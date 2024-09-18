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В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 18.09.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник
Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:38
2024-09-18T20:38
2024-09-18T21:04
брянская область
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
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брянская область, происшествия, александр богомаз
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник