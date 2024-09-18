https://ria.ru/20240918/efimov-1973360200.html

Ефимов: в Москве утвердили проект планировки территории на западе города

Ефимов: в Москве утвердили проект планировки территории на западе города - РИА Новости, 18.09.2024

Ефимов: в Москве утвердили проект планировки территории на западе города

В столице утвердили проект планировки территории (ППТ) площадью 282,6 гектара в районах Можайский и Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:28

2024-09-18T14:28

2024-09-18T14:28

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

юлиана княжевская

москомархитектура

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В столице утвердили проект планировки территории (ППТ) площадью 282,6 гектара в районах Можайский и Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас на участке расположены объекты складского, административно-делового и производственного назначения. По проекту предлагается создание на их месте многофункционального пространства. Здесь за счет частных инвестиций появится жилье общей площадью свыше одного миллиона квадратных метров, а также нежилые объекты площадью 570 тысяч квадратных метров. Планируется строительство образовательных учреждений общей вместимостью более 2,2 тысячи мест", - приводит его слова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что благодаря проекту в городе создадут 14 тысяч рабочих мест для жителей. Сама территория для реорганизации будет интегрирована в транспортный каркас столицы, что позволит обеспечить удобные выезды.В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что проектом планировки предусмотрено расширение сети наземного транспорта города, которая связана со станциями "Давыдково" и "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро.Также в рамках реорганизации обустроят прогулочные маршруты для велосипедистов, которые будут находится далеко от машин и пешеходов. Территория будет интегрирована с ключевыми магистралями Западного административного округа и остальными частями столицы.

https://ria.ru/20240918/efimov-1973293188.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы