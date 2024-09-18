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В Белоруссии нашли выступления Гитлера и Муссолини на "Яндекс Музыке"
В Белоруссии нашли выступления Гитлера и Муссолини на "Яндекс Музыке" - РИА Новости, 18.09.2024
В Белоруссии нашли выступления Гитлера и Муссолини на "Яндекс Музыке"
Прокуратура Гомельского района Белоруссии обнаружила на сайте и в приложении "Яндекс Музыка" в публичном доступе записи выступлений лидеров нацистской Германии... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:20
2024-09-18T11:20
2024-09-18T11:20
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Прокуратура Гомельского района Белоруссии обнаружила на сайте и в приложении "Яндекс Музыка" в публичном доступе записи выступлений лидеров нацистской Германии Адольфа Гитлера и фашистской Италии Бенито Муссолини, сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики. "Прокуратура Гомельского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила на известном музыкальном сайте записи выступлений фашистских лидеров и экстремистские музыкальные композиции. В частности, на сайте и в приложении "Яндекс Музыка" в публичном доступе имелись записи выступлений лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера и Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини, в том числе с использованием изображения указанных лиц", - говорится в сообщает пресс-служба ведомства на сайте. Отмечается, что помимо этого на музыкальном сервисе размещались для прослушивания и распространения музыкальные композиции, признанные в Белоруссии экстремистскими материалами и внесенные в соответствующий республиканский список. Например, речь идет о музыкальных композициях группы "TOR BAND", которые в 2022 году судом Центрального района города Гомеля признаны экстремистскими материалами, а также контент сообщества "Маланка Медиа". "В целях недопущения реабилитации нацизма и противодействия экстремизму прокурор Гомельского района направил в адрес ООО "ЯндексБел" представление, в котором потребовал удалить записи выступлений фашистских лидеров и вышеназванные музыкальные композиции", - сообщает генпрокуратура Белоруссии.
https://ria.ru/20240318/tvorchestvo-1934037314.html
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в мире, технологии, белоруссия, германия, италия, адольф гитлер, бенито муссолини, яндекс.музыка
В мире, Технологии, Белоруссия, Германия, Италия, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини, Яндекс.Музыка
В Белоруссии нашли выступления Гитлера и Муссолини на "Яндекс Музыке"
Прокуратура Белоруссии нашла выступления Гитлера и Муссолини на "Яндекс Музыке"