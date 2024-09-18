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"ОАК" и S7 договорились о расширении флота авиакомпании - РИА Новости, 18.09.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
21:00 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/aviakompaniya-1973514978.html
"ОАК" и S7 договорились о расширении флота авиакомпании
"ОАК" и S7 договорились о расширении флота авиакомпании - РИА Новости, 18.09.2024
"ОАК" и S7 договорились о расширении флота авиакомпании
В среду в присутствии раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось подписание меморандума между публичным акционерным обществом "ОАК" (входит в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T21:00
2024-09-18T21:00
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В среду в присутствии раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось подписание меморандума между публичным акционерным обществом "ОАК" (входит в Госкорпорацию Ростех) и АО "Авиакомпания "Сибирь" (S7) о взаимном сотрудничестве по вопросу расширения флота авиакомпании, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Отмечается, что подписание прошло в КАЗ имени С.П. Горбунова – филиале АО "Туполев". Подписи под документом поставили генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и акционер группы компаний S7 Владислав Филев. Меморандум подразумевает совместную работу по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов ТУ-214 для нужд сибирской авиакомпании. Ранее Минниханов посетил КАЗ имени С.П. Горбунова – филиал АО "Туполев". Он является председателем Совета директоров филиала АО "Туполев".
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экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, объединенная авиастроительная корпорация (оак)
Республика Татарстан, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)

"ОАК" и S7 договорились о расширении флота авиакомпании

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 . Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В среду в присутствии раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось подписание меморандума между публичным акционерным обществом "ОАК" (входит в Госкорпорацию Ростех) и АО "Авиакомпания "Сибирь" (S7) о взаимном сотрудничестве по вопросу расширения флота авиакомпании, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Отмечается, что подписание прошло в КАЗ имени С.П. Горбунова – филиале АО "Туполев".
Подписи под документом поставили генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и акционер группы компаний S7 Владислав Филев.
Меморандум подразумевает совместную работу по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов ТУ-214 для нужд сибирской авиакомпании.
Ранее Минниханов посетил КАЗ имени С.П. Горбунова – филиал АО "Туполев". Он является председателем Совета директоров филиала АО "Туполев".
 
Республика ТатарстанЭкономикаРеспублика Татарстан (Татарстан)Рустам МиннихановОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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