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Дан старт работы Делового центра Евразийского женского форума - РИА Новости, 18.09.2024
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16:37 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/forum-1973457590.html
Дан старт работы Делового центра Евразийского женского форума
Дан старт работы Делового центра Евразийского женского форума - РИА Новости, 18.09.2024
Дан старт работы Делового центра Евразийского женского форума
Деловой центр Евразийского женского форума - бизнес-зона Made in Russia, принял первых представителей компаний, сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:37
2024-09-18T16:37
экономика
россия
валентина матвиенко
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Деловой центр Евразийского женского форума - бизнес-зона Made in Russia, принял первых представителей компаний, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Старт его работе 18 сентября дали председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. На протяжении трех дней деловой центр станет площадкой для развития женского предпринимательства и усиления кооперации между женщинами-экспортерами", - говорится в сообщении.Форматы участия в бизнес-зоне подобраны таким образом, чтобы создать все условия для максимальной реализации потенциала женского предпринимательства. Здесь состоятся рublic-talk, сессии, будет работать "открытый микрофон". Уже запланированы более 50 встреч в формате b2b. В зоне дегустации Делового центра Евразийского женского форума участницы смогут познакомиться с российскими товарами и в дальнейшем закупать их для своих стран."Благодаря в том числе ЕЖФ за последнее десятилетие количество женщин-предпринимателей в России выросло в два раза, 30 процентов женщин возглавляют предприятия малого и среднего бизнеса, на 30% увеличилось количество женщин-экспортеров", – подчеркнула Матвиенко.Она выразила уверенность, что на этой деловой площадке будут найдены новые партнеры, поскольку, по ее словам, потенциал возможностей женского предпринимательства неисчерпаем.Организатором Делового центра Евразийского женского форума (бизнес-зоны Made in Russia) выступил Российский экспортный центр. Это государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт"."Конечно, нам важно поддержать экспортные компании, современные и технологичные. Именно их продукцию ждут покупатели за границей. Работа данной площадки будет направлена как раз на заключение новых контрактов, расширение экспортной географии и как следствие усилении женской кооперации в международной торговле", - отметила Никишина.
https://ria.ru/20240918/proekt-1973451016.html
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экономика, россия, валентина матвиенко, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Валентина Матвиенко, Вероника Никишина, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Дан старт работы Делового центра Евразийского женского форума

© РИА Новости / Кристина КормилицынаДеловой центр Евразийского женского форума - бизнес-зона Made in Russia
Деловой центр Евразийского женского форума - бизнес-зона Made in Russia - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Деловой центр Евразийского женского форума - бизнес-зона Made in Russia
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Деловой центр Евразийского женского форума - бизнес-зона Made in Russia, принял первых представителей компаний, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Старт его работе 18 сентября дали председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. На протяжении трех дней деловой центр станет площадкой для развития женского предпринимательства и усиления кооперации между женщинами-экспортерами", - говорится в сообщении.
Форматы участия в бизнес-зоне подобраны таким образом, чтобы создать все условия для максимальной реализации потенциала женского предпринимательства. Здесь состоятся рublic-talk, сессии, будет работать "открытый микрофон". Уже запланированы более 50 встреч в формате b2b. В зоне дегустации Делового центра Евразийского женского форума участницы смогут познакомиться с российскими товарами и в дальнейшем закупать их для своих стран.
"Благодаря в том числе ЕЖФ за последнее десятилетие количество женщин-предпринимателей в России выросло в два раза, 30 процентов женщин возглавляют предприятия малого и среднего бизнеса, на 30% увеличилось количество женщин-экспортеров", – подчеркнула Матвиенко.
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Вчера, 16:21
Она выразила уверенность, что на этой деловой площадке будут найдены новые партнеры, поскольку, по ее словам, потенциал возможностей женского предпринимательства неисчерпаем.
Организатором Делового центра Евразийского женского форума (бизнес-зоны Made in Russia) выступил Российский экспортный центр. Это государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
"Конечно, нам важно поддержать экспортные компании, современные и технологичные. Именно их продукцию ждут покупатели за границей. Работа данной площадки будет направлена как раз на заключение новых контрактов, расширение экспортной географии и как следствие усилении женской кооперации в международной торговле", - отметила Никишина.
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
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ЭкономикаРоссияВалентина МатвиенкоВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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