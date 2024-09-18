https://ria.ru/20240918/gosduma-1973516008.html

Госдума рассмотрит пять проектов о незаконной миграции

Госдума рассмотрит пять проектов о незаконной миграции - РИА Новости, 18.09.2024

Госдума рассмотрит пять проектов о незаконной миграции

Комитеты ГД на этой неделе начнут рассматривать пять проектов о пресечении незаконной миграции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:16

2024-09-18T21:16

2024-09-18T21:23

госдума рф

политика

вячеслав володин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комитеты ГД на этой неделе начнут рассматривать пять проектов о пресечении незаконной миграции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Мы об этом договаривались ранее, когда в июле принимали ряд решений в сфере миграционной политики, что работа будет продолжена в летнее время. Вот сейчас завершена работа и подготовлены пять законодательных инициатив, которые начнут рассматриваться уже буквально на этой неделе комитетами, потому что по части из них уже получены заключения положительные, и мы можем двигаться дальше", - сказал Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20240916/migranty-1973066092.html

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госдума рф, политика, вячеслав володин