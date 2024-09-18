https://ria.ru/20240918/dnepr-1973368584.html

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение боевикам ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение боевикам ВСУ - РИА Новости, 18.09.2024

Группировка "Днепр" нанесла огневое поражение боевикам ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 40 военных, склад боеприпасов,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:47

2024-09-18T12:47

2024-09-18T12:47

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962930813_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_cc45ddb39d5ca389a0a4d43f2fea862e.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 40 военных, склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты,108-й, 123-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка, Камышаны и Львово Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240918/svo-1973364504.html

россия

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность