https://ria.ru/20240918/artilleriya-1973305032.html
Артиллерия уничтожила опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Артиллерия уничтожила опорные пункты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.09.2024
Артиллерия уничтожила опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные взводные опорные пункты с РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:03
2024-09-18T03:03
2024-09-18T10:18
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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные взводные опорные пункты с военнослужащими ВСУ на Купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России."Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме громят противника. Наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, артиллерийским установкам и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в Минобороны.Сообщается, что на одном из направлений разведчики с помощью воздушной разведки вскрыли замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения."Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", — сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973298811.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Артиллерия уничтожила опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Артиллерия группировки "Запад" поразила "опорники" ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные взводные опорные пункты с военнослужащими ВСУ на Купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме громят противника. Наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, артиллерийским установкам и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в Минобороны.
Сообщается, что на одном из направлений разведчики с помощью воздушной разведки вскрыли замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения.
"Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", — сообщили в ведомстве.