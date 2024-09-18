Выставка "Донбасс" открылась в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМОткрытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На выставке "Донбасс", открывшейся в филиале Исторического музея в Туле, представили портрет организатора советской власти в Донбассе Климента Ворошилова, его личное оружие и рабочий чемодан шахтера Алексея Стаханова, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
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"В филиале Исторического музея в Туле открылась выставка "Донбасс"... В числе экспонатов - портрет организатора советской власти в Донбассе Климента Ворошилова и его личное оружие, рабочий чемоданчик шахтера Алексея Стаханова, комбинезон организатора и бригадира первой в СССР женской тракторной бригады Прасковьи Ангелиной", - написала она в своем Telegram-канале.
Любимова подчеркнула, что над созданием экспозиции работали Музей современной истории России и Государственный исторический музей. Выставка, по мнению министра, позволит погрузиться в историю самобытного региона, сохранившего многовековую тесную связь с Россией.
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМОткрытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
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© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМОткрытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
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© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМОткрытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
3 из 5
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМОткрытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
4 из 5
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМОткрытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
5 из 5
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
1 из 5
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
2 из 5
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
3 из 5
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
4 из 5
Открытие выставки "Донбасс" в филиале Исторического музея в Туле
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГИМ
5 из 5
Кроме того, здесь представлены личные вещи, живописные полотна и плакаты, документы, чертежи, карты, виды поселка Юзовки (Донецка) начала ХХ века. Посетители смогут узнать о мужестве советских воинов, освобождавших Донбасс в годы Великой Отечественной войны.
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"Актуальность проекта состоит в том, что в научный оборот вводятся новые материалы, собранные членами Межмузейной рабочей группы по комплектованию артефактов на территории проведения СВО, созданной министерством культуры РФ под эгидой Российского исторического общества", - отметила Любимова.
В Туле реставрируют филиалы Бахрушинского и Политехнического музеев
28 августа, 15:57