Все тайное стало явным. Кремль пришел на помощь давнему противнику
Кавказовед Атаев: для госпереворота в Грузии не хватает только яркого лидера
© Sputnik / STRINGERМитинг сторонников партии "Грузинская мечта" в Тбилиси
© Sputnik / STRINGER
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Западные СМИ и российская разведка предупреждают Тбилиси о возможности государственного переворота. Правда, причины называют разные: "фальсификация выборов" и "внешнее вмешательство". Что происходит в Грузии — в материале РИА Новости.
Мир любой ценой
Последние дни вся закавказская республика обсуждает слова основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, предложившего попросить у осетин прощения за войну 2008 года. Шестнадцать лет назад Тбилиси по указке иностранных сил напал на Цхинвал, заявил он. О роли России в тех событиях не упомянул.
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкПредседатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
© Sputnik / Александр Имедашвили
Председатель и основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили
"Сегодня мы хорошо понимаем, что августовская война не была желанием ни грузинского, ни осетинского народа. Поэтому, когда мы разоблачим виновников кровавого конфликта между братьями и привлечем виновных к юридической ответственности за это чудовищное преступление, вопрос восстановления отношений обязательно встанет на повестку дня. Я вам обещаю, что грузинский Нюрнбергский процесс (то есть суд над противниками "Грузинской мечты") состоится очень скоро, что обязательно станет предпосылкой для нашего примирения", — подчеркнул Иванишвили.
Оппозиция увидела в этом госизмену. В социальных сетях вдовы и дети военных, погибших в августовской войне, пишут, что не намерены ни перед кем извиняться, а власти опорочили память их близких. В Тбилиси и других городах прошли акции протеста — не очень многочисленные. Видимо, оппозиция решила сосредоточиться на парламентских выборах, после которых у них еще будут возможности для расшатывания правящего режима.
© Sputnik / Наталья Айриян | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев на церемонии инаугурации
© Sputnik / Наталья Айриян
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев на церемонии инаугурации
"Они рассуждают о мертвых героях, но те были бы живы, если бы не грязная политика, предательские действия, которые совершили со страной и грузинским народом в 2008-м. Они выполнили задание, данное извне, потеряли территории, а мы — своих героических солдат. Мирное население, десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Это была их предательская политика, за которую, уверяю вас и обещаю, им обязательно придется ответить", — сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.
"До конца этого месяца". Для свержения Зеленского все готово
6 сентября, 08:00
Вторжение Запада
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе уверен, что голосование, запланированное на 26 октября, пройдет в условиях беспрецедентного внешнего вмешательства. Но Москва тут ни при чем. В Грузии нет пророссийских партий и СМИ.
© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
"У России нет ресурса, чтобы оказать существенное давление на избирательный процесс. <…> Вы слышали угрозы, шантаж — и все по причине того, что мы не открыли второй фронт", — отметил он.
И добавил: оппозиция фактически проводит свою предвыборную кампанию за границей — потому что противникам правящей "Грузинской мечты" нечего сказать народу.
Тех, кто вмешивается, Кобахидзе не назвал, но дал понять, что это США и ЕС. В партии уверены: если Запад откажется от такой политики, оппозиция может вообще не преодолеть пятипроцентный барьер.
© Sputnik
Митинг протеста против закона об иноагентах в Тбилиси
"Грузинская мечта" рассчитывает на конституционное большинство и собирается запретить организации "национал-предателей".
Тбилисский Майдан
После выборов Грузию ждет тяжелый политический кризис, считают в Financial Times. И объясняют это "стремлением местных властей к диктатуре". "Если правящая партия проиграет, но не признает это, грузины обратят свои взоры на Запад. Тогда действия западных правительств могут оказаться решающими", — утверждает газета.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастники акции протеста оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси
Примечательно, что Служба внешней разведки России (СВР) тоже прогнозирует беспорядки в закавказской республике. Но по другим причинам. По данным СВР, США попытаются помешать "Грузинской мечте" победить и задействуют для этого Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ).
"Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов. После обнародования первых итогов волеизъявления будет представлено заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии", — говорится в коммюнике СВР. Благодаря этому должна сформироваться база для массовых акций протеста, при помощи которых оппозиция попытается захватить власть.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
В конце августа в СВР рассказали, что после выборов оппозиция станет провоцировать правоохранительные органы на уличные столкновения, а американцы уже разрабатывают варианты "беспощадного" политического и экономического реагирования на "избыточное" применение властями силы. Глава российской разведки Сергей Нарышкин говорил о желании внести "свой вклад в предотвращение цветной революции.
Минувшее будущее
Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе оценил вероятность госпереворота как очень высокую. Оппозиция уже формирует коалицию для этого.
"Противники "Грузинской мечты" убеждают западную аудиторию в том, что выборы обязательно фальсифицируют. К тому же к акциям протеста могут примкнуть недовольные социально-экономической ситуацией в стране. При поддержке Запада, в том числе финансовой и политической, протесты могут стать серьезным вызовом для партии власти", — отметил он в беседе с РИА Новости.
© Sputnik
Митинг против закона об иноагентах в Тбилиси
Но оговорился, что пока рано судить о возможностях оппозиции. Эксперт верит в способность "Грузинской мечты" сохранить контроль над государством.
Кавказовед Артур Атаев указал на беспощадную информационную войну между властями и оппозицией. По его словам, как правило, в Грузии подобное заканчивается попыткой госпереворота. "Скорее всего, в октябре ничего не получится, но в целом положение правящей элиты останется шатким. Для успеха противникам "Грузинской мечты" не хватает только популярного лидера, каким в свое время был Михаил Саакашвили. Как только такой человек появится, ситуация быстро изменится", — полагает он.
Все эксперты фиксируют попытки правительства как можно сильнее дискредитировать оппозиционеров. При этом умело используют то обстоятельство, что многие из них так или иначе связаны с Саакашвили. А он уже давно в Грузии не популярен.