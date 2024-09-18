https://ria.ru/20240918/izbienie-1973411685.html
В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме
В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме - РИА Новости, 18.09.2024
В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как житель Челябинской области жестоко избил девушку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:38
2024-09-18T14:38
2024-09-18T14:38
происшествия
здоровье - общество
россия
челябинская область
троицк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как житель Челябинской области жестоко избил девушку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону. Ранее в Telegram-каналах в среду сообщалось о том, что в Троицке мужчина избил девушку, лицо которой после этого превратилось в опухшее месиво, так как она отказала ему в интиме. Отмечается, что девушка отдыхала в ночном баре с компанией, где и был 37-летний мужчина – после того, как все разъехались, у девушки разрядился телефон, и мужчина этим воспользовался, позвав к себе. По данным полиции, происшествие зарегистрировано в дежурной части межмуниципального отдела МВД России "Троицкий". "Сотрудниками полиции нападавший гражданин установлен, им оказался местный житель 1987 года рождения. Пострадавшая проходит курс лечения, где будет дано заключение и определена степень тяжести вреда здоровью. В отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье", - говорится в сообщении. Начальник межмуниципального отдела МВД взял на контроль данную ситуацию, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240903/migranty-1970183914.html
https://ria.ru/20240828/deti-1968970093.html
россия
челябинская область
троицк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, челябинская область, троицк
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Челябинская область, Троицк
В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме
В челябинском Троицке мужчина жестоко избил девушку за отказ в интиме