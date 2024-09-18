https://ria.ru/20240918/armeniya-1973371438.html
Армения сама выбирает пути развития, заявил Песков
Армения сама выбирает пути развития, заявил Песков - РИА Новости, 18.09.2024
Армения сама выбирает пути развития, заявил Песков
Вопрос о возможности вступления Армении в Евросоюз относится к области суверенных прав республики, страна сама выбирает свои пути развития, заявил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:55
2024-09-18T12:55
2024-09-18T12:55
армения
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Вопрос о возможности вступления Армении в Евросоюз относится к области суверенных прав республики, страна сама выбирает свои пути развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Речь идет о вопросах, которые относятся к области суверенных прав Армении. Армения сама выбирает стратегические и тактические пути развития", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240309/armeniya-1931997696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, дмитрий песков, в мире
Армения, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Армения сама выбирает пути развития, заявил Песков
Песков: вопрос о возможности вступления Армении в ЕС касается ее суверенных прав