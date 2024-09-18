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Чешский генерал озвучил неутешительный прогноз по Украине

Чешский генерал озвучил неутешительный прогноз по Украине - РИА Новости, 18.09.2024

Чешский генерал озвучил неутешительный прогноз по Украине

Украина не сможет вернуть себе утраченные территории, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Parlamentní listy. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:20

2024-09-18T14:20

2024-09-18T14:20

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украина не сможет вернуть себе утраченные территории, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Parlamentní listy."Владимир Зеленский продолжает твердить, что основой всего должен быть уход России со всех подконтрольных территорий и возвращение Крыма. Все понимают, что это совершенно нереально, поскольку Украина не обладает военной силой, чтобы добиться этого, и нет никакого дипломатического, экономического, санкционного и иного давления на Россию, чтобы принудить ее к этому", — указал он.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, россия, чехия, владимир зеленский, юрий ушаков, вооруженные силы украины, политика