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Минск и Москва определят варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 18.09.2024
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10:05 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/belorussija-1973329672.html
Минск и Москва определят варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии
Минск и Москва определят варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии - РИА Новости, 18.09.2024
Минск и Москва определят варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии
Белоруссия и Россия должны в следующем году определить варианты строительства новых блоков АЭС в Белоруссии, следует из слов министра энергетики республики... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T10:05
2024-09-18T10:05
белоруссия
россия
алексей кушнаренко
александр лукашенко
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ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Белоруссия и Россия должны в следующем году определить варианты строительства новых блоков АЭС в Белоруссии, следует из слов министра энергетики республики Алексея Кушнаренко. "Обсуждение идет на стадии работы экспертов. Уже создана экспертная группа, начала работу. Наша задача за следующий год определиться со строительством либо второй станции, либо установки третьего блока на действующей станции... В том числе в эту группу входят и специалисты Российской Федерации", - рассказал он журналистам о планах строительства новых блоков АЭС в Белоруссии в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF) Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле заявил, что размышляет над строительством в стране второй АЭС.
https://ria.ru/20240917/lukashenko-1973245921.html
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белоруссия, россия, алексей кушнаренко, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Алексей Кушнаренко, Александр Лукашенко
Минск и Москва определят варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии

Минск и Москва определят варианты постройки блоков АЭС в Белоруссии в 2025 году

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Белоруссия и Россия должны в следующем году определить варианты строительства новых блоков АЭС в Белоруссии, следует из слов министра энергетики республики Алексея Кушнаренко.
"Обсуждение идет на стадии работы экспертов. Уже создана экспертная группа, начала работу. Наша задача за следующий год определиться со строительством либо второй станции, либо установки третьего блока на действующей станции... В том числе в эту группу входят и специалисты Российской Федерации", - рассказал он журналистам о планах строительства новых блоков АЭС в Белоруссии в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в апреле заявил, что размышляет над строительством в стране второй АЭС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Атака на Белоруссию станет началом третьей мировой войны, заявил Лукашенко
Вчера, 18:32
 
БелоруссияРоссияАлексей КушнаренкоАлександр Лукашенко
 
 
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