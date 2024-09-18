https://ria.ru/20240918/indiya-1973525758.html

В Госдуме рассказали о планируемом визите в Индию

В Госдуме рассказали о планируемом визите в Индию - РИА Новости, 18.09.2024

В Госдуме рассказали о планируемом визите в Индию

Парламентарии РФ могут совершить визит в Индию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T22:53

2024-09-18T22:53

2024-09-18T22:53

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индия

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вячеслав володин

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политика

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Парламентарии РФ могут совершить визит в Индию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Существуют проблемные вопросы, которые также необходимо обсуждать. Мы нашли новый формат. Это создание комиссий межпарламентских, куда входят руководители профильных комитетов. Мы стали проводить такие заседания. Вот с Китаем провели в этом году, с Вьетнамом провели. У нас в планах поездка в Индию", - сказал Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Он также отметил, что парламентское измерение в международных отношениях за последние годы стало достаточно динамичным, и количество контактов выросло. "С одной стороны, вроде санкции, запреты. Понятно, посольство Соединенных Штатов Америки, госдеп ломает, убеждает не ехать. Особенно достается небольшим странам Африки, Латинской Америки. Но надо признать, отдать им должное, что они, завоевав свою независимость, стараются сохранить ее. И контакты выстраивают, к нам приезжают, мы приезжаем к ним. Это очень важно", - добавил Володин.

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россия, индия, китай, вячеслав володин, госдума рф, политика