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В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 18.09.2024
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14:45 18.09.2024 (обновлено: 14:57 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/dtp-1973413907.html
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 18.09.2024
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком
Три человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:45
2024-09-18T14:57
происшествия
авто
нижний новгород
группа газ
гибдд мвд рф
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло утром в среду на проспекте Ленина. "По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ. В результате ДТП за помощью обратились трое пассажиров автобуса, в том числе двое детей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что все трое пострадавших госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, нижний новгород, группа газ, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Группа ГАЗ, ГИБДД МВД РФ, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком

В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса столкнулся пострадали три человека

© ДТП и происшествия Нижний Новгород/ВКонтактеДТП в Нижнем Новгороде
ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© ДТП и происшествия Нижний Новгород/ВКонтакте
ДТП в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло утром в среду на проспекте Ленина.
«
"По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ. В результате ДТП за помощью обратились трое пассажиров автобуса, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что все трое пострадавших госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Москве в районе Лефортово задымился автобус - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В Москве в районе Лефортово задымился автобус
17 сентября, 19:41
 
ПроисшествияАвтоНижний НовгородГруппа ГАЗГИБДД МВД РФСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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