https://ria.ru/20240918/izrail-1973408561.html

ЦАХАЛ заявил об авиаударе по боевикам ХАМАС в районе Газы

ЦАХАЛ заявил об авиаударе по боевикам ХАМАС в районе Газы - РИА Новости, 18.09.2024

ЦАХАЛ заявил об авиаударе по боевикам ХАМАС в районе Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по бойцам палестинского движения ХАМАС, действовавшим в здании школы "Ибн аль-Хайтам" в районе... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:32

2024-09-18T14:32

2024-09-18T14:32

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по бойцам палестинского движения ХАМАС, действовавшим в здании школы "Ибн аль-Хайтам" в районе города Газа. "Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном пункте, расположенном в комплексе, который ранее служил школой "Ибн аль-Хайтам" в районе города Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии. В пресс-службе утверждают, что центр управления использовался бойцами ХАМАС для планирования и осуществления операций против войск ЦАХАЛ и государства Израиль. В сообщении также говорится, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240916/tsakhal-1973073776.html

https://ria.ru/20240917/khamas-1973224873.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году