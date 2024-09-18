https://ria.ru/20240918/gosoboronzakaz-1973335510.html

Совет по развитию ВМФ будет готовить поручения по гособоронзаказу

Совет по развитию ВМФ будет готовить поручения по гособоронзаказу - РИА Новости, 18.09.2024

Совет по развитию ВМФ будет готовить поручения по гособоронзаказу

Совет по развитию Военно-морского флота РФ будет готовить поручения по формированию и выполнению государственной программы вооружения и гособоронзаказа,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:35

2024-09-18T10:35

2024-09-18T10:35

безопасность

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Совет по развитию Военно-морского флота РФ будет готовить поручения по формированию и выполнению государственной программы вооружения и гособоронзаказа, сообщили журналистам в аппарате помощника президента РФ, председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева. Патрушев утвердил состав и положения советов коллегии. "Совет будет готовить поручения органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациям по вопросам формирования и выполнения государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа в интересах ВМФ; поддержания научно-технического, технологического, промышленного и кадрового потенциалов на уровне, обеспечивающем эффективное применение сил (войск) Военно-морского флота", - говорится в сообщении. Кроме того, среди функций совета также - развитие судостроительной промышленности, системообразующих интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, деятельность которых направлена на обеспечение ВМФ современными судами, образцами вооружения, военной и специальной техники.

https://ria.ru/20240910/putin-1971861531.html

https://ria.ru/20240827/patrushev-1968723472.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, николай патрушев