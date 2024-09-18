https://ria.ru/20240918/donbasstula-1973329966.html

Выставка "Донбасс" открылась в филиале Исторического музея в Туле

Выставка "Донбасс" открылась в филиале Исторического музея в Туле - РИА Новости, 18.09.2024

Выставка "Донбасс" открылась в филиале Исторического музея в Туле

На выставке "Донбасс", открывшейся в филиале Исторического музея в Туле, представили портрет организатора советской власти в Донбассе Климента Ворошилова, его... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:17

2024-09-18T10:17

2024-09-18T10:17

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На выставке "Донбасс", открывшейся в филиале Исторического музея в Туле, представили портрет организатора советской власти в Донбассе Климента Ворошилова, его личное оружие и рабочий чемодан шахтера Алексея Стаханова, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова."В филиале Исторического музея в Туле открылась выставка "Донбасс"... В числе экспонатов - портрет организатора советской власти в Донбассе Климента Ворошилова и его личное оружие, рабочий чемоданчик шахтера Алексея Стаханова, комбинезон организатора и бригадира первой в СССР женской тракторной бригады Прасковьи Ангелиной", - написала она в своем Telegram-канале.Любимова подчеркнула, что над созданием экспозиции работали Музей современной истории России и Государственный исторический музей. Выставка, по мнению министра, позволит погрузиться в историю самобытного региона, сохранившего многовековую тесную связь с Россией.Кроме того, здесь представлены личные вещи, живописные полотна и плакаты, документы, чертежи, карты, виды поселка Юзовки (Донецка) начала ХХ века. Посетители смогут узнать о мужестве советских воинов, освобождавших Донбасс в годы Великой Отечественной войны."Актуальность проекта состоит в том, что в научный оборот вводятся новые материалы, собранные членами Межмузейной рабочей группы по комплектованию артефактов на территории проведения СВО, созданной министерством культуры РФ под эгидой Российского исторического общества", - отметила Любимова.

https://ria.ru/20240828/tula-1968992868.html

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ольга любимова, исторический музей, тула, донбасс, россия