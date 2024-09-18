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Армения сама выбирает пути развития, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2024
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12:55 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/armeniya-1973371438.html
Армения сама выбирает пути развития, заявил Песков
Армения сама выбирает пути развития, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2024
Армения сама выбирает пути развития, заявил Песков
Вопрос о возможности вступления Армении в Евросоюз относится к области суверенных прав республики, страна сама выбирает свои пути развития, заявил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:55
2024-09-18T12:55
армения
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вопрос о возможности вступления Армении в Евросоюз относится к области суверенных прав республики, страна сама выбирает свои пути развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Речь идет о вопросах, которые относятся к области суверенных прав Армении. Армения сама выбирает стратегические и тактические пути развития", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240309/armeniya-1931997696.html
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армения, россия, дмитрий песков, в мире
Армения, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Армения сама выбирает пути развития, заявил Песков

Песков: вопрос о возможности вступления Армении в ЕС касается ее суверенных прав

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вопрос о возможности вступления Армении в Евросоюз относится к области суверенных прав республики, страна сама выбирает свои пути развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь идет о вопросах, которые относятся к области суверенных прав Армении. Армения сама выбирает стратегические и тактические пути развития", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
В Армении обсуждают идею вступления в ЕС, заявил глава МИД
9 марта, 11:05
 
АрменияРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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