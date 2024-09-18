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Чешский генерал озвучил неутешительный прогноз по Украине - РИА Новости, 18.09.2024
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14:20 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/general-1973405553.html
Чешский генерал озвучил неутешительный прогноз по Украине
Чешский генерал озвучил неутешительный прогноз по Украине - РИА Новости, 18.09.2024
Чешский генерал озвучил неутешительный прогноз по Украине
Украина не сможет вернуть себе утраченные территории, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Parlamentní listy. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:20
2024-09-18T14:20
в мире
украина
россия
чехия
владимир зеленский
юрий ушаков
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украина не сможет вернуть себе утраченные территории, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Parlamentní listy."Владимир Зеленский продолжает твердить, что основой всего должен быть уход России со всех подконтрольных территорий и возвращение Крыма. Все понимают, что это совершенно нереально, поскольку Украина не обладает военной силой, чтобы добиться этого, и нет никакого дипломатического, экономического, санкционного и иного давления на Россию, чтобы принудить ее к этому", — указал он.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240918/at-1973400910.html
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в мире, украина, россия, чехия, владимир зеленский, юрий ушаков, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Чехия, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, Вооруженные силы Украины, Политика
Чешский генерал озвучил неутешительный прогноз по Украине

Генерал Шандор: Украина не сможет вернуть себе утраченные территории

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Украина не сможет вернуть себе утраченные территории, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Parlamentní listy.
«
"Владимир Зеленский продолжает твердить, что основой всего должен быть уход России со всех подконтрольных территорий и возвращение Крыма. Все понимают, что это совершенно нереально, поскольку Украина не обладает военной силой, чтобы добиться этого, и нет никакого дипломатического, экономического, санкционного и иного давления на Россию, чтобы принудить ее к этому", — указал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
"Обратятся к Москве". В США рассказали, чего добивается Украина в конфликте
Вчера, 14:09
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
В сентябре на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
На Украине забили тревогу из-за продвижения российских сил на фронте
Вчера, 10:11
 
В миреУкраинаРоссияЧехияВладимир ЗеленскийЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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