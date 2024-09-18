https://ria.ru/20240918/armeniya-1973371438.html

Армения сама выбирает пути развития, заявил Песков

Армения сама выбирает пути развития, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2024

Армения сама выбирает пути развития, заявил Песков

Вопрос о возможности вступления Армении в Евросоюз относится к области суверенных прав республики, страна сама выбирает свои пути развития, заявил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:55

2024-09-18T12:55

2024-09-18T12:55

армения

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вопрос о возможности вступления Армении в Евросоюз относится к области суверенных прав республики, страна сама выбирает свои пути развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Речь идет о вопросах, которые относятся к области суверенных прав Армении. Армения сама выбирает стратегические и тактические пути развития", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240309/armeniya-1931997696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, россия, дмитрий песков, в мире