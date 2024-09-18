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Выставка "Донбасс" открылась в филиале Исторического музея в Туле - РИА Новости, 18.09.2024
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Музейные маршруты России
 
10:17 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/donbasstula-1973329966.html
Выставка "Донбасс" открылась в филиале Исторического музея в Туле
Выставка "Донбасс" открылась в филиале Исторического музея в Туле - РИА Новости, 18.09.2024
Выставка "Донбасс" открылась в филиале Исторического музея в Туле
На выставке "Донбасс", открывшейся в филиале Исторического музея в Туле, представили портрет организатора советской власти в Донбассе Климента Ворошилова, его... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:17
2024-09-18T10:17
музейные маршруты россии
ольга любимова
исторический музей
тула
донбасс
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На выставке "Донбасс", открывшейся в филиале Исторического музея в Туле, представили портрет организатора советской власти в Донбассе Климента Ворошилова, его личное оружие и рабочий чемодан шахтера Алексея Стаханова, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.&quot;В филиале Исторического музея в Туле открылась выставка &quot;Донбасс&quot;... В числе экспонатов - портрет организатора советской власти в Донбассе Климента Ворошилова и его личное оружие, рабочий чемоданчик шахтера Алексея Стаханова, комбинезон организатора и бригадира первой в СССР женской тракторной бригады Прасковьи Ангелиной&quot;, - написала она в своем Telegram-канале.Любимова подчеркнула, что над созданием экспозиции работали Музей современной истории России и Государственный исторический музей. Выставка, по мнению министра, позволит погрузиться в историю самобытного региона, сохранившего многовековую тесную связь с Россией.Кроме того, здесь представлены личные вещи, живописные полотна и плакаты, документы, чертежи, карты, виды поселка Юзовки (Донецка) начала ХХ века. Посетители смогут узнать о мужестве советских воинов, освобождавших Донбасс в годы Великой Отечественной войны.&quot;Актуальность проекта состоит в том, что в научный оборот вводятся новые материалы, собранные членами Межмузейной рабочей группы по комплектованию артефактов на территории проведения СВО, созданной министерством культуры РФ под эгидой Российского исторического общества&quot;, - отметила Любимова.
https://ria.ru/20240828/tula-1968992868.html
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ольга любимова, исторический музей, тула, донбасс, россия
Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Исторический музей, Тула, Донбасс, Россия

Выставка "Донбасс" открылась в филиале Исторического музея в Туле

© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМОткрытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки Донбасс в филиале Исторического музея в Туле - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На выставке "Донбасс", открывшейся в филиале Исторического музея в Туле, представили портрет организатора советской власти в Донбассе Климента Ворошилова, его личное оружие и рабочий чемодан шахтера Алексея Стаханова, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«

"В филиале Исторического музея в Туле открылась выставка "Донбасс"... В числе экспонатов - портрет организатора советской власти в Донбассе Климента Ворошилова и его личное оружие, рабочий чемоданчик шахтера Алексея Стаханова, комбинезон организатора и бригадира первой в СССР женской тракторной бригады Прасковьи Ангелиной", - написала она в своем Telegram-канале.

Любимова подчеркнула, что над созданием экспозиции работали Музей современной истории России и Государственный исторический музей. Выставка, по мнению министра, позволит погрузиться в историю самобытного региона, сохранившего многовековую тесную связь с Россией.
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМОткрытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки Донбасс в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
1 из 5
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМОткрытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки Донбасс в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
2 из 5
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМОткрытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки Донбасс в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
3 из 5
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМОткрытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки Донбасс в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
4 из 5
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМОткрытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки Донбасс в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
5 из 5
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
1 из 5
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
2 из 5
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
3 из 5
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
4 из 5
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
5 из 5
Кроме того, здесь представлены личные вещи, живописные полотна и плакаты, документы, чертежи, карты, виды поселка Юзовки (Донецка) начала ХХ века. Посетители смогут узнать о мужестве советских воинов, освобождавших Донбасс в годы Великой Отечественной войны.
«

"Актуальность проекта состоит в том, что в научный оборот вводятся новые материалы, собранные членами Межмузейной рабочей группы по комплектованию артефактов на территории проведения СВО, созданной министерством культуры РФ под эгидой Российского исторического общества", - отметила Любимова.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев осматривает выставку Забытая война в тульском филиале ГИМ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Туле реставрируют филиалы Бахрушинского и Политехнического музеев
28 августа, 15:57
 
Музейные маршруты РоссииОльга ЛюбимоваИсторический музейТулаДонбассРоссия
 
 
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