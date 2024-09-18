Пашинян не исключил поставок газа в Армению из Азербайджана
Пашинян не исключил в будущем поставок газа в Армению из Азербайджана
Трубопровод. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил в будущем поставок газа в республику из Азербайджана в случае установления мира между двумя странами.
"Мы импортируем газ из России, из Ирана. Некоторое время назад были заявления из Азербайджана, что в случае мира в будущем Армения может импортировать газ и из Азербайджана. Если представить, что транзитный газопровод пройдет через территорию Армении, например, в Нахичевань или в Турцию, то эти варианты тоже нельзя исключать", - заявил Пашинян в среду на всемирном армянском саммите в Ереване.
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ПАО "Газпром" владеет 100% акций ЗАО "Газпром Армения", основной сферой деятельности которого является организация поставок природного газа для внутреннего рынка Армении. При этом "Газпром" покрывает все потребности республики, а в ценообразовании применяется льготный тариф (без вывозной пошлины).
В 2007 году был открыт газопровод Иран-Армения с целью расширения ресурсной базы поставок природного газа в страну и создания второго технологического входа в республику. Иранский газ перерабатывается в электроэнергию, предназначенную для экспорта в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 кубометр природного газа. Соглашение предусматривает, что в течение 20 лет Иран поставит Армении 36 миллиардов кубометров природного газа с возможным увеличением срока действия договора на пять лет и общего объема поставок газа до 47 миллиардов кубометров.