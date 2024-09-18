https://ria.ru/20240918/dtp-1973413907.html

В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком

В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком - РИА Новости, 18.09.2024

В Нижнем Новгороде автобус столкнулся с грузовиком

Три человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:45

2024-09-18T14:45

2024-09-18T14:57

происшествия

авто

нижний новгород

группа газ

гибдд мвд рф

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. ДТП произошло утром в среду на проспекте Ленина. "По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ. В результате ДТП за помощью обратились трое пассажиров автобуса, в том числе двое детей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что все трое пострадавших госпитализированы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240917/avtobus-1973265795.html

нижний новгород

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, нижний новгород, группа газ, гибдд мвд рф, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом