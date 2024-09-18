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В Балашихе задержали подозреваемого в нападении на участника СВО
В Балашихе задержали подозреваемого в нападении на участника СВО - РИА Новости, 18.09.2024
В Балашихе задержали подозреваемого в нападении на участника СВО
Задержан мужчина, подозреваемый в нападении в Балашихе на участника СВО, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:19
2024-09-18T17:19
2024-09-18T17:19
происшествия
балашиха
россия
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в нападении в Балашихе на участника СВО, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "В рамках расследования уголовного дела задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в нападении на участника СВО (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ)... В настоящее время с задержанным работает следователь. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения", - сказала она. По данным следствия, 13 сентября пьяный подозреваемый у продуктового магазина Балашихе беспочвенно вступил в словесный конфликт с потерпевшим и его женой, а затем нанес ему несколько ударов. После нападения злоумышленник скрылся, а участник СВО обратился за медицинской помощью. Дело возбуждено о хулиганстве с применением насилия.
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происшествия, балашиха, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Россия, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
В Балашихе задержали подозреваемого в нападении на участника СВО
В Балашихе задержали мужчину, подозреваемого в нападении на участника СВО