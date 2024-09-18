Рейтинг@Mail.ru
Фотовыставка об обнаружении места Судбищенской битвы открылась в Орле - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 18.09.2024 (обновлено: 17:28 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/fotovystavka-1972587904.html
Фотовыставка об обнаружении места Судбищенской битвы открылась в Орле
Фотовыставка об обнаружении места Судбищенской битвы открылась в Орле - РИА Новости, 18.09.2024
Фотовыставка об обнаружении места Судбищенской битвы открылась в Орле
РИА Новости и Орловский краеведческий музей открыли в Орле фотовыставку "Судбищенская битва. История открытия поля сражения", посвященную истории обнаружения... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:00
2024-09-18T17:28
орловская область
орел
россия
андрей клычков
общество
история
наталья тюрина
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866657411_0:174:3020:1873_1920x0_80_0_0_6f425bbb86bf90fe780f4acc301ee5c2.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. РИА Новости и Орловский краеведческий музей открыли в Орле фотовыставку "Судбищенская битва. История открытия поля сражения", посвященную истории обнаружения места битвы.Экспонатами стали 50 фотодокументов, которые рассказывают об исследованиях, проведенных за три года с момента открытия.В апреле 2021 года дайверы и археологи нашли место Судбищенского сражения (период правления Ивана Грозного). Из летописей ученые знали, что 3-4 июля 1555 года русский отряд под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметева вступил в битву с войском крымского хана Девлет-Гирея. Однако данные о точном месте сражения за прошедшие столетия были утеряны.Археологи и журналисты медиагруппы фиксировали то, как было сделано это открытие мирового уровня и какие артефакты увидел мир. Так была создана уникальная фотолетопись, ставшая основой выставки."Уверен, что открытие места Судбищенской битвы послужит дальнейшему изучению подвига предков в одном из известнейших сражений своего времени. Важно и другое – чтобы об этом подвиге узнало как можно больше наших с вами современников. Ведь благодаря работе археологов перед нами воочию предстают многовековые традиции служения и патриотизма", – подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков, выразив искреннюю признательность всем, кто хранит память о верных сынах России.Открытие, проливающее свет на одну из страниц русской военной истории, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение. В этой связи выставка "Судбищенская битва. История открытия поля сражения" становится важным шагом к сохранению и передаче будущим поколениям знаний о героизме воинов прошлого и энтузиазме тех, кто посвятил свою жизнь прославлению их героизма, рассказала директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Елена Харламова."Такие проекты играют важную роль в формировании национальной идентичности, самосознания и укреплении единства нашего народа. Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие в создании этого проекта, и призываю сохранять и ценить историю нашей страны", – заявила Харламова.Выставка демонстрирует вклад всех команд, которые приближали открытие истории Судбищенской битвы для нашей страны, отметила руководитель проекта "Социальный навигатор"международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Эта выставка – результат уникального проекта, в основе которого лежит многолетняя совместная работа археологов, ученых и журналистов, простых жителей Новодеревеньковского района Орловской области. И этим проектом мы хотели бы отдать дань уважения как героям Судбищенской битвы в целом, так и героям открытия места сражения. За каждым фотодокументом — мечты и судьбы наших современников, которые привели к открытию места битвы и этой выставки", – сообщила Тюрина.По словам директора Орловского краеведческого музея Дмитрия Моисеева, фотовыставка подчеркивает привязанность россиян к культурному наследию и исторической памяти."Это событие имеет огромное значение для Орловской области, так как позволяет нам глубже осознать наше прошлое и его влияние на современность. Мы уверены, что выставка вдохновит не только местных жителей, но и гостей нашего региона, объединив нас в стремлении сохранить и приумножить богатство нашей истории", – заключил Моисеев.Документальная фотовыставка "Судбищенская битва. История открытия поля сражения" создана Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Орловским краеведческим музеем при поддержке Министерства культуры РФ, Администрации Орловской области, Института археологии РАН, Музея-заповедника "Куликово поле", Орловского клуба подводного плавания "Диво". Увидеть ее можно будет начиная с 18 октября в Орловском краеведческом музее.
