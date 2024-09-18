https://ria.ru/20240918/gosizmena-1973306371.html
Помогавшего ВСУ жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за госизмену
Помогавшего ВСУ жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за госизмену - РИА Новости, 18.09.2024
Помогавшего ВСУ жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за госизмену
Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене, он переводил деньги вооруженным силам Украины, заведено дело, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:23
2024-09-18T03:23
2024-09-18T10:14
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вооруженные силы украины
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хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Жителя Комсомольска-на-Амуре заподозрили в госизмене, он переводил деньги вооруженным силам Украины, заведено дело, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю."Пресечена противоправная деятельность жителя Комсомольска-на-Амуре, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении. Задержанный переводил личные деньги (используя криптовалюту) для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена), идет следствие.
https://ria.ru/20240908/kriminal-1971093062.html
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комсомольск-на-амуре, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), хабаровский край, происшествия
Комсомольск-на-Амуре, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Хабаровский край, Происшествия
Помогавшего ВСУ жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за госизмену
В отношении жителя Комсомольска-на-Амуре возбудили дело из-за перевода денег ВСУ