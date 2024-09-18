Рейтинг@Mail.ru
Госдума рассмотрит пять проектов о незаконной миграции - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 18.09.2024 (обновлено: 21:23 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/gosduma-1973516008.html
Госдума рассмотрит пять проектов о незаконной миграции
Госдума рассмотрит пять проектов о незаконной миграции - РИА Новости, 18.09.2024
Госдума рассмотрит пять проектов о незаконной миграции
Комитеты ГД на этой неделе начнут рассматривать пять проектов о пресечении незаконной миграции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:16
2024-09-18T21:23
госдума рф
политика
вячеслав володин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_0:271:2986:1951_1920x0_80_0_0_634eed0697ccb76291fedc5d1ee2de7b.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комитеты ГД на этой неделе начнут рассматривать пять проектов о пресечении незаконной миграции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Мы об этом договаривались ранее, когда в июле принимали ряд решений в сфере миграционной политики, что работа будет продолжена в летнее время. Вот сейчас завершена работа и подготовлены пять законодательных инициатив, которые начнут рассматриваться уже буквально на этой неделе комитетами, потому что по части из них уже получены заключения положительные, и мы можем двигаться дальше", - сказал Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
https://ria.ru/20240916/migranty-1973066092.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960837826_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_94f6f14c4d22fa424a13bbe8346ce165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, политика, вячеслав володин
Госдума РФ, Политика, Вячеслав Володин
Госдума рассмотрит пять проектов о незаконной миграции

Госдума рассмотрит пять проектов о пресечении незаконной миграции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроверка документов у мигрантов
Проверка документов у мигрантов - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Проверка документов у мигрантов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Комитеты ГД на этой неделе начнут рассматривать пять проектов о пресечении незаконной миграции, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы об этом договаривались ранее, когда в июле принимали ряд решений в сфере миграционной политики, что работа будет продолжена в летнее время. Вот сейчас завершена работа и подготовлены пять законодательных инициатив, которые начнут рассматриваться уже буквально на этой неделе комитетами, потому что по части из них уже получены заключения положительные, и мы можем двигаться дальше", - сказал Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
Документы мигранта - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В Подмосковье хотят запретить мигрантам работать в нескольких сферах
16 сентября, 21:02
 
Госдума РФПолитикаВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала