https://ria.ru/20240918/efimov-1973293188.html

Ефимов: в ТиНАО в программу КРТ вовлекут около 500 гектаров

Ефимов: в ТиНАО в программу КРТ вовлекут около 500 гектаров - РИА Новости, 18.09.2024

Ефимов: в ТиНАО в программу КРТ вовлекут около 500 гектаров

В Новой Москве в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) застроят около 500 гектаров неэффективно используемых земель, рассказал заммэра столицы РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:08

2024-09-18T09:08

2024-09-18T09:58

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. В Новой Москве в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) застроят около 500 гектаров неэффективно используемых земель, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что в Щербинке, Коммунарке, Троицке и Краснопахорском уже реализуют пять проектов редевелопмента – они предполагают строительство более 336 тысяч квадратных метров недвижимости, включая как жилье, так и общественно-деловые объекты, на территории площадью более 118 гектаров."При этом город видит возможность вовлечения в КРТ территории площадью еще свыше 363 гектаров в районах Внуково, Коммунарка, Краснопахорский, Филимонковский и Щербинка. По ним готовится принятие соответствующих решений и заключение договоров о КРТ", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в Новой Москве планируется построить свыше 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3 миллиона "квадратов" придется на инфраструктуру и деловые объекты.При этом за 12 лет в ТиНАО уже удалось сформировать свыше 200 тысяч рабочих мест. "Общее число сейчас приближается к 300 тысячам, что превышает их количество до присоединения территорий к столице более чем в 3,5 раза", – указал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.Всего в Москве реализуется почти 240 проектов КРТ – они занимают территорию площадью свыше 3,1 тысячи гектаров.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы