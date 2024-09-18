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Пашинян заявил о планах построить модульную АЭС
Пашинян заявил о планах построить модульную АЭС - РИА Новости, 18.09.2024
Пашинян заявил о планах построить модульную АЭС
Армения приняла стратегическое решение построить модульную АЭС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, добавив, что такие технологии разрабатывают в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:42
2024-09-18T11:42
2024-09-18T13:52
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Армения приняла стратегическое решение построить модульную АЭС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, добавив, что такие технологии разрабатывают в России, Франции, Южной Корее, но США добились в этом "большего прогресса". "Мы приняли стратегическое решение, что у нас должна быть модульная АЭС малого типа...Этапа применения технологий модульных станций достигли ряд стран. США, кажется, добилась самого большего прогресса. Но этой технологией занимаются Россия, Франция, Южная Корея и мы работаем с партнерами", - сказал Пашинян на всемирном армянском саммите в Ереване. Он объяснил стремление построить модульную станцию тем, что в случае аварии инцидент будет носить локальный характер, не будет угрожать окружающей среде и не потребуется эвакуации жителей населенных пунктов в 500 метрах от станции. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
https://ria.ru/20240822/armeniya-1967790427.html
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в мире, армения, россия, франция, никол пашинян, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", армянская аэс
В мире, Армения, Россия, Франция, Никол Пашинян, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Армянская АЭС
Пашинян заявил о планах построить модульную АЭС
Пашинян: Армения приняла стратегическое решение построить модульную АЭС