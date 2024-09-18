Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о планируемом визите в Индию - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/indiya-1973525758.html
В Госдуме рассказали о планируемом визите в Индию
В Госдуме рассказали о планируемом визите в Индию - РИА Новости, 18.09.2024
В Госдуме рассказали о планируемом визите в Индию
Парламентарии РФ могут совершить визит в Индию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:53
2024-09-18T22:53
россия
индия
китай
вячеслав володин
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150762/69/1507626933_0:0:3970:2233_1920x0_80_0_0_10d7d3828cf8d43ef506f7c8cc2005e1.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Парламентарии РФ могут совершить визит в Индию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Существуют проблемные вопросы, которые также необходимо обсуждать. Мы нашли новый формат. Это создание комиссий межпарламентских, куда входят руководители профильных комитетов. Мы стали проводить такие заседания. Вот с Китаем провели в этом году, с Вьетнамом провели. У нас в планах поездка в Индию", - сказал Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Он также отметил, что парламентское измерение в международных отношениях за последние годы стало достаточно динамичным, и количество контактов выросло. "С одной стороны, вроде санкции, запреты. Понятно, посольство Соединенных Штатов Америки, госдеп ломает, убеждает не ехать. Особенно достается небольшим странам Африки, Латинской Америки. Но надо признать, отдать им должное, что они, завоевав свою независимость, стараются сохранить ее. И контакты выстраивают, к нам приезжают, мы приезжаем к ним. Это очень важно", - добавил Володин.
https://ria.ru/20240917/svo-1973187863.html
россия
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150762/69/1507626933_0:0:3970:2979_1920x0_80_0_0_59a3c3c5b4f398ab441ad096f8ea665e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, китай, вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Индия, Китай, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
В Госдуме рассказали о планируемом визите в Индию

Володин: депутаты Госдумы могут совершить визит в Индию

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский и индийский флаги
Российский и индийский флаги - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Российский и индийский флаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Парламентарии РФ могут совершить визит в Индию, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Существуют проблемные вопросы, которые также необходимо обсуждать. Мы нашли новый формат. Это создание комиссий межпарламентских, куда входят руководители профильных комитетов. Мы стали проводить такие заседания. Вот с Китаем провели в этом году, с Вьетнамом провели. У нас в планах поездка в Индию", - сказал Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Он также отметил, что парламентское измерение в международных отношениях за последние годы стало достаточно динамичным, и количество контактов выросло.
"С одной стороны, вроде санкции, запреты. Понятно, посольство Соединенных Штатов Америки, госдеп ломает, убеждает не ехать. Особенно достается небольшим странам Африки, Латинской Америки. Но надо признать, отдать им должное, что они, завоевав свою независимость, стараются сохранить ее. И контакты выстраивают, к нам приезжают, мы приезжаем к ним. Это очень важно", - добавил Володин.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Глава МИД Индии назвал страну, которая может говорить с Россией и Украиной
17 сентября, 15:07
 
РоссияИндияКитайВячеслав ВолодинГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала