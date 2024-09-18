https://ria.ru/20240918/belorussija-1973439871.html

Осужденный в Белоруссии рассказал о подготовке переворота

Осужденный в Белоруссии рассказал о подготовке переворота - РИА Новости, 18.09.2024

Осужденный в Белоруссии рассказал о подготовке переворота

Осужденный в Белоруссии за заговор с целью захвата власти Юрий Зенкович рассказал Первому информационному телеканалу, что оппозиция вела переговоры с другими... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:56

2024-09-18T15:56

2024-09-18T16:17

в мире

белоруссия

сша

украина

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9a580c326130be5724c062ccdc699ef8.jpg

МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Осужденный в Белоруссии за заговор с целью захвата власти Юрий Зенкович рассказал Первому информационному телеканалу, что оппозиция вела переговоры с другими странами о финансировании переворота, также планировалост сбить вертолет президента. "Мы вели переговоры и искали средства в Украине, Израиле и США", - сказал Зенкович. Согласно информации телеканала, операция по устранению в 2020 году президента Белоруссии Александра Лукашенко получила название "Тишина". Как отметил осужденный, планировалось, в частности, "расстрелять из крупнокалиберного пулемета вертолет главы государства на взлете либо посадке". "Человек, который поднял руку на главу государства, должен быть уничтожен и достаточно быстро, достаточно показательно", - добавил он. При этом, как следует из видеоанонса интервью, размещенного в Telegram-канале телеканала, для семьи президента и его сторонников была уготована "пуля в лоб". Осужденный добавил, что после победы оппозиции каждый участник заговора "должен был получить в свое управление" один из регионов Белоруссии. Белорусский президент Александр Лукашенко 17 апреля 2021 года заявил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным главы государства, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. Как сообщали в ФСБ России, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, планировавшие военный переворот в Минске 9 мая 2021 года. В эту же группу, по данным КГБ Белоруссии, входил и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, он был задержан на территории республики. Позже Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело по обвинению Зенковича, Федуты и Костусева в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Одновременно Зенковичу были инкриминированы создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, а также публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенные с использованием интернета. Ему также вменялось в вину разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц. Зенкович признал полностью вину в суде. Суд приговорил Зенковича к 11 годам колонии усиленного режима, Федуту и Костусева - к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. В июле этого года Костусев, который имеет онкологическое заболевание, был помилован и вышел на свободу раньше срока.

https://ria.ru/20240731/kriger-1963273829.html

https://ria.ru/20240812/belorussiya-1965748995.html

белоруссия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, сша, украина, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)