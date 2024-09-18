https://ria.ru/20240918/general-1973405553.html
Чешский генерал озвучил неутешительный прогноз по Украине
Чешский генерал озвучил неутешительный прогноз по Украине - РИА Новости, 18.09.2024
Чешский генерал озвучил неутешительный прогноз по Украине
Украина не сможет вернуть себе утраченные территории, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Parlamentní listy. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:20
2024-09-18T14:20
2024-09-18T14:20
в мире
украина
россия
чехия
владимир зеленский
юрий ушаков
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06f63eee046b87d3ded5e0670dd91f79.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украина не сможет вернуть себе утраченные территории, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Parlamentní listy."Владимир Зеленский продолжает твердить, что основой всего должен быть уход России со всех подконтрольных территорий и возвращение Крыма. Все понимают, что это совершенно нереально, поскольку Украина не обладает военной силой, чтобы добиться этого, и нет никакого дипломатического, экономического, санкционного и иного давления на Россию, чтобы принудить ее к этому", — указал он.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240918/at-1973400910.html
https://ria.ru/20240918/front-1973330191.html
украина
россия
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_e661d0b7edc8ca76ebcc014284ef1370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, чехия, владимир зеленский, юрий ушаков, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Чехия, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, Политика
Чешский генерал озвучил неутешительный прогноз по Украине
Генерал Шандор: Украина не сможет вернуть себе утраченные территории