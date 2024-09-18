https://ria.ru/20240918/fotovystavka-1972587904.html

Фотовыставка об обнаружении места Судбищенской битвы открылась в Орле

Фотовыставка об обнаружении места Судбищенской битвы открылась в Орле - РИА Новости, 18.09.2024

Фотовыставка об обнаружении места Судбищенской битвы открылась в Орле

РИА Новости и Орловский краеведческий музей открыли в Орле фотовыставку "Судбищенская битва. История открытия поля сражения", посвященную истории обнаружения... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:00

2024-09-18T15:00

2024-09-18T17:28

орловская область

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россия

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общество

история

наталья тюрина

социальный навигатор

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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. РИА Новости и Орловский краеведческий музей открыли в Орле фотовыставку "Судбищенская битва. История открытия поля сражения", посвященную истории обнаружения места битвы.Экспонатами стали 50 фотодокументов, которые рассказывают об исследованиях, проведенных за три года с момента открытия.В апреле 2021 года дайверы и археологи нашли место Судбищенского сражения (период правления Ивана Грозного). Из летописей ученые знали, что 3-4 июля 1555 года русский отряд под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметева вступил в битву с войском крымского хана Девлет-Гирея. Однако данные о точном месте сражения за прошедшие столетия были утеряны.Археологи и журналисты медиагруппы фиксировали то, как было сделано это открытие мирового уровня и какие артефакты увидел мир. Так была создана уникальная фотолетопись, ставшая основой выставки."Уверен, что открытие места Судбищенской битвы послужит дальнейшему изучению подвига предков в одном из известнейших сражений своего времени. Важно и другое – чтобы об этом подвиге узнало как можно больше наших с вами современников. Ведь благодаря работе археологов перед нами воочию предстают многовековые традиции служения и патриотизма", – подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков, выразив искреннюю признательность всем, кто хранит память о верных сынах России.Открытие, проливающее свет на одну из страниц русской военной истории, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение. В этой связи выставка "Судбищенская битва. История открытия поля сражения" становится важным шагом к сохранению и передаче будущим поколениям знаний о героизме воинов прошлого и энтузиазме тех, кто посвятил свою жизнь прославлению их героизма, рассказала директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Елена Харламова."Такие проекты играют важную роль в формировании национальной идентичности, самосознания и укреплении единства нашего народа. Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие в создании этого проекта, и призываю сохранять и ценить историю нашей страны", – заявила Харламова.Выставка демонстрирует вклад всех команд, которые приближали открытие истории Судбищенской битвы для нашей страны, отметила руководитель проекта "Социальный навигатор"международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Эта выставка – результат уникального проекта, в основе которого лежит многолетняя совместная работа археологов, ученых и журналистов, простых жителей Новодеревеньковского района Орловской области. И этим проектом мы хотели бы отдать дань уважения как героям Судбищенской битвы в целом, так и героям открытия места сражения. За каждым фотодокументом — мечты и судьбы наших современников, которые привели к открытию места битвы и этой выставки", – сообщила Тюрина.По словам директора Орловского краеведческого музея Дмитрия Моисеева, фотовыставка подчеркивает привязанность россиян к культурному наследию и исторической памяти."Это событие имеет огромное значение для Орловской области, так как позволяет нам глубже осознать наше прошлое и его влияние на современность. Мы уверены, что выставка вдохновит не только местных жителей, но и гостей нашего региона, объединив нас в стремлении сохранить и приумножить богатство нашей истории", – заключил Моисеев.Документальная фотовыставка "Судбищенская битва. История открытия поля сражения" создана Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Орловским краеведческим музеем при поддержке Министерства культуры РФ, Администрации Орловской области, Института археологии РАН, Музея-заповедника "Куликово поле", Орловского клуба подводного плавания "Диво". Увидеть ее можно будет начиная с 18 октября в Орловском краеведческом музее.

https://ria.ru/20240911/sudbischi-1971910793.html

https://ria.ru/20240910/sudbischi-1971702783.html

https://ria.ru/20240704/nauka-1956930359.html

орловская область

орел

россия

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орловская область, орел, россия, андрей клычков, общество, история, наталья тюрина, социальный навигатор, иван грозный