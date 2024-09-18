https://ria.ru/20240918/gaz-1973361003.html

Пашинян не исключил поставок газа в Армению из Азербайджана

Пашинян не исключил поставок газа в Армению из Азербайджана - РИА Новости, 18.09.2024

Пашинян не исключил поставок газа в Армению из Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил в будущем поставок газа в республику из Азербайджана в случае установления мира между двумя странами. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:21

2024-09-18T12:21

2024-09-18T12:21

экономика

армения

азербайджан

иран

никол пашинян

газпром

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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил в будущем поставок газа в республику из Азербайджана в случае установления мира между двумя странами. "Мы импортируем газ из России, из Ирана. Некоторое время назад были заявления из Азербайджана, что в случае мира в будущем Армения может импортировать газ и из Азербайджана. Если представить, что транзитный газопровод пройдет через территорию Армении, например, в Нахичевань или в Турцию, то эти варианты тоже нельзя исключать", - заявил Пашинян в среду на всемирном армянском саммите в Ереване. ПАО "Газпром" владеет 100% акций ЗАО "Газпром Армения", основной сферой деятельности которого является организация поставок природного газа для внутреннего рынка Армении. При этом "Газпром" покрывает все потребности республики, а в ценообразовании применяется льготный тариф (без вывозной пошлины). В 2007 году был открыт газопровод Иран-Армения с целью расширения ресурсной базы поставок природного газа в страну и создания второго технологического входа в республику. Иранский газ перерабатывается в электроэнергию, предназначенную для экспорта в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 кубометр природного газа. Соглашение предусматривает, что в течение 20 лет Иран поставит Армении 36 миллиардов кубометров природного газа с возможным увеличением срока действия договора на пять лет и общего объема поставок газа до 47 миллиардов кубометров.

https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969697985.html

https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, армения, азербайджан, иран, никол пашинян, газпром