https://ria.ru/20240911/sudbischi-1971910793.html
https://ria.ru/20240910/sudbischi-1971702783.html
https://ria.ru/20240704/nauka-1956930359.html
орловская область
орел
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866657411_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_a0ad0068122ea03216ea56781ca3d3d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, орел, россия, андрей клычков, общество, история, наталья тюрина, социальный навигатор, иван грозный
Орловская область, Орел, Россия, Андрей Клычков, Общество, история, Наталья Тюрина, Социальный навигатор, Иван Грозный

Фотовыставка об обнаружении места Судбищенской битвы открылась в Орле

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОвраг неподалеку от села Судбищи в Орловской области, где были найдены исторические артефакты
Овраг неподалеку от села Судбищи в Орловской области, где были найдены исторические артефакты - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. РИА Новости и Орловский краеведческий музей открыли в Орле фотовыставку "Судбищенская битва. История открытия поля сражения", посвященную истории обнаружения места битвы.
Экспонатами стали 50 фотодокументов, которые рассказывают об исследованиях, проведенных за три года с момента открытия.
В апреле 2021 года дайверы и археологи нашли место Судбищенского сражения (период правления Ивана Грозного). Из летописей ученые знали, что 3-4 июля 1555 года русский отряд под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметева вступил в битву с войском крымского хана Девлет-Гирея. Однако данные о точном месте сражения за прошедшие столетия были утеряны.
Ядро, обнаруженное археологами на месте Судбищенской битвы - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Великая огнестрельная революция XVI века. Ученые раскрывают тайны Судбищ
11 сентября, 03:00
Археологи и журналисты медиагруппы фиксировали то, как было сделано это открытие мирового уровня и какие артефакты увидел мир. Так была создана уникальная фотолетопись, ставшая основой выставки.
«
"Уверен, что открытие места Судбищенской битвы послужит дальнейшему изучению подвига предков в одном из известнейших сражений своего времени. Важно и другое – чтобы об этом подвиге узнало как можно больше наших с вами современников. Ведь благодаря работе археологов перед нами воочию предстают многовековые традиции служения и патриотизма", – подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков, выразив искреннюю признательность всем, кто хранит память о верных сынах России.
© Орловский клуб подводного плавания "Диво"/Станислав ТрофимовДиректор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев (слева направо), председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и руководитель проекта "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Владимировна Тюрина на открытии фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
Директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев (слева направо), председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и руководитель проекта Социальный навигатор международной медиагруппы Россия сегодня Наталья Владимировна Тюрина на открытии фотовыставки Судбищенская битва в Орле
Директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев (слева направо), председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и руководитель проекта "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Владимировна Тюрина на открытии фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Орловский клуб подводного плавания "Диво"/Станислав Трофимов
1 из 4
© Фото : Орловский краеведческий музейОткрытие фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
Открытие фотовыставки Судбищенская битва в Орле
Открытие фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Фото : Орловский краеведческий музей
2 из 4
© Фото : Орловский краеведческий музейОткрытие фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
Открытие фотовыставки Судбищенская битва в Орле
Открытие фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Фото : Орловский краеведческий музей
3 из 4
© Орловский клуб подводного плавания "Диво"/Станислав ТрофимовРуководитель Департамента культуры Орловской области Георгиева Наталья на открытии фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
Руководитель Департамента культуры Орловской области Георгиева Наталья на открытии фотовыставки Судбищенская битва в Орле
Руководитель Департамента культуры Орловской области Георгиева Наталья на открытии фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Орловский клуб подводного плавания "Диво"/Станислав Трофимов
4 из 4
Директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Моисеев (слева направо), председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и руководитель проекта "Социальный навигатор" международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Владимировна Тюрина на открытии фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Орловский клуб подводного плавания "Диво"/Станислав Трофимов
1 из 4
Открытие фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Фото : Орловский краеведческий музей
2 из 4
Открытие фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Фото : Орловский краеведческий музей
3 из 4
Руководитель Департамента культуры Орловской области Георгиева Наталья на открытии фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Орловский клуб подводного плавания "Диво"/Станислав Трофимов
4 из 4
Открытие, проливающее свет на одну из страниц русской военной истории, имеет огромную научную ценность и большое культурное значение. В этой связи выставка "Судбищенская битва. История открытия поля сражения" становится важным шагом к сохранению и передаче будущим поколениям знаний о героизме воинов прошлого и энтузиазме тех, кто посвятил свою жизнь прославлению их героизма, рассказала директор Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Российской Федерации Елена Харламова.
