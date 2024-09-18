https://ria.ru/20240918/artilleriya-1973305032.html

Артиллерия уничтожила опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Артиллерия уничтожила опорные пункты ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 18.09.2024

Артиллерия уничтожила опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные взводные опорные пункты с РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T03:03

2024-09-18T03:03

2024-09-18T10:18

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ЛУГАНСК, 18 сен - РИА Новости. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Акация" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные взводные опорные пункты с военнослужащими ВСУ на Купянском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России."Расчеты САУ "Акация" группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме громят противника. Наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, артиллерийским установкам и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", — сообщили в Минобороны.Сообщается, что на одном из направлений разведчики с помощью воздушной разведки вскрыли замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения."Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", — сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973298811.html

https://ria.ru/20240916/su-34-1972960965.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире