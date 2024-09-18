https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973411846.html

Премьер Франции назвал ситуацию с бюджетом крайне тяжелой

Премьер Франции назвал ситуацию с бюджетом крайне тяжелой - РИА Новости, 18.09.2024

Премьер Франции назвал ситуацию с бюджетом крайне тяжелой

Премьер-министр Франции Мишель Барнье назвал ситуацию с острым бюджетным дефицитом в стране крайне тяжелой, потребовав от правительства президента Франции... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:45

2024-09-18T14:45

2024-09-18T14:59

в мире

франция

мишель барнье

эммануэль макрон

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Франции Мишель Барнье назвал ситуацию с острым бюджетным дефицитом в стране крайне тяжелой, потребовав от правительства президента Франции Эммануэля Макрона предоставить ему полную картину, сообщило агентство Франс Пресс."Бюджетная ситуация в стране, которую я обнаружил, очень серьезна. Я запросил полную информацию, чтобы оценить ее реальное состояние. Эта ситуация требует больших шагов, а не мелких заявлений. Она требует ответственности", — заявил Барнье агентству.Он отметил, что его цель — "вернуться на путь роста и повысить уровень жизни французов, в то время как мы уже являемся страной, где налоговое бремя является самым высоким".Накануне издание Parisien сообщило, что новый премьер-министр Франции Мишель Барнье изучает возможность повышения налогов в стране, включая введение налога на богатство. В окружении премьера затем заявили, что "на данный момент никакие налоговые меры не планируются". Это вызвало критику в лагере макронистов, которые выступают против любого повышения налогов. Глава МВД страны Жеральд Дарманен, которого, согласно СМИ, рассматривают на пост главы МИД в новом кабмине, публично заявил, что не станет работать в составе нового правительства, если оно намерено повысить налоги. Намеченная на утро среды встреча с экс-премьером Габриэлем Атталем и другими депутатами от партии Макрона в рамках формирования нового кабмина была отменена. При этом Барнье обещал, что новый состав правительства будет объявлен до конца этой недели. Согласно данным Минфина, бюджетный дефицит Франции в 2024 году может составить 5,6%, а не 5,1%. Таким образом, Минфину предстоит принять меры жесткой экономии и найти еще 16 миллиардов евро, чтобы сдержать бюджетный дефицит на уровне заявленных 5,1%. В июле глава ведомства Брюно Ле Мэр уже заявлял, что Франции необходимо сэкономить 25 миллиардов евро в 2024 году для сдерживания бюджетного дефицита на этом уровне. Макрон в ходе обоих президентских сроков неоднократно обещал французам, что не станет повышать налоги, несмотря на трудную экономическую ситуацию в стране и растущий госдолг. По данным Счетной палаты Франции, в 2023 году он составил 110,6% ВВП.

https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html

https://ria.ru/20240917/makron-1973284727.html

https://ria.ru/20240905/ekspert-1970876539.html

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в мире, франция, мишель барнье, эммануэль макрон, жеральд дарманен