https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973517285.html
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.09.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:27
2024-09-18T21:27
2024-09-18T21:27
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. "18 сентября около 20.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240914/dron-1972735680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Брянской области