https://ria.ru/20240918/gruziya-1973022822.html

Все тайное стало явным. Кремль пришел на помощь давнему противнику

Все тайное стало явным. Кремль пришел на помощь давнему противнику - РИА Новости, 18.09.2024

Все тайное стало явным. Кремль пришел на помощь давнему противнику

Западные СМИ и российская разведка предупреждают Тбилиси о возможности государственного переворота. Правда, причины называют разные: "фальсификация выборов" и... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:00

2024-09-18T08:00

2024-09-18T08:09

в мире

грузия

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

каха каладзе (мэр тбилиси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1d/1943070728_3:0:1269:712_1920x0_80_0_0_29f75e1a1379a28d8a4f54d7a5eb4d17.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Западные СМИ и российская разведка предупреждают Тбилиси о возможности государственного переворота. Правда, причины называют разные: "фальсификация выборов" и "внешнее вмешательство". Что происходит в Грузии — в материале РИА Новости.Мир любой ценойПоследние дни вся закавказская республика обсуждает слова основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, предложившего попросить у осетин прощения за войну 2008 года. Шестнадцать лет назад Тбилиси по указке иностранных сил напал на Цхинвал, заявил он. О роли России в тех событиях не упомянул."Сегодня мы хорошо понимаем, что августовская война не была желанием ни грузинского, ни осетинского народа. Поэтому, когда мы разоблачим виновников кровавого конфликта между братьями и привлечем виновных к юридической ответственности за это чудовищное преступление, вопрос восстановления отношений обязательно встанет на повестку дня. Я вам обещаю, что грузинский Нюрнбергский процесс (то есть суд над противниками "Грузинской мечты") состоится очень скоро, что обязательно станет предпосылкой для нашего примирения", — подчеркнул Иванишвили.Оппозиция увидела в этом госизмену. В социальных сетях вдовы и дети военных, погибших в августовской войне, пишут, что не намерены ни перед кем извиняться, а власти опорочили память их близких. В Тбилиси и других городах прошли акции протеста — не очень многочисленные. Видимо, оппозиция решила сосредоточиться на парламентских выборах, после которых у них еще будут возможности для расшатывания правящего режима."Они рассуждают о мертвых героях, но те были бы живы, если бы не грязная политика, предательские действия, которые совершили со страной и грузинским народом в 2008-м. Они выполнили задание, данное извне, потеряли территории, а мы — своих героических солдат. Мирное население, десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Это была их предательская политика, за которую, уверяю вас и обещаю, им обязательно придется ответить", — сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.Вторжение ЗападаПремьер-министр Ираклий Кобахидзе уверен, что голосование, запланированное на 26 октября, пройдет в условиях беспрецедентного внешнего вмешательства. Но Москва тут ни при чем. В Грузии нет пророссийских партий и СМИ."У России нет ресурса, чтобы оказать существенное давление на избирательный процесс. <…> Вы слышали угрозы, шантаж — и все по причине того, что мы не открыли второй фронт", — отметил он.И добавил: оппозиция фактически проводит свою предвыборную кампанию за границей — потому что противникам правящей "Грузинской мечты" нечего сказать народу.Тех, кто вмешивается, Кобахидзе не назвал, но дал понять, что это США и ЕС. В партии уверены: если Запад откажется от такой политики, оппозиция может вообще не преодолеть пятипроцентный барьер."Грузинская мечта" рассчитывает на конституционное большинство и собирается запретить организации "национал-предателей".Тбилисский МайданПосле выборов Грузию ждет тяжелый политический кризис, считают в Financial Times. И объясняют это "стремлением местных властей к диктатуре". "Если правящая партия проиграет, но не признает это, грузины обратят свои взоры на Запад. Тогда действия западных правительств могут оказаться решающими", — утверждает газета.Примечательно, что Служба внешней разведки России (СВР) тоже прогнозирует беспорядки в закавказской республике. Но по другим причинам. По данным СВР, США попытаются помешать "Грузинской мечте" победить и задействуют для этого Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ)."Предусматривается, что БДИПЧ ОБСЕ за 10-20 дней до голосования опубликует промежуточный доклад с выводом об отсутствии в стране условий для проведения свободных и честных выборов. После обнародования первых итогов волеизъявления будет представлено заключение о несоответствии электорального процесса нормам демократии", — говорится в коммюнике СВР. Благодаря этому должна сформироваться база для массовых акций протеста, при помощи которых оппозиция попытается захватить власть.В конце августа в СВР рассказали, что после выборов оппозиция станет провоцировать правоохранительные органы на уличные столкновения, а американцы уже разрабатывают варианты "беспощадного" политического и экономического реагирования на "избыточное" применение властями силы. Глава российской разведки Сергей Нарышкин говорил о желании внести "свой вклад в предотвращение цветной революции.Минувшее будущееЭксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе оценил вероятность госпереворота как очень высокую. Оппозиция уже формирует коалицию для этого."Противники "Грузинской мечты" убеждают западную аудиторию в том, что выборы обязательно фальсифицируют. К тому же к акциям протеста могут примкнуть недовольные социально-экономической ситуацией в стране. При поддержке Запада, в том числе финансовой и политической, протесты могут стать серьезным вызовом для партии власти", — отметил он в беседе с РИА Новости.Но оговорился, что пока рано судить о возможностях оппозиции. Эксперт верит в способность "Грузинской мечты" сохранить контроль над государством.Кавказовед Артур Атаев указал на беспощадную информационную войну между властями и оппозицией. По его словам, как правило, в Грузии подобное заканчивается попыткой госпереворота. "Скорее всего, в октябре ничего не получится, но в целом положение правящей элиты останется шатким. Для успеха противникам "Грузинской мечты" не хватает только популярного лидера, каким в свое время был Михаил Саакашвили. Как только такой человек появится, ситуация быстро изменится", — полагает он.Все эксперты фиксируют попытки правительства как можно сильнее дискредитировать оппозиционеров. При этом умело используют то обстоятельство, что многие из них так или иначе связаны с Саакашвили. А он уже давно в Грузии не популярен.

https://ria.ru/20240906/ukraina-1970868752.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грузия, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, каха каладзе (мэр тбилиси)