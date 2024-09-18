https://ria.ru/20240918/belorussija-1973329672.html
Минск и Москва определят варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии
Минск и Москва определят варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 18.09.2024
Минск и Москва определят варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии
Белоруссия и Россия должны в следующем году определить варианты строительства новых блоков АЭС в Белоруссии, следует из слов министра энергетики республики... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:05
2024-09-18T10:05
2024-09-18T10:05
белоруссия
россия
алексей кушнаренко
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_2dc88912908575fc9b41afccd76298b1.jpg
ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Белоруссия и Россия должны в следующем году определить варианты строительства новых блоков АЭС в Белоруссии, следует из слов министра энергетики республики Алексея Кушнаренко. "Обсуждение идет на стадии работы экспертов. Уже создана экспертная группа, начала работу. Наша задача за следующий год определиться со строительством либо второй станции, либо установки третьего блока на действующей станции... В том числе в эту группу входят и специалисты Российской Федерации", - рассказал он журналистам о планах строительства новых блоков АЭС в Белоруссии в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF) Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле заявил, что размышляет над строительством в стране второй АЭС.
https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973245921.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937164673_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_829e473f50728e592ffa8c3df085add1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, алексей кушнаренко, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Алексей Кушнаренко, Александр Лукашенко
Минск и Москва определят варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии
Минск и Москва определят варианты постройки блоков АЭС в Белоруссии в 2025 году