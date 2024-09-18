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Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение боевикам ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
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Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение боевикам ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение боевикам ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение боевикам ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 40 военных, склад боеприпасов,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:47
2024-09-18T12:47
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 40 военных, склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты,108-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка, Камышаны и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение боевикам ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 40 боевиков ВСУ и склад боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 40 военных, склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты,108-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка, Камышаны и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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