https://ria.ru/20240918/forum-1973412261.html

Более тысячи участников принял форум "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде

Более тысячи участников принял форум "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 18.09.2024

Более тысячи участников принял форум "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде

Более 1 тысячи представителей бизнес-сообщества из разных регионов России приняли участие в деловой программе форума "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:39

2024-09-18T14:39

2024-09-18T14:39

нижегородская область

нижний новгород

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи представителей бизнес-сообщества из разных регионов России приняли участие в деловой программе форума "Лидеры инвестиций" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Участники форума - представители федеральной и региональной власти, науки, Банка России, инвесторы – обсудили вопросы промышленной кооперации, кадровую политику, логистику и экологические особенности ведения промышленной деятельности. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, форум "Лидеры инвестиций" является эффективной площадкой для взаимодействия. "Предпринимателям очень важен открытый и предметный диалог, направленный как на решение каких-то проблем, так и на поиск новых путей развития. Мы видим серьезный интерес к форуму и премии, вовлеченность предпринимательского сообщества в обсуждаемые темы", - цитирует пресс-служба слова главы региона. Пленарная дискуссия форума была посвящена новым рубежам экономики России и конкуренции за инвесторов, которая сейчас развернулась между регионами. Спикеры обсудили методы формирования благоприятной инвестиционной среды на примере Нижегородской области, меры поддержки инвесторов в условиях увеличенных процентных ставок по кредитам, развитие технологической и инженерной базы, привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику. "В этом году Нижегородская область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Достичь этого результата удалось только благодаря поиску новых решений и стремлению сделать регион еще более привлекательным для бизнеса. Статистические данные также подтверждают улучшение делового климата в Нижегородской области. Промышленное производство увеличивается в высокотехнологичных секторах и направлениях, связанных с импортозамещением. Также позитивную динамику демонстрируют строительство, сельское хозяйство и торговля", - заявил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян. Форум завершился награждением лауреатов премии "Лидеры инвестиций" в Нижегородской области. Всего на соискание премии было подано свыше 130 заявок - это больше, чем в прошлом году, почти в два раза. "Церемония "Лидеры инвестиций" от года к году становится все более яркой, и в этом есть заслуга всего нашего бизнес-сообщества. В прошлом году рост инвестиций в основной капитал составил 36 процентов. Это связано как с показателями экономики, которые мы демонстрировали в прошлом году, - у нас рекордный за последние 30 лет рост ВРП и промышленности - так и с планомерным трудом по организации инвестиционного процесса и подготовке инвестиционных проектов. Нижегородская область всегда готова подставить инвесторам плечо", – приводятся в сообщении слова Никитина.

https://ria.ru/20240906/molodezh-1971137146.html

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, россия, глеб никитин