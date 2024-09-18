https://ria.ru/20240918/armenija-1973351021.html

Пашинян заявил о планах построить модульную АЭС

Пашинян заявил о планах построить модульную АЭС - РИА Новости, 18.09.2024

Пашинян заявил о планах построить модульную АЭС

Армения приняла стратегическое решение построить модульную АЭС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, добавив, что такие технологии разрабатывают в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:42

2024-09-18T11:42

2024-09-18T13:52

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никол пашинян

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

армянская аэс

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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Армения приняла стратегическое решение построить модульную АЭС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, добавив, что такие технологии разрабатывают в России, Франции, Южной Корее, но США добились в этом "большего прогресса". "Мы приняли стратегическое решение, что у нас должна быть модульная АЭС малого типа...Этапа применения технологий модульных станций достигли ряд стран. США, кажется, добилась самого большего прогресса. Но этой технологией занимаются Россия, Франция, Южная Корея и мы работаем с партнерами", - сказал Пашинян на всемирном армянском саммите в Ереване. Он объяснил стремление построить модульную станцию тем, что в случае аварии инцидент будет носить локальный характер, не будет угрожать окружающей среде и не потребуется эвакуации жителей населенных пунктов в 500 метрах от станции. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.

https://ria.ru/20240822/armeniya-1967790427.html

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в мире, армения, россия, франция, никол пашинян, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", армянская аэс