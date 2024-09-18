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Ефимов: в ТиНАО в программу КРТ вовлекут около 500 гектаров - РИА Новости, 18.09.2024
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09:08 18.09.2024 (обновлено: 09:58 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/efimov-1973293188.html
Ефимов: в ТиНАО в программу КРТ вовлекут около 500 гектаров
Ефимов: в ТиНАО в программу КРТ вовлекут около 500 гектаров - РИА Новости, 18.09.2024
Ефимов: в ТиНАО в программу КРТ вовлекут около 500 гектаров
В Новой Москве в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) застроят около 500 гектаров неэффективно используемых земель, рассказал заммэра столицы РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:08
2024-09-18T09:58
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Новой Москве в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) застроят около 500 гектаров неэффективно используемых земель, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что в Щербинке, Коммунарке, Троицке и Краснопахорском уже реализуют пять проектов редевелопмента – они предполагают строительство более 336 тысяч квадратных метров недвижимости, включая как жилье, так и общественно-деловые объекты, на территории площадью более 118 гектаров."При этом город видит возможность вовлечения в КРТ территории площадью еще свыше 363 гектаров в районах Внуково, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский и Щербинка. По ним готовится принятие соответствующих решений и заключение договоров о КРТ", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в Новой Москве планируется построить свыше 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3 миллиона "квадратов" придется на инфраструктуру и деловые объекты.При этом за 12 лет в ТиНАО уже удалось сформировать свыше 200 тысяч рабочих мест. "Общее число сейчас приближается к 300 тысячам, что превышает их количество до присоединения территорий к столице более чем в 3,5 раза", – указал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.Всего в Москве реализуется почти 240 проектов КРТ – они занимают территорию площадью свыше 3,1 тысячи гектаров.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в ТиНАО в программу КРТ вовлекут около 500 гектаров

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Новой Москве в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) застроят около 500 гектаров неэффективно используемых земель, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что в Щербинке, Коммунарке, Троицке и Краснопахорском уже реализуют пять проектов редевелопмента – они предполагают строительство более 336 тысяч квадратных метров недвижимости, включая как жилье, так и общественно-деловые объекты, на территории площадью более 118 гектаров.
"При этом город видит возможность вовлечения в КРТ территории площадью еще свыше 363 гектаров в районах Внуково, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский и Щербинка. По ним готовится принятие соответствующих решений и заключение договоров о КРТ", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в Новой Москве планируется построить свыше 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3 миллиона "квадратов" придется на инфраструктуру и деловые объекты.
При этом за 12 лет в ТиНАО уже удалось сформировать свыше 200 тысяч рабочих мест. "Общее число сейчас приближается к 300 тысячам, что превышает их количество до присоединения территорий к столице более чем в 3,5 раза", – указал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Всего в Москве реализуется почти 240 проектов КРТ – они занимают территорию площадью свыше 3,1 тысячи гектаров.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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