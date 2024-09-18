https://ria.ru/20240918/evakuatsiya-1973311901.html
По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию
По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию - РИА Новости, 18.09.2024
По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию
Горячая линия открыта в Тверской области по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа, объявленной после возникновения пожара в результате падения обломков... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T06:06
2024-09-18T06:06
2024-09-18T07:44
специальная военная операция на украине
игорь руденя
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2cefa55c38d9b309fce9044b8cee8641.jpg
РЯЗАНЬ, 18 сен - РИА Новости. Горячая линия открыта в Тверской области по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа, объявленной после возникновения пожара в результате падения обломков БПЛА, сообщает администрация округа. Ранее в среду правительство области сообщило, что в Торопце начался пожар в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО, пожар тушат. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. "По поручению Губернатора Игоря Рудени в ГУ МЧС по Тверской области организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Операторы ответят на вопросы по номеру (4822) 390982", - говорится в сообщении на странице администрации Торопецкого муниципального округа в социальной сети "ВКонтакте". Также администрация отметила, что ситуация находится под контролем и призвала жителей не публиковать кадры с места падения БПЛА в целях безопасности.
https://ria.ru/20240918/tverskaya_oblast-1973311304.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/78/1008047817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddc9f9a6da569ae83da280b7ed1c137f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Игорь Руденя, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
По вопросам эвакуации в Тверской области открыли горячую линию
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию