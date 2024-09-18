https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973335900.html
В Челябинске начали проверку медучреждений после ЧП с учеником
В Челябинске начали проверку медучреждений после ЧП с учеником - РИА Новости, 18.09.2024
В Челябинске начали проверку медучреждений после ЧП с учеником
После нападения ученика в школе Челябинска начата проверка в отношении должностных лиц медучреждения, где он состоял на учете, сообщило в среду следственное... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:36
2024-09-18T10:36
2024-09-18T10:38
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
нападение ученика на школу в челябинске
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. После нападения ученика в школе Челябинска начата проверка в отношении должностных лиц медучреждения, где он состоял на учете, сообщило в среду следственное управление СК РФ по региону."Кроме того, организованы доследственные проверки в отношении должностных лиц медицинского учреждения, где состоял на учете совершивший противоправные действия ученик, а также регионального управления Росгвардии при осуществлении надзорных функций в отношении частной охранной организации. В рамках проверок будет дана правовая оценка действиям либо бездействию указанных должностных лиц", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973333943.html
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челябинск, следственный комитет россии (ск рф), нападение ученика на школу в челябинске, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, происшествия
Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение ученика на школу в Челябинске, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Происшествия
В Челябинске начали проверку медучреждений после ЧП с учеником
В Челябинске проверят медучреждения, где напавший на школу состоял на учете