https://ria.ru/20240918/gosoboronzakaz-1973335510.html
Совет по развитию ВМФ будет готовить поручения по гособоронзаказу
Совет по развитию ВМФ будет готовить поручения по гособоронзаказу - РИА Новости, 18.09.2024
Совет по развитию ВМФ будет готовить поручения по гособоронзаказу
Совет по развитию Военно-морского флота РФ будет готовить поручения по формированию и выполнению государственной программы вооружения и гособоронзаказа,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:35
2024-09-18T10:35
2024-09-18T10:35
безопасность
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет по развитию Военно-морского флота РФ будет готовить поручения по формированию и выполнению государственной программы вооружения и гособоронзаказа, сообщили журналистам в аппарате помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева. Патрушев утвердил состав и положения советов коллегии. "Совет будет готовить поручения органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациям по вопросам формирования и выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа в интересах ВМФ; поддержания научно-технического, технологического, промышленного и кадрового потенциалов на уровне, обеспечивающем эффективное применение сил (войск) Военно-морского флота", - говорится в сообщении. Кроме того, среди функций совета также - развитие судостроительной промышленности, системообразующих интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, деятельность которых направлена на обеспечение ВМФ современными судами, образцами вооружения, военной и специальной техники.
https://ria.ru/20240910/putin-1971861531.html
https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, николай патрушев
Безопасность, Россия, Николай Патрушев
Совет по развитию ВМФ будет готовить поручения по гособоронзаказу
Совет по развитию ВМФ будет готовить поручения по госпрограмме вооружения
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет по развитию Военно-морского флота РФ будет готовить поручения по формированию и выполнению государственной программы вооружения и гособоронзаказа, сообщили журналистам в аппарате помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева.
Патрушев утвердил состав и положения советов коллегии.
"Совет будет готовить поручения органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациям по вопросам формирования и выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа в интересах ВМФ; поддержания научно-технического, технологического, промышленного и кадрового потенциалов на уровне, обеспечивающем эффективное применение сил (войск) Военно-морского флота", - говорится в сообщении.
Кроме того, среди функций совета также - развитие судостроительной промышленности, системообразующих интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, деятельность которых направлена на обеспечение ВМФ современными судами, образцами вооружения, военной и специальной техники.