"Такие проекты играют важную роль в формировании национальной идентичности, самосознания и укреплении единства нашего народа. Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял участие в создании этого проекта, и призываю сохранять и ценить историю нашей страны", – заявила Харламова.
Пресс-конференция на тему: Судбищенская битва. Три года с момента открытия места сражения - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Губернатор рассказал, что будет с тысячами артефактов Судбищенской битвы
10 сентября, 07:00
Выставка демонстрирует вклад всех команд, которые приближали открытие истории Судбищенской битвы для нашей страны, отметила руководитель проекта "Социальный навигатор"международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
«
"Эта выставка – результат уникального проекта, в основе которого лежит многолетняя совместная работа археологов, ученых и журналистов, простых жителей Новодеревеньковского района Орловской области. И этим проектом мы хотели бы отдать дань уважения как героям Судбищенской битвы в целом, так и героям открытия места сражения. За каждым фотодокументом — мечты и судьбы наших современников, которые привели к открытию места битвы и этой выставки", – сообщила Тюрина.
© Фото : Орловский краеведческий музейПредседатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и руководитель проекта "Социальный навигатор"международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Владимировна Тюрина на открытии фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и руководитель проекта Социальный навигатормеждународной медиагруппы Россия сегодня Наталья Владимировна Тюрина на открытии фотовыставки Судбищенская битва в Орле
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и руководитель проекта "Социальный навигатор"международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Владимировна Тюрина на открытии фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Фото : Орловский краеведческий музей
1 из 4
© Орловский клуб подводного плавания "Диво"/Станислав ТрофимовПредставитель в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Правительства Орловской области Вадим Соколов на открытии фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Правительства Орловской области Вадим Соколов на открытии фотовыставки Судбищенская битва в Орле
Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Правительства Орловской области Вадим Соколов на открытии фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Орловский клуб подводного плавания "Диво"/Станислав Трофимов
2 из 4
© Орловский клуб подводного плавания "Диво"/Станислав ТрофимовОткрытие фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
Открытие фотовыставки Судбищенская битва в Орле
Открытие фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Орловский клуб подводного плавания "Диво"/Станислав Трофимов
3 из 4
© Фото : Орловский краеведческий музейОткрытие фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
Открытие фотовыставки Судбищенская битва в Орле
Открытие фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Фото : Орловский краеведческий музей
4 из 4
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и руководитель проекта "Социальный навигатор"международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Владимировна Тюрина на открытии фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Фото : Орловский краеведческий музей
1 из 4
Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от Правительства Орловской области Вадим Соколов на открытии фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Орловский клуб подводного плавания "Диво"/Станислав Трофимов
2 из 4
Открытие фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Орловский клуб подводного плавания "Диво"/Станислав Трофимов
3 из 4
Открытие фотовыставки "Судбищенская битва" в Орле
© Фото : Орловский краеведческий музей
4 из 4
По словам директора Орловского краеведческого музея Дмитрия Моисеева, фотовыставка подчеркивает привязанность россиян к культурному наследию и исторической памяти.
"Это событие имеет огромное значение для Орловской области, так как позволяет нам глубже осознать наше прошлое и его влияние на современность. Мы уверены, что выставка вдохновит не только местных жителей, но и гостей нашего региона, объединив нас в стремлении сохранить и приумножить богатство нашей истории", – заключил Моисеев.
Наконечники стрел и колчанный крюк, обнаруженные археологами на месте Судбищенской битвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Брестская крепость XVI века. Итоги трех лет раскопок Судбищенской битвы
4 июля, 03:00
Документальная фотовыставка "Судбищенская битва. История открытия поля сражения" создана Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Орловским краеведческим музеем при поддержке Министерства культуры РФ, Администрации Орловской области, Института археологии РАН, Музея-заповедника "Куликово поле", Орловского клуба подводного плавания "Диво". Увидеть ее можно будет начиная с 18 октября в Орловском краеведческом музее.
 
Орловская областьОрелРоссияАндрей КлычковОбществоисторияНаталья ТюринаСоциальный навигаторИван Грозный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала