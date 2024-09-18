https://ria.ru/20240918/brechalov-1973507238.html
Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики
Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики - РИА Новости, 18.09.2024
Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики
Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики, производя товары и услуги, которые делают жизнь комфортнее, интереснее и безопаснее,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:06
2024-09-18T20:06
2024-09-18T20:06
удмуртская республика
экономика
александр бречалов
авито
белоруссия
ижевск
владимир путин
россия
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УФА, 18 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики, производя товары и услуги, которые делают жизнь комфортнее, интереснее и безопаснее, заявил глава региона Александр Бречалов. В пресс-службе руководителя республики рассказали, что в Ижевске прошел форум "Мой бизнес. Сделано в Удмуртии", который дал старт деловой программе празднования Дня оружейника. В рамках форума было организовано 18 образовательных сессий, на одной из площадок компании республики продемонстрировали свою продукцию. Форум открыли глава Удмуртии Александр Бречалов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в РФ Мозес Каваалууко Кизиге, председатель государственного комитета по имуществу Белоруссии Дмитрий Матусевич. "Сегодня в республике работают 150 тысяч предпринимателей. Мы лидируем в ПФО по количеству субъектов МСП в расчете на тысячу человек населения, по России – мы на 15 месте. Только за год количество предпринимателей выросло почти на 19 тысяч человек. Они обеспечивают стабильной работой и заработной платой 310 тысяч жителей республики. В 2023 году общая выручка бизнеса была рекордной – почти 875 миллиардов рублей, годовой прирост - 12%. Это в первую очередь налоги, которые идут на исполнение социальных обязательств", - приводятся слова Бречалова. Глава республики также подчеркнул, что сегодня малый и средний бизнес закрывает нишевые потребности экономики, производя товары и услуги, которые делают жизнь комфортнее, интереснее и безопаснее. Это, например, натуральные продукты питания, дизайнерские светильники, сделанные на 3D-принтере, пружины для автомобилестроения и компоненты для пересадки сердечного клапана. "В этом году программа форума "Мой бизнес. Сделано в Удмуртии" была нацелена на знакомство бизнес-сообщества региона с эффективными инструментами цифровизации и возможностями, которые открывают перед производственниками аддитивные технологии и искусственный интеллект", - сообщает пресс-служба. Участники программы "Аддитивные технологии как инструмент реализации любых дизайнерских и инженерных решений" поделились опытом внедрения технологий в рабочие процессы, рассказали о примерах успешного применения 3D-печати для создания прототипов, индивидуальных деталей, запасных частей и готовых изделий. На площадке "Инвестиции - основа развития территорий" были презентованы инвестплощадки Селтинского, Игринского и Можгинского районов. На форуме предприниматели Удмуртии от первых лиц узнали о роли бренда в стратегическом развитии компаний, возможностях масштабирования на площадках "Авито" и маркетплейсах, инструментах автоматизации бизнеса и многом другом. Специалисты корпорации развития Удмуртии организовали переговоры федеральных заказчиков и с их потенциальных поставщиками из Удмуртии и B2B-встречу с компаниями из Белоруссии, добавили в пресс-службе. "Мы специально сделали отдельную сессию по мерам государственной поддержки и стартапам для молодых предпринимателей и тех, кто хочет релоцировать свой бизнес в республику. Недавно в Удмуртии было принято решение продлить действие нулевой налоговой ставки по УСН для бизнесменов, переезжающих в Удмуртию. К слову, в этом году уже порядка 2 тысяч компаний и предпринимателей релоцировали свой бизнес в республику. Мы в Корпорации развития Удмуртии готовы оказать таким предпринимателям возможную адресную помощь", - цитирует пресс-служба директора корпорации развития Удмуртии Фаниля Мандиева. В пресс-службе отметили, что форум "Мой бизнес. Сделано в Удмуртии" проводится с 2017 года корпорацией развития Удмуртской Республики в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр бречалов, авито, белоруссия, ижевск, владимир путин, россия
Удмуртская Республика, Экономика, Александр Бречалов, Авито, Белоруссия, Ижевск, Владимир Путин, Россия
Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики
Бречалов: малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает потребности экономики
УФА, 18 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики, производя товары и услуги, которые делают жизнь комфортнее, интереснее и безопаснее, заявил глава региона Александр Бречалов.
В пресс-службе руководителя республики рассказали, что в Ижевске
прошел форум "Мой бизнес. Сделано в Удмуртии", который дал старт деловой программе празднования Дня оружейника. В рамках форума было организовано 18 образовательных сессий, на одной из площадок компании республики продемонстрировали свою продукцию. Форум открыли глава Удмуртии Александр Бречалов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в РФ
Мозес Каваалууко Кизиге, председатель государственного комитета по имуществу Белоруссии
Дмитрий Матусевич.
«
"Сегодня в республике работают 150 тысяч предпринимателей. Мы лидируем в ПФО по количеству субъектов МСП в расчете на тысячу человек населения, по России – мы на 15 месте. Только за год количество предпринимателей выросло почти на 19 тысяч человек. Они обеспечивают стабильной работой и заработной платой 310 тысяч жителей республики. В 2023 году общая выручка бизнеса была рекордной – почти 875 миллиардов рублей, годовой прирост - 12%. Это в первую очередь налоги, которые идут на исполнение социальных обязательств", - приводятся слова Бречалова.
Глава республики также подчеркнул, что сегодня малый и средний бизнес закрывает нишевые потребности экономики, производя товары и услуги, которые делают жизнь комфортнее, интереснее и безопаснее. Это, например, натуральные продукты питания, дизайнерские светильники, сделанные на 3D-принтере, пружины для автомобилестроения и компоненты для пересадки сердечного клапана.
"В этом году программа форума "Мой бизнес. Сделано в Удмуртии" была нацелена на знакомство бизнес-сообщества региона с эффективными инструментами цифровизации и возможностями, которые открывают перед производственниками аддитивные технологии и искусственный интеллект", - сообщает пресс-служба.
Участники программы "Аддитивные технологии как инструмент реализации любых дизайнерских и инженерных решений" поделились опытом внедрения технологий в рабочие процессы, рассказали о примерах успешного применения 3D-печати для создания прототипов, индивидуальных деталей, запасных частей и готовых изделий. На площадке "Инвестиции - основа развития территорий" были презентованы инвестплощадки Селтинского, Игринского и Можгинского районов
.
На форуме предприниматели Удмуртии от первых лиц узнали о роли бренда в стратегическом развитии компаний, возможностях масштабирования на площадках "Авито
" и маркетплейсах, инструментах автоматизации бизнеса и многом другом. Специалисты корпорации развития Удмуртии организовали переговоры федеральных заказчиков и с их потенциальных поставщиками из Удмуртии и B2B-встречу с компаниями из Белоруссии, добавили в пресс-службе.
"Мы специально сделали отдельную сессию по мерам государственной поддержки и стартапам для молодых предпринимателей и тех, кто хочет релоцировать свой бизнес в республику. Недавно в Удмуртии было принято решение продлить действие нулевой налоговой ставки по УСН для бизнесменов, переезжающих в Удмуртию. К слову, в этом году уже порядка 2 тысяч компаний и предпринимателей релоцировали свой бизнес в республику. Мы в Корпорации развития Удмуртии готовы оказать таким предпринимателям возможную адресную помощь", - цитирует пресс-служба директора корпорации развития Удмуртии Фаниля Мандиева.
В пресс-службе отметили, что форум "Мой бизнес. Сделано в Удмуртии" проводится с 2017 года корпорацией развития Удмуртской Республики
в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным
.