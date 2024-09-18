https://ria.ru/20240918/izbienie-1973411685.html

В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме

В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме - РИА Новости, 18.09.2024

В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как житель Челябинской области жестоко избил девушку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:38

2024-09-18T14:38

2024-09-18T14:38

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как житель Челябинской области жестоко избил девушку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону. Ранее в Telegram-каналах в среду сообщалось о том, что в Троицке мужчина избил девушку, лицо которой после этого превратилось в опухшее месиво, так как она отказала ему в интиме. Отмечается, что девушка отдыхала в ночном баре с компанией, где и был 37-летний мужчина – после того, как все разъехались, у девушки разрядился телефон, и мужчина этим воспользовался, позвав к себе. По данным полиции, происшествие зарегистрировано в дежурной части межмуниципального отдела МВД России "Троицкий". "Сотрудниками полиции нападавший гражданин установлен, им оказался местный житель 1987 года рождения. Пострадавшая проходит курс лечения, где будет дано заключение и определена степень тяжести вреда здоровью. В отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье", - говорится в сообщении. Начальник межмуниципального отдела МВД взял на контроль данную ситуацию, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240903/migranty-1970183914.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, челябинская область, троицк