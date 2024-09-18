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По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 18.09.2024 (обновлено: 07:44 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/evakuatsiya-1973311901.html
По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию
По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию - РИА Новости, 18.09.2024
По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию
Горячая линия открыта в Тверской области по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа, объявленной после возникновения пожара в результате падения обломков... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T06:06
2024-09-18T07:44
специальная военная операция на украине
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости. Горячая линия открыта в Тверской области по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа, объявленной после возникновения пожара в результате падения обломков БПЛА, сообщает администрация округа. Ранее в среду правительство области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. "По поручению Губернатора Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982", - говорится в сообщении на странице администрации Торопецкого муниципального округа в социальной сети "ВКонтакте". Также администрация отметила, что ситуация находится под контролем и призвала жителей не публиковать кадры с места падения БПЛА в целях безопасности.
https://ria.ru/20240918/tverskaya_oblast-1973311304.html
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игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию

По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудники МЧС России. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости. Горячая линия открыта в Тверской области по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа, объявленной после возникновения пожара в результате падения обломков БПЛА, сообщает администрация округа.
Ранее в среду правительство области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население.
"По поручению Губернатора Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982", - говорится в сообщении на странице администрации Торопецкого муниципального округа в социальной сети "ВКонтакте".
Также администрация отметила, что ситуация находится под контролем и призвала жителей не публиковать кадры с места падения БПЛА в целях безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеИгорь РуденяМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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