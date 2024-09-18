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Госдума рассмотрит пять проектов о незаконной миграции
Госдума рассмотрит пять проектов о незаконной миграции - РИА Новости, 18.09.2024
Госдума рассмотрит пять проектов о незаконной миграции
Комитеты ГД на этой неделе начнут рассматривать пять проектов о пресечении незаконной миграции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:16
2024-09-18T21:16
2024-09-18T21:23
госдума рф
политика
вячеслав володин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комитеты ГД на этой неделе начнут рассматривать пять проектов о пресечении незаконной миграции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Мы об этом договаривались ранее, когда в июле принимали ряд решений в сфере миграционной политики, что работа будет продолжена в летнее время. Вот сейчас завершена работа и подготовлены пять законодательных инициатив, которые начнут рассматриваться уже буквально на этой неделе комитетами, потому что по части из них уже получены заключения положительные, и мы можем двигаться дальше", - сказал Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
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Госдума РФ, Политика, Вячеслав Володин
Госдума рассмотрит пять проектов о незаконной миграции
Госдума рассмотрит пять проектов о пресечении незаконной миграции