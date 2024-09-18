ЦАХАЛ заявил об авиаударе по боевикам ХАМАС в районе Газы
ЦАХАЛ заявил, что нанес авиаудар по бойцам ХАМАС, действовавшим в школе в Газе
© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла авиаудар по бойцам палестинского движения ХАМАС, действовавшим в здании школы "Ибн аль-Хайтам" в районе города Газа.
"Некоторое время назад по указанию разведки ЦАХАЛ ВВС Израиля нанесли точечный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в командно-контрольном пункте, расположенном в комплексе, который ранее служил школой "Ибн аль-Хайтам" в районе города Газа", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
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В пресс-службе утверждают, что центр управления использовался бойцами ХАМАС для планирования и осуществления операций против войск ЦАХАЛ и государства Израиль. В сообщении также говорится, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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