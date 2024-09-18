https://ria.ru/20240918/forum-1973457590.html

Дан старт работы Делового центра Евразийского женского форума

Дан старт работы Делового центра Евразийского женского форума - РИА Новости, 18.09.2024

Дан старт работы Делового центра Евразийского женского форума

Деловой центр Евразийского женского форума - бизнес-зона Made in Russia, принял первых представителей компаний, сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:37

2024-09-18T16:37

2024-09-18T16:37

экономика

россия

валентина матвиенко

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Деловой центр Евразийского женского форума - бизнес-зона Made in Russia, принял первых представителей компаний, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Старт его работе 18 сентября дали председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. На протяжении трех дней деловой центр станет площадкой для развития женского предпринимательства и усиления кооперации между женщинами-экспортерами", - говорится в сообщении.Форматы участия в бизнес-зоне подобраны таким образом, чтобы создать все условия для максимальной реализации потенциала женского предпринимательства. Здесь состоятся рublic-talk, сессии, будет работать "открытый микрофон". Уже запланированы более 50 встреч в формате b2b. В зоне дегустации Делового центра Евразийского женского форума участницы смогут познакомиться с российскими товарами и в дальнейшем закупать их для своих стран."Благодаря в том числе ЕЖФ за последнее десятилетие количество женщин-предпринимателей в России выросло в два раза, 30 процентов женщин возглавляют предприятия малого и среднего бизнеса, на 30% увеличилось количество женщин-экспортеров", – подчеркнула Матвиенко.Она выразила уверенность, что на этой деловой площадке будут найдены новые партнеры, поскольку, по ее словам, потенциал возможностей женского предпринимательства неисчерпаем.Организатором Делового центра Евразийского женского форума (бизнес-зоны Made in Russia) выступил Российский экспортный центр. Это государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт"."Конечно, нам важно поддержать экспортные компании, современные и технологичные. Именно их продукцию ждут покупатели за границей. Работа данной площадки будет направлена как раз на заключение новых контрактов, расширение экспортной географии и как следствие усилении женской кооперации в международной торговле", - отметила Никишина.

https://ria.ru/20240918/proekt-1973451016.html

https://ria.ru/20240917/brendy-1973233479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, валентина матвиенко, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц)