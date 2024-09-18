https://ria.ru/20240918/gaza-1973531470.html

США при Байдене будут добиваться перемирия в Газе, заявил Белый дом

США при Байдене будут добиваться перемирия в Газе, заявил Белый дом - РИА Новости, 18.09.2024

США при Байдене будут добиваться перемирия в Газе, заявил Белый дом

США в оставшееся время работы администрации Джо Байдена не перестанут добиваться прекращения огня в секторе Газе, но за последние дни к нему не приблизились,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T23:55

2024-09-18T23:55

2024-09-18T23:55

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США в оставшееся время работы администрации Джо Байдена не перестанут добиваться прекращения огня в секторе Газе, но за последние дни к нему не приблизились, заявил в среду координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы не собираемся прекратить попытки, мы все ежедневно очень напряженно работаем", - сообщил он журналистам на брифинге на вопрос о том, надеется ли нынешняя американская администрация в оставшееся время работы Байдена на посту американского президента добиваться прекращения огня в секторе Газа. Кирби добавил, что несмотря на усилия Вашингтона, за последние дни стороны не приблизились к заключению соглашения о прекращении огня. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240918/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240515/gaza-1946050943.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), джо байден, джон кирби, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году