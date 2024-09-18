https://ria.ru/20240918/chekhiya-1973301393.html

В Чехии оценили общий ущерб стране от наводнения

В Чехии оценили общий ущерб стране от наводнения - РИА Новости, 18.09.2024

В Чехии оценили общий ущерб стране от наводнения

Общий ущерб от продолжающегося крупномасштабного наводнения в Чехии может составить около 100 миллиардов крон (около 4,4 миллиарда долларов), сообщил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T01:15

2024-09-18T01:15

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ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Общий ущерб от продолжающегося крупномасштабного наводнения в Чехии может составить около 100 миллиардов крон (около 4,4 миллиарда долларов), сообщил журналистам глава минфина Збынек Станюра. "Исходя из опыта прошлых крупномасштабных наводнений в республике, можно подсчитать, что участие госбюджета в реконструкции базовой инфраструктуры (после наводнения) составляет примерно 25%. Если бы, например, общий ущерб от наводнения сейчас составил 100 миллиардов крон, то участие госбюджета (в восстановлении) составило бы 25 миллиардов крон. Общий ущерб в 100 миллиардов крон, возможно, не так уж и далек от истины, но это еще предстоит уточнить", - сказал Станюра. По словам главы минфина, он намерен в ближайшие дни обратиться к лидерам оппозиционных парламентских партий, чтобы как можно скорее утвердить поправки к бюджету на нынешний год. "Утверждать бюджет необходимо даже с риском того, что сумма общего ущерба не будет точно рассчитана. Нельзя месяцами ждать, пока все данные будут полностью получены", - сказал Станюра. Он полагает, что с оппозицией будет быстро найден общий язык и все вопросы будут оперативно решены. Предыдущие крупномасштабные наводнения в Чехии, в 1997 году на территории Моравии и в 2002 году в Праге и ее окрестностях, с которыми сейчас многие в стране сравнивают нынешний разгул стихии, нанесли материальный ущерб в размере 2,8 миллиарда долларов в 1997 году и 3,2 миллиарда долларов в 2002 году.

https://ria.ru/20240914/evakuatsiya-1972633484.html

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