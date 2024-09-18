https://ria.ru/20240918/bespilotnik-1973313411.html

В Брянской области уничтожили еще один украинский БПЛА

В Брянской области уничтожили еще один украинский БПЛА - РИА Новости, 18.09.2024

В Брянской области уничтожили еще один украинский БПЛА

БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T06:55

2024-09-18T06:55

2024-09-18T06:57

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973313117.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз