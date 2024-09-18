https://ria.ru/20240918/aviakompaniya-1973514978.html

"ОАК" и S7 договорились о расширении флота авиакомпании

"ОАК" и S7 договорились о расширении флота авиакомпании - РИА Новости, 18.09.2024

"ОАК" и S7 договорились о расширении флота авиакомпании

В среду в присутствии раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось подписание меморандума между публичным акционерным обществом "ОАК" (входит в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:00

2024-09-18T21:00

2024-09-18T21:00

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В среду в присутствии раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось подписание меморандума между публичным акционерным обществом "ОАК" (входит в Госкорпорацию Ростех) и АО "Авиакомпания "Сибирь" (S7) о взаимном сотрудничестве по вопросу расширения флота авиакомпании, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Отмечается, что подписание прошло в КАЗ имени С.П. Горбунова – филиале АО "Туполев". Подписи под документом поставили генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь и акционер группы компаний S7 Владислав Филев. Меморандум подразумевает совместную работу по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов ТУ-214 для нужд сибирской авиакомпании. Ранее Минниханов посетил КАЗ имени С.П. Горбунова – филиал АО "Туполев". Он является председателем Совета директоров филиала АО "Туполев".

республика татарстан (татарстан)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, объединенная авиастроительная корпорация (оак)