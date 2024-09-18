https://ria.ru/20240918/finlyandiya-1973470521.html

Финские СМИ назвали города, где могут разместить штабы НАТО в стране

Финские СМИ назвали города, где могут разместить штабы НАТО в стране - РИА Новости, 18.09.2024

Финские СМИ назвали города, где могут разместить штабы НАТО в стране

Финский общественный вещатель Yle назвал города Финляндии, в которых планируется разместить штабы НАТО. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:19

2024-09-18T17:19

2024-09-18T17:19

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Финский общественный вещатель Yle назвал города Финляндии, в которых планируется разместить штабы НАТО. Ранее в минобороны Финляндии заявили, что министры обороны стран НАТО поддержали инициативу создать в Финляндии многокорпусное командование сухопутных войск (Multi Corps Land Component Command), и передовые сухопутные войска (Forward Land Forces) НАТО. "Штаб сухопутных войск планируется разместить в Миккели", - говорится в сообщении Yle. При этом, по данным вещателя, поначалу помимо финских офицеров в этом штабе будут находиться несколько десятков офицеров-иностранцев. "Штаб передовых сухопутных войск (FLF) предполагается разместить на севере Финляндии, в Соданкюля или Рованиеми", - отмечает Yle. Вещатель при этом отмечает, что местоположение штабов пока не утверждено финскими властями. Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240918/nato-1973345036.html

https://ria.ru/20240918/putin-1973272835.html

https://ria.ru/20240918/shveytsariya-1973420179.html

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Варвара Скокшина

финляндия, россия, швеция, владимир путин, дмитрий киселев, нато, в мире