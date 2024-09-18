https://ria.ru/20240918/belorussija-1973329672.html

Минск и Москва определят варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии

Минск и Москва определят варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 18.09.2024

Минск и Москва определят варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии

Белоруссия и Россия должны в следующем году определить варианты строительства новых блоков АЭС в Белоруссии, следует из слов министра энергетики республики... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T10:05

2024-09-18T10:05

2024-09-18T10:05

белоруссия

россия

алексей кушнаренко

александр лукашенко

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ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Белоруссия и Россия должны в следующем году определить варианты строительства новых блоков АЭС в Белоруссии, следует из слов министра энергетики республики Алексея Кушнаренко. "Обсуждение идет на стадии работы экспертов. Уже создана экспертная группа, начала работу. Наша задача за следующий год определиться со строительством либо второй станции, либо установки третьего блока на действующей станции... В том числе в эту группу входят и специалисты Российской Федерации", - рассказал он журналистам о планах строительства новых блоков АЭС в Белоруссии в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF) Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле заявил, что размышляет над строительством в стране второй АЭС.

https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973245921.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, алексей кушнаренко, александр лукашенко