https://ria.ru/20240918/belorussija-1973439871.html
Осужденный в Белоруссии рассказал о подготовке переворота
Осужденный в Белоруссии рассказал о подготовке переворота - РИА Новости, 18.09.2024
Осужденный в Белоруссии рассказал о подготовке переворота
Осужденный в Белоруссии за заговор с целью захвата власти Юрий Зенкович рассказал Первому информационному телеканалу, что оппозиция вела переговоры с другими... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:56
2024-09-18T15:56
2024-09-18T16:17
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сша
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александр лукашенко
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Осужденный в Белоруссии за заговор с целью захвата власти Юрий Зенкович рассказал Первому информационному телеканалу, что оппозиция вела переговоры с другими странами о финансировании переворота, также планировалост сбить вертолет президента. "Мы вели переговоры и искали средства в Украине, Израиле и США", - сказал Зенкович. Согласно информации телеканала, операция по устранению в 2020 году президента Белоруссии Александра Лукашенко получила название "Тишина". Как отметил осужденный, планировалось, в частности, "расстрелять из крупнокалиберного пулемета вертолет главы государства на взлете либо посадке". "Человек, который поднял руку на главу государства, должен быть уничтожен и достаточно быстро, достаточно показательно", - добавил он. При этом, как следует из видеоанонса интервью, размещенного в Telegram-канале телеканала, для семьи президента и его сторонников была уготована "пуля в лоб". Осужденный добавил, что после победы оппозиции каждый участник заговора "должен был получить в свое управление" один из регионов Белоруссии. Белорусский президент Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным главы государства, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ России, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, планировавшие военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики. Позже Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Одновременно Зенковичу были инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменялось в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц. Зенкович признал полностью вину в суде. Суд приговорил Зенковича к 11 годам колонии усиленного режима, Федуту и Костусева - к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В июле этого года Костусев, который имеет онкологическое заболевание, был помилован и вышел на свободу раньше срока.
https://ria.ru/20240731/kriger-1963273829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, украина, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Белоруссия, США, Украина, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Осужденный в Белоруссии рассказал о подготовке переворота
Белорусский телеканал анонсировал фильм о попытке сбить вертолет Лукашенко
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Осужденный в Белоруссии за заговор с целью захвата власти Юрий Зенкович рассказал Первому информационному телеканалу, что оппозиция вела переговоры с другими странами о финансировании переворота, также планировалост сбить вертолет президента.
"Мы вели переговоры и искали средства в Украине, Израиле и США", - сказал Зенкович.
Согласно информации телеканала, операция по устранению в 2020 году президента Белоруссии Александра Лукашенко
получила название "Тишина". Как отметил осужденный, планировалось, в частности, "расстрелять из крупнокалиберного пулемета вертолет главы государства на взлете либо посадке". "Человек, который поднял руку на главу государства, должен быть уничтожен и достаточно быстро, достаточно показательно", - добавил он.
При этом, как следует из видеоанонса интервью, размещенного в Telegram-канале телеканала, для семьи президента и его сторонников была уготована "пуля в лоб". Осужденный добавил, что после победы оппозиции каждый участник заговора "должен был получить в свое управление" один из регионов Белоруссии.
Белорусский президент Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным главы государства, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ России
, в Москве
были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, планировавшие военный переворот в Минске
9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики.
Позже Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Одновременно Зенковичу были инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменялось в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц. Зенкович признал полностью вину в суде. Суд приговорил Зенковича к 11 годам колонии усиленного режима, Федуту и Костусева - к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В июле этого года Костусев, который имеет онкологическое заболевание, был помилован и вышел на свободу раньше срока.