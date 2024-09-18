https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html

Макрона решено убрать

Макрона решено убрать - РИА Новости, 18.09.2024

Макрона решено убрать

Во Франции разгорается политический кризис. Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T08:00

2024-09-18T08:00

2024-09-18T10:59

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Во Франции разгорается политический кризис. Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента действующего президента. Кажется, что пришло время Эммануэлю Макрону поплатиться за годы неумелого руководства и ответить за череду потрясений, выпавших на долю французского народа. Но что если перед нами лишь очередной акт бесконечной драмы?Вспомним, что Макрон пришел к власти на волне социально-политического кризиса, вызванного деятельностью его предшественника — Франсуа Олланда, правившего Францией с 2012 по 2017 год. Тот, изначально выступавший как сторонник социального государства, сумел настроить против себя как обеспеченных граждан, так и широкие слои общества, под лозунгами защиты которых он пришел к власти. Раскол в обществе вызвал и закон о легализации однополых браков, принятый Олландом 28 мая 2013 года (так, в знак протеста историк и публицист Доминик Веннер покончил с собой в соборе Парижской Богоматери на глазах 1500 прихожан).На фоне Олланда, обладавшего самым низким рейтингом среди всех президентов Франции, одержавший победу Макрон смотрелся достаточно убедительно. Но вскоре стало понятно, что он отстаивает интересы европейской бюрократии и мировых корпораций, а не своей страны. Продавив трудовую реформу, ударившую по бедным слоям населения, и добившись увеличения налога на топливо, Макрон уже в 2018 году настроил против себя значительную часть французов, итогом чего стали массовые демонстрации "желтых жилетов". Ценой колоссальных усилий протесты удалось усмирить только год спустя. При первом сроке Макрона с новой силой вспыхнул миграционный кризис и продолжилось падение экономики.Можно сказать, что Макрон во многом продолжил пагубный для страны экономический курс своего предшественника. И это закономерно. Вспомним, что в 2011 году он вошел в состав предвыборного штаба Олланда, где занимался подготовкой экономической части программы. Затем с 2012-го по 2014-й Макрон работал в администрации Олланда, занимаясь вопросами экономического развития, а в 2014-2016 годах стал министром экономики, промышленности и цифровых технологий Франции. Таким образом, он несет ответственность за экономический кризис, случившийся при Олланде.При этом Макрон проявил недюжинное упорство и смог второй раз стать президентом, воспользовавшись политическим шоком, вызванным началом специальной военной операции на Украине. Как и в 2017-м, в 2022 году его главным соперником стала Марин Ле Пен. В обоих случаях исход выборов решался во втором туре, где при помощи союза с левыми силами и демонизации ультраправой Ле Пен при помощи всех доступных ему СМИ Макрон получал необходимое преимущество. Забавно, что ультраправая Ле Пен отличается от своих левых коллег только более жесткой риторикой в отношении мигрантов (например, она в конце концов поддержала закон об абортах). Макрон же изначально позиционировал себя как "ни левый, ни правый", что и позволяет ему раз за разом идти на самые невообразимые политические союзы ради удержания власти.Такая политическая гибкость (граничащая с беспринципностью) позволила Макрону и его коалиции "Вместе" занять вторую позицию (168 мест) на досрочных выборах в Национальное собрание Франции (всего 577 мест), состоявшихся в 2024 году. Используя уже доказавший свою эффективность трюк — тактический союз с левыми и демонизация ультраправых во главе со все той же Ле Пен, Макрону удалось обратить шаткую политическую ситуацию себе на пользу. В итоге лучший результат показал альянс левых сил "Новый народный фронт" (182 места), а лидировавшее в первом туре "Национальное объединение" Марин Ле Пен упустило победу (заняв 143 места).На этом политический авантюризм Макрона не иссяк — и он без колебаний исключил участие левых в формируемом правительстве, несмотря на победу их коалиции на парламентских выборах. Вследствие этого левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинула предложение об отстранении Макрона от власти. И левые силы, занимающие 12 из 22 мест в Бюро Национального собрания (высшем коллегиальном органе нижней палаты парламента), закономерно поддержали его.Это и стало причиной нынешнего политического кризиса. В чью пользу он разрешится? Для ответа на данный вопрос обобщим сказанное по ходу статьи. Во-первых, современная политическая система Франции отличается раздробленностью. Так, против импичмента Макрону уже выступают некоторые левые и социалисты (и даже бывший президент Франсуа Олланд). Во-вторых, недоверие между левыми и ультраправыми, традиционно ассоциируемыми с Ле Пен, усугубляет раскол, что вряд ли позволит выступить против Макрона единым фронтом (как мы видели, все происходит наоборот — единым фронтом выступают против ультраправой Ле Пен). Наконец, реальные экономические и политические успехи и неудачи не имеют значения во французской системе, замкнутой на себе и оторванной от жизни народа (вспомним продавленные сверху экономические законы, легализацию однополых браков и провал "желтых жилетов").Как мы видим, кризис — хроническое состояние политической жизни во Франции. И Макрону, умело использующему его в своих целях уже второй президентский срок, наверняка удастся выйти сухим из воды. Но даже если каким-то чудом действующего президента отстранят от власти, внутри французской политической системы (во многом подконтрольной евробюрократии и мировым корпорациям) наверняка вызревает "новый Макрон" — подобно тому, как он сам вышел из команды Олланда.

https://ria.ru/20240912/makron-1972316230.html

https://ria.ru/20240908/frantsiya-1971355958.html

https://ria.ru/20240909/makron-1971506737.html

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аналитика, в мире, франция, украина, эммануэль макрон, франсуа олланд, марин ле пен