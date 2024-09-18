https://ria.ru/20240918/evakuatsiya-1973311901.html

По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию

По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию - РИА Новости, 18.09.2024

По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию

Горячая линия открыта в Тверской области по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа, объявленной после возникновения пожара в результате падения обломков... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T06:06

2024-09-18T06:06

2024-09-18T07:44

специальная военная операция на украине

игорь руденя

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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РЯЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости. Горячая линия открыта в Тверской области по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа, объявленной после возникновения пожара в результате падения обломков БПЛА, сообщает администрация округа. Ранее в среду правительство области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. "По поручению Губернатора Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982", - говорится в сообщении на странице администрации Торопецкого муниципального округа в социальной сети "ВКонтакте". Также администрация отметила, что ситуация находится под контролем и призвала жителей не публиковать кадры с места падения БПЛА в целях безопасности.

https://ria.ru/20240918/tverskaya_oblast-1973311304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия