https://ria.ru/20240918/dtp-1973413907.html
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 18.09.2024
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком
Три человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:45
2024-09-18T14:45
2024-09-18T14:57
происшествия
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло утром в среду на проспекте Ленина. "По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ. В результате ДТП за помощью обратились трое пассажиров автобуса, в том числе двое детей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что все трое пострадавших госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, нижний новгород, группа газ, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Группа ГАЗ, ГИБДД МВД РФ, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса столкнулся пострадали три человека