https://ria.ru/20240918/efimov-1973360200.html
Ефимов: в Москве утвердили проект планировки территории на западе города
Ефимов: в Москве утвердили проект планировки территории на западе города - РИА Новости, 18.09.2024
Ефимов: в Москве утвердили проект планировки территории на западе города
В столице утвердили проект планировки территории (ППТ) площадью 282,6 гектара в районах Можайский и Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:28
2024-09-18T14:28
2024-09-18T14:28
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
юлиана княжевская
москомархитектура
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_f899016eb4e0cbbee498155733222120.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В столице утвердили проект планировки территории (ППТ) площадью 282,6 гектара в районах Можайский и Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас на участке расположены объекты складского, административно-делового и производственного назначения. По проекту предлагается создание на их месте многофункционального пространства. Здесь за счет частных инвестиций появится жилье общей площадью свыше одного миллиона квадратных метров, а также нежилые объекты площадью 570 тысяч квадратных метров. Планируется строительство образовательных учреждений общей вместимостью более 2,2 тысячи мест", - приводит его слова пресс-служба градкомплекса Москвы.В сообщении уточняется, что благодаря проекту в городе создадут 14 тысяч рабочих мест для жителей. Сама территория для реорганизации будет интегрирована в транспортный каркас столицы, что позволит обеспечить удобные выезды.В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что проектом планировки предусмотрено расширение сети наземного транспорта города, которая связана со станциями "Давыдково" и "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро.Также в рамках реорганизации обустроят прогулочные маршруты для велосипедистов, которые будут находится далеко от машин и пешеходов. Территория будет интегрирована с ключевыми магистралями Западного административного округа и остальными частями столицы.
https://ria.ru/20240918/efimov-1973293188.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_67970f610c940b3b76b780407e6ae6df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , юлиана княжевская, москомархитектура, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В столице утвердили проект планировки территории (ППТ) площадью 282,6 гектара в районах Можайский и Очаково-Матвеевское, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас на участке расположены объекты складского, административно-делового и производственного назначения. По проекту предлагается создание на их месте многофункционального пространства. Здесь за счет частных инвестиций появится жилье общей площадью свыше одного миллиона квадратных метров, а также нежилые объекты площадью 570 тысяч квадратных метров. Планируется строительство образовательных учреждений общей вместимостью более 2,2 тысячи мест", - приводит его слова пресс-служба градкомплекса Москвы.
В сообщении уточняется, что благодаря проекту в городе создадут 14 тысяч рабочих мест для жителей. Сама территория для реорганизации будет интегрирована в транспортный каркас столицы, что позволит обеспечить удобные выезды.
В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
сообщила, что проектом планировки предусмотрено расширение сети наземного транспорта города, которая связана со станциями "Давыдково" и "Аминьевская" Большой кольцевой линии метро.
Также в рамках реорганизации обустроят прогулочные маршруты для велосипедистов, которые будут находится далеко от машин и пешеходов. Территория будет интегрирована с ключевыми магистралями Западного административного округа и остальными частями столицы.