https://ria.ru/20240918/gosizmena-1973306371.html

Помогавшего ВСУ жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за госизмену

Помогавшего ВСУ жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за госизмену - РИА Новости, 18.09.2024

Помогавшего ВСУ жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за госизмену

Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене, он переводил деньги вооруженным силам Украины, заведено дело, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T03:23

2024-09-18T03:23

2024-09-18T10:14

комсомольск-на-амуре

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене, он переводил деньги вооруженным силам Украины, заведено дело, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю."Пресечена противоправная деятельность жителя Комсомольска-на-Амуре, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении. Задержанный переводил личные деньги (используя криптовалюту) для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), идет следствие.

https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

комсомольск-на-амуре

россия

хабаровский край

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комсомольск-на-амуре, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, происшествия