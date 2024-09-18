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Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики

Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики - РИА Новости, 18.09.2024

Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики

Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики, производя товары и услуги, которые делают жизнь комфортнее, интереснее и безопаснее,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:06

2024-09-18T20:06

2024-09-18T20:06

удмуртская республика

экономика

александр бречалов

авито

белоруссия

ижевск

владимир путин

россия

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УФА, 18 сен - РИА Новости. Малый и средний бизнес в Удмуртии закрывает нишевые потребности экономики, производя товары и услуги, которые делают жизнь комфортнее, интереснее и безопаснее, заявил глава региона Александр Бречалов. В пресс-службе руководителя республики рассказали, что в Ижевске прошел форум "Мой бизнес. Сделано в Удмуртии", который дал старт деловой программе празднования Дня оружейника. В рамках форума было организовано 18 образовательных сессий, на одной из площадок компании республики продемонстрировали свою продукцию. Форум открыли глава Удмуртии Александр Бречалов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Уганда в РФ Мозес Каваалууко Кизиге, председатель государственного комитета по имуществу Белоруссии Дмитрий Матусевич. "Сегодня в республике работают 150 тысяч предпринимателей. Мы лидируем в ПФО по количеству субъектов МСП в расчете на тысячу человек населения, по России – мы на 15 месте. Только за год количество предпринимателей выросло почти на 19 тысяч человек. Они обеспечивают стабильной работой и заработной платой 310 тысяч жителей республики. В 2023 году общая выручка бизнеса была рекордной – почти 875 миллиардов рублей, годовой прирост - 12%. Это в первую очередь налоги, которые идут на исполнение социальных обязательств", - приводятся слова Бречалова. Глава республики также подчеркнул, что сегодня малый и средний бизнес закрывает нишевые потребности экономики, производя товары и услуги, которые делают жизнь комфортнее, интереснее и безопаснее. Это, например, натуральные продукты питания, дизайнерские светильники, сделанные на 3D-принтере, пружины для автомобилестроения и компоненты для пересадки сердечного клапана. "В этом году программа форума "Мой бизнес. Сделано в Удмуртии" была нацелена на знакомство бизнес-сообщества региона с эффективными инструментами цифровизации и возможностями, которые открывают перед производственниками аддитивные технологии и искусственный интеллект", - сообщает пресс-служба. Участники программы "Аддитивные технологии как инструмент реализации любых дизайнерских и инженерных решений" поделились опытом внедрения технологий в рабочие процессы, рассказали о примерах успешного применения 3D-печати для создания прототипов, индивидуальных деталей, запасных частей и готовых изделий. На площадке "Инвестиции - основа развития территорий" были презентованы инвестплощадки Селтинского, Игринского и Можгинского районов. На форуме предприниматели Удмуртии от первых лиц узнали о роли бренда в стратегическом развитии компаний, возможностях масштабирования на площадках "Авито" и маркетплейсах, инструментах автоматизации бизнеса и многом другом. Специалисты корпорации развития Удмуртии организовали переговоры федеральных заказчиков и с их потенциальных поставщиками из Удмуртии и B2B-встречу с компаниями из Белоруссии, добавили в пресс-службе. "Мы специально сделали отдельную сессию по мерам государственной поддержки и стартапам для молодых предпринимателей и тех, кто хочет релоцировать свой бизнес в республику. Недавно в Удмуртии было принято решение продлить действие нулевой налоговой ставки по УСН для бизнесменов, переезжающих в Удмуртию. К слову, в этом году уже порядка 2 тысяч компаний и предпринимателей релоцировали свой бизнес в республику. Мы в Корпорации развития Удмуртии готовы оказать таким предпринимателям возможную адресную помощь", - цитирует пресс-служба директора корпорации развития Удмуртии Фаниля Мандиева. В пресс-службе отметили, что форум "Мой бизнес. Сделано в Удмуртии" проводится с 2017 года корпорацией развития Удмуртской Республики в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр бречалов, авито, белоруссия, ижевск, владимир путин, россия