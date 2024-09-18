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ЦАХАЛ заявил об авиаударе по боевикам ХАМАС в районе Газы - РИА Новости, 18.09.2024
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14:32 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/izrail-1973408561.html
ЦАХАЛ заявил об авиаударе по боевикам ХАМАС в районе Газы
ЦАХАЛ заявил об авиаударе по боевикам ХАМАС в районе Газы - РИА Новости, 18.09.2024
ЦАХАЛ заявил об авиаударе по боевикам ХАМАС в районе Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по бойцам палестинского движения ХАМАС, действовавшим в здании школы "Ибн аль-Хайтам" в районе... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:32
2024-09-18T14:32
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по бойцам палестинского движения ХАМАС, действовавшим в здании школы "Ибн аль-Хайтам" в районе города Газа. "Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном пункте, расположенном в комплексе, который ранее служил школой "Ибн аль-Хайтам" в районе города Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе утверждают, что центр управления использовался бойцами ХАМАС для планирования и осуществления операций против войск ЦАХАЛ и государства Израиль. В сообщении также говорится, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240916/tsakhal-1973073776.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил об авиаударе по боевикам ХАМАС в районе Газы

ЦАХАЛ заявил, что нанес авиаудар по бойцам ХАМАС, действовавшим в школе в Газе

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по бойцам палестинского движения ХАМАС, действовавшим в здании школы "Ибн аль-Хайтам" в районе города Газа.
"Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном пункте, расположенном в комплексе, который ранее служил школой "Ибн аль-Хайтам" в районе города Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
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В пресс-службе утверждают, что центр управления использовался бойцами ХАМАС для планирования и осуществления операций против войск ЦАХАЛ и государства Израиль. В сообщении также говорится, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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