https://ria.ru/20240918/chekhiya-1973301393.html
В Чехии оценили общий ущерб стране от наводнения
В Чехии оценили общий ущерб стране от наводнения - РИА Новости, 18.09.2024
В Чехии оценили общий ущерб стране от наводнения
Общий ущерб от продолжающегося крупномасштабного наводнения в Чехии может составить около 100 миллиардов крон (около 4,4 миллиарда долларов), сообщил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T01:15
2024-09-18T01:15
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ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Общий ущерб от продолжающегося крупномасштабного наводнения в Чехии может составить около 100 миллиардов крон (около 4,4 миллиарда долларов), сообщил журналистам глава минфина Збынек Станюра. "Исходя из опыта прошлых крупномасштабных наводнений в республике, можно подсчитать, что участие госбюджета в реконструкции базовой инфраструктуры (после наводнения) составляет примерно 25%. Если бы, например, общий ущерб от наводнения сейчас составил 100 миллиардов крон, то участие госбюджета (в восстановлении) составило бы 25 миллиардов крон. Общий ущерб в 100 миллиардов крон, возможно, не так уж и далек от истины, но это еще предстоит уточнить", - сказал Станюра. По словам главы минфина, он намерен в ближайшие дни обратиться к лидерам оппозиционных парламентских партий, чтобы как можно скорее утвердить поправки к бюджету на нынешний год. "Утверждать бюджет необходимо даже с риском того, что сумма общего ущерба не будет точно рассчитана. Нельзя месяцами ждать, пока все данные будут полностью получены", - сказал Станюра. Он полагает, что с оппозицией будет быстро найден общий язык и все вопросы будут оперативно решены. Предыдущие крупномасштабные наводнения в Чехии, в 1997 году на территории Моравии и в 2002 году в Праге и ее окрестностях, с которыми сейчас многие в стране сравнивают нынешний разгул стихии, нанесли материальный ущерб в размере 2,8 миллиарда долларов в 1997 году и 3,2 миллиарда долларов в 2002 году.
https://ria.ru/20240914/evakuatsiya-1972633484.html
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чехия, прага, в мире
В Чехии оценили общий ущерб стране от наводнения
Глава минфина Чехии Станюра: ущерб от наводнения может составить $4,4 миллиарда
ПРАГА, 18 сен – РИА Новости. Общий ущерб от продолжающегося крупномасштабного наводнения в Чехии может составить около 100 миллиардов крон (около 4,4 миллиарда долларов), сообщил журналистам глава минфина Збынек Станюра.
"Исходя из опыта прошлых крупномасштабных наводнений в республике, можно подсчитать, что участие госбюджета в реконструкции базовой инфраструктуры (после наводнения) составляет примерно 25%. Если бы, например, общий ущерб от наводнения сейчас составил 100 миллиардов крон, то участие госбюджета (в восстановлении) составило бы 25 миллиардов крон. Общий ущерб в 100 миллиардов крон, возможно, не так уж и далек от истины, но это еще предстоит уточнить", - сказал Станюра.
По словам главы минфина, он намерен в ближайшие дни обратиться к лидерам оппозиционных парламентских партий, чтобы как можно скорее утвердить поправки к бюджету на нынешний год.
"Утверждать бюджет необходимо даже с риском того, что сумма общего ущерба не будет точно рассчитана. Нельзя месяцами ждать, пока все данные будут полностью получены", - сказал Станюра. Он полагает, что с оппозицией будет быстро найден общий язык и все вопросы будут оперативно решены.
Предыдущие крупномасштабные наводнения в Чехии, в 1997 году на территории Моравии и в 2002 году в Праге
и ее окрестностях, с которыми сейчас многие в стране сравнивают нынешний разгул стихии, нанесли материальный ущерб в размере 2,8 миллиарда долларов в 1997 году и 3,2 миллиарда долларов в 2002 году.