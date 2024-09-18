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Пашинян не исключил поставок газа в Армению из Азербайджана - РИА Новости, 18.09.2024
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12:21 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/gaz-1973361003.html
Пашинян не исключил поставок газа в Армению из Азербайджана
Пашинян не исключил поставок газа в Армению из Азербайджана - РИА Новости, 18.09.2024
Пашинян не исключил поставок газа в Армению из Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил в будущем поставок газа в республику из Азербайджана в случае установления мира между двумя странами. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:21
2024-09-18T12:21
экономика
армения
азербайджан
иран
никол пашинян
газпром
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил в будущем поставок газа в республику из Азербайджана в случае установления мира между двумя странами. "Мы импортируем газ из России, из Ирана. Некоторое время назад были заявления из Азербайджана, что в случае мира в будущем Армения может импортировать газ и из Азербайджана. Если представить, что транзитный газопровод пройдет через территорию Армении, например, в Нахичевань или в Турцию, то эти варианты тоже нельзя исключать", - заявил Пашинян в среду на всемирном армянском саммите в Ереване. ПАО "Газпром" владеет 100% акций ЗАО "Газпром Армения", основной сферой деятельности которого является организация поставок природного газа для внутреннего рынка Армении. При этом "Газпром" покрывает все потребности республики, а в ценообразовании применяется льготный тариф (без вывозной пошлины). В 2007 году был открыт газопровод Иран-Армения с целью расширения ресурсной базы поставок природного газа в страну и создания второго технологического входа в республику. Иранский газ перерабатывается в электроэнергию, предназначенную для экспорта в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 кубометр природного газа. Соглашение предусматривает, что в течение 20 лет Иран поставит Армении 36 миллиардов кубометров природного газа с возможным увеличением срока действия договора на пять лет и общего объема поставок газа до 47 миллиардов кубометров.
https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969697985.html
https://ria.ru/20240731/gaz-1962907120.html
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экономика, армения, азербайджан, иран, никол пашинян, газпром
Экономика, Армения, Азербайджан, Иран, Никол Пашинян, Газпром
Пашинян не исключил поставок газа в Армению из Азербайджана

Пашинян не исключил в будущем поставок газа в Армению из Азербайджана

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил в будущем поставок газа в республику из Азербайджана в случае установления мира между двумя странами.
"Мы импортируем газ из России, из Ирана. Некоторое время назад были заявления из Азербайджана, что в случае мира в будущем Армения может импортировать газ и из Азербайджана. Если представить, что транзитный газопровод пройдет через территорию Армении, например, в Нахичевань или в Турцию, то эти варианты тоже нельзя исключать", - заявил Пашинян в среду на всемирном армянском саммите в Ереване.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Пашинян считает недопустимыми оскорбления в адрес России
31 августа, 16:17
ПАО "Газпром" владеет 100% акций ЗАО "Газпром Армения", основной сферой деятельности которого является организация поставок природного газа для внутреннего рынка Армении. При этом "Газпром" покрывает все потребности республики, а в ценообразовании применяется льготный тариф (без вывозной пошлины).
В 2007 году был открыт газопровод Иран-Армения с целью расширения ресурсной базы поставок природного газа в страну и создания второго технологического входа в республику. Иранский газ перерабатывается в электроэнергию, предназначенную для экспорта в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 кубометр природного газа. Соглашение предусматривает, что в течение 20 лет Иран поставит Армении 36 миллиардов кубометров природного газа с возможным увеличением срока действия договора на пять лет и общего объема поставок газа до 47 миллиардов кубометров.
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ЭкономикаАрменияАзербайджанИранНикол ПашинянГазпром
 
 
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