Израиль взорвал пейджеры раньше, чем планировал, пишут СМИ - РИА Новости, 18.09.2024
Израиль взорвал пейджеры раньше, чем планировал, пишут СМИ
Власти Израиля приняли решение взорвать пейджеры в Ливане раньше запланированного срока из-за опасений, что движение "Хезболлах" узнает о готовящейся операции,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:31
2024-09-18T14:31
в мире
технологии
ливан
израиль
сирия
биньямин нетаньяху
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Израиля приняли решение взорвать пейджеры в Ливане раньше запланированного срока из-за опасений, что движение "Хезболлах" узнает о готовящейся операции, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники. Ранее портал сообщал, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности. "Израиль решил взорвать пейджеры, которые носили члены "Хезболлах" в Ливане и Сирии во вторник, из-за опасения, что его секретная операция могла быть раскрыта группировкой", - говорится в сообщении. Бывший израильский чиновник, знакомый с операцией, заявил порталу, что израильские спецслужбы планировали использовать заминированные пейджеры в качестве "неожиданного первого удара в полномасштабной войне". Однако в последние дни в Израиле стали беспокоится, что ливанское движение может обнаружить пейджеры, в связи с чем израильские власти приняли решение провести операцию. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ливанского минздрава, ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
https://ria.ru/20240918/livan-1973388819.html
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в мире, технологии, ливан, израиль, сирия, биньямин нетаньяху, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Технологии, Ливан, Израиль, Сирия, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Израиль взорвал пейджеры раньше, чем планировал, пишут СМИ

Axios: Израиль взорвал пейджеры раньше срока из-за риска срыва операции

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Власти Израиля приняли решение взорвать пейджеры в Ливане раньше запланированного срока из-за опасений, что движение "Хезболлах" узнает о готовящейся операции, сообщает портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники.
Ранее портал сообщал, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Евросоюз осудил детонацию пейджеров в Ливане
Вчера, 13:42
"Израиль решил взорвать пейджеры, которые носили члены "Хезболлах" в Ливане и Сирии во вторник, из-за опасения, что его секретная операция могла быть раскрыта группировкой", - говорится в сообщении.
Бывший израильский чиновник, знакомый с операцией, заявил порталу, что израильские спецслужбы планировали использовать заминированные пейджеры в качестве "неожиданного первого удара в полномасштабной войне". Однако в последние дни в Израиле стали беспокоится, что ливанское движение может обнаружить пейджеры, в связи с чем израильские власти приняли решение провести операцию.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. По данным ливанского минздрава, ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
По данным ряда СМИ, пейджеры используются членами движения "Хезболлах" в качестве закрытой системы связи, наименее подверженной взлому и прослушиванию. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.
Место детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
СМИ назвали "зловещее последствие" взрывов пейджеров в Ливане
Вчера, 12:31
 
В миреТехнологииЛиванИзраильСирияБиньямин НетаньяхуХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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