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СК Армении заявил о задержании группы, якобы готовившей захват власти - РИА Новости, 18.09.2024
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11:51 18.09.2024 (обновлено: 12:00 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/armenija-1973353738.html
СК Армении заявил о задержании группы, якобы готовившей захват власти
СК Армении заявил о задержании группы, якобы готовившей захват власти - РИА Новости, 18.09.2024
СК Армении заявил о задержании группы, якобы готовившей захват власти
Следственный комитет Армении утверждает, что в республике обезврежена группа, которая якобы вербовала участников и организовала их подготовку в России с целью... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:51
2024-09-18T12:00
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Следственный комитет Армении утверждает, что в республике обезврежена группа, которая якобы вербовала участников и организовала их подготовку в России с целью захвата власти в Ереване, при этом не указывается, кто в РФ, по мнению Еревана, занимался такой подготовкой, а конкретных доказательств предъявлено не было. "В результате проведенных следственных действий, обысков и допросов были получены фактические данные, что пятеро граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и ряд других неустановленных лиц ведут подготовку к узурпации власти. В частности, указанные лица путем предварительного сговора в целях захвата власти в течение 2024 года завербовали группу граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в РФ для ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучения навыкам его применения, а затем для несения боевого дежурства после возвращения в Армению и передачи полученных знаний другим людям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Утверждается, что граждане Армении и бывшие жители Карабаха якобы были завербованы за ежемесячную оплату в 220 тысяч рублей. В ведомстве утверждают, что завербованные отдельными группами выехали в Ростов-на-Дону, "где сообщники в России доставили их в другое место", проверили с помощью полиграфа их связь с правоохранительными органами Армении, после чего якобы провели с ними боевую подготовку. "Кроме того, им сообщили, что цель подготовки – вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть, призывая очистить и спасти Армению", - заявили в следственном комитете страны. В ведомстве также утверждают, что часть завербованных отказалась от участия в сборах и вернулась в Армению, а готовившееся преступление не было завершено по не зависящим от организаторов обстоятельствам. Никаких доказательств по приведенным заявлениям в документе не приводится - в нем фигурируют лишь инициалы неких "сообщников в России". "В отношении семи человек начато уголовное преследование. Трое из них были задержаны, четверо объявлены в розыск. Задержанным предъявлены обвинения, в суд были поданы ходатайства об их аресте, которые были удовлетворены", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "подготовка к узурпации власти".
https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html
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в мире, армения, россия, ереван
В мире, Армения, Россия, Ереван
СК Армении заявил о задержании группы, якобы готовившей захват власти

СК Армении утверждает, что группу для захвата власти якобы готовили в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Следственный комитет Армении утверждает, что в республике обезврежена группа, которая якобы вербовала участников и организовала их подготовку в России с целью захвата власти в Ереване, при этом не указывается, кто в РФ, по мнению Еревана, занимался такой подготовкой, а конкретных доказательств предъявлено не было.
"В результате проведенных следственных действий, обысков и допросов были получены фактические данные, что пятеро граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и ряд других неустановленных лиц ведут подготовку к узурпации власти. В частности, указанные лица путем предварительного сговора в целях захвата власти в течение 2024 года завербовали группу граждан Армении и бывших жителей Нагорного Карабаха под предлогом прохождения трехмесячных сборов в РФ для ознакомления с новым тяжелым вооружением, обучения навыкам его применения, а затем для несения боевого дежурства после возвращения в Армению и передачи полученных знаний другим людям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Утверждается, что граждане Армении и бывшие жители Карабаха якобы были завербованы за ежемесячную оплату в 220 тысяч рублей. В ведомстве утверждают, что завербованные отдельными группами выехали в Ростов-на-Дону, "где сообщники в России доставили их в другое место", проверили с помощью полиграфа их связь с правоохранительными органами Армении, после чего якобы провели с ними боевую подготовку. "Кроме того, им сообщили, что цель подготовки – вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть, призывая очистить и спасти Армению", - заявили в следственном комитете страны.
В ведомстве также утверждают, что часть завербованных отказалась от участия в сборах и вернулась в Армению, а готовившееся преступление не было завершено по не зависящим от организаторов обстоятельствам.
Никаких доказательств по приведенным заявлениям в документе не приводится - в нем фигурируют лишь инициалы неких "сообщников в России".
"В отношении семи человек начато уголовное преследование. Трое из них были задержаны, четверо объявлены в розыск. Задержанным предъявлены обвинения, в суд были поданы ходатайства об их аресте, которые были удовлетворены", - говорится в сообщении. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "подготовка к узурпации власти".
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