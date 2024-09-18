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В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме - РИА Новости, 18.09.2024
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14:38 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/izbienie-1973411685.html
В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме
В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме - РИА Новости, 18.09.2024
В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как житель Челябинской области жестоко избил девушку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:38
2024-09-18T14:38
происшествия
здоровье - общество
россия
челябинская область
троицк
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как житель Челябинской области жестоко избил девушку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону. Ранее в Telegram-каналах в среду сообщалось о том, что в Троицке мужчина избил девушку, лицо которой после этого превратилось в опухшее месиво, так как она отказала ему в интиме. Отмечается, что девушка отдыхала в ночном баре с компанией, где и был 37-летний мужчина – после того, как все разъехались, у девушки разрядился телефон, и мужчина этим воспользовался, позвав к себе. По данным полиции, происшествие зарегистрировано в дежурной части межмуниципального отдела МВД России "Троицкий". "Сотрудниками полиции нападавший гражданин установлен, им оказался местный житель 1987 года рождения. Пострадавшая проходит курс лечения, где будет дано заключение и определена степень тяжести вреда здоровью. В отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье", - говорится в сообщении. Начальник межмуниципального отдела МВД взял на контроль данную ситуацию, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240903/migranty-1970183914.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, челябинская область, троицк
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Челябинская область, Троицк
В Челябинской области мужчина избил девушку за отказ в интиме

В челябинском Троицке мужчина жестоко избил девушку за отказ в интиме

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после того, как житель Челябинской области жестоко избил девушку, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Ранее в Telegram-каналах в среду сообщалось о том, что в Троицке мужчина избил девушку, лицо которой после этого превратилось в опухшее месиво, так как она отказала ему в интиме. Отмечается, что девушка отдыхала в ночном баре с компанией, где и был 37-летний мужчина – после того, как все разъехались, у девушки разрядился телефон, и мужчина этим воспользовался, позвав к себе.
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По данным полиции, происшествие зарегистрировано в дежурной части межмуниципального отдела МВД России "Троицкий".
"Сотрудниками полиции нападавший гражданин установлен, им оказался местный житель 1987 года рождения. Пострадавшая проходит курс лечения, где будет дано заключение и определена степень тяжести вреда здоровью. В отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело по соответствующей статье", - говорится в сообщении.
Начальник межмуниципального отдела МВД взял на контроль данную ситуацию, уточняется в сообщении.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияЧелябинская областьТроицк
 
 
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