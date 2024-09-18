https://ria.ru/20240918/belorussiya-1973347185.html

В Белоруссии нашли выступления Гитлера и Муссолини на "Яндекс Музыке"

В Белоруссии нашли выступления Гитлера и Муссолини на "Яндекс Музыке" - РИА Новости, 18.09.2024

В Белоруссии нашли выступления Гитлера и Муссолини на "Яндекс Музыке"

Прокуратура Гомельского района Белоруссии обнаружила на сайте и в приложении "Яндекс Музыка" в публичном доступе записи выступлений лидеров нацистской Германии... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:20

2024-09-18T11:20

2024-09-18T11:20

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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Прокуратура Гомельского района Белоруссии обнаружила на сайте и в приложении "Яндекс Музыка" в публичном доступе записи выступлений лидеров нацистской Германии Адольфа Гитлера и фашистской Италии Бенито Муссолини, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики. "Прокуратура Гомельского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила на известном музыкальном сайте записи выступлений фашистских лидеров и экстремистские музыкальные композиции. В частности, на сайте и в приложении "Яндекс Музыка" в публичном доступе имелись записи выступлений лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера и Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини, в том числе с использованием изображения указанных лиц", - говорится в сообщает пресс-служба ведомства на сайте. Отмечается, что помимо этого на музыкальном сервисе размещались для прослушивания и распространения музыкальные композиции, признанные в Белоруссии экстремистскими материалами и внесенные в соответствующий республиканский список. Например, речь идет о музыкальных композициях группы "TOR BAND", которые в 2022 году судом Центрального района города Гомеля признаны экстремистскими материалами, а также контент сообщества "Маланка Медиа". "В целях недопущения реабилитации нацизма и противодействия экстремизму прокурор Гомельского района направил в адрес ООО "ЯндексБел" представление, в котором потребовал удалить записи выступлений фашистских лидеров и вышеназванные музыкальные композиции", - сообщает генпрокуратура Белоруссии.

https://ria.ru/20240318/tvorchestvo-1934037314.html

https://ria.ru/20240718/peterburg-1960486514.html

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в мире, технологии, белоруссия, германия, италия, адольф гитлер, бенито муссолини, яндекс.музыка