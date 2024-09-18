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Пашинян заявил о планах построить модульную АЭС - РИА Новости, 18.09.2024
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11:42 18.09.2024 (обновлено: 13:52 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/armenija-1973351021.html
Пашинян заявил о планах построить модульную АЭС
Пашинян заявил о планах построить модульную АЭС - РИА Новости, 18.09.2024
Пашинян заявил о планах построить модульную АЭС
Армения приняла стратегическое решение построить модульную АЭС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, добавив, что такие технологии разрабатывают в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:42
2024-09-18T13:52
в мире
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никол пашинян
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
армянская аэс
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ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Армения приняла стратегическое решение построить модульную АЭС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, добавив, что такие технологии разрабатывают в России, Франции, Южной Корее, но США добились в этом "большего прогресса". "Мы приняли стратегическое решение, что у нас должна быть модульная АЭС малого типа...Этапа применения технологий модульных станций достигли ряд стран. США, кажется, добилась самого большего прогресса. Но этой технологией занимаются Россия, Франция, Южная Корея и мы работаем с партнерами", - сказал Пашинян на всемирном армянском саммите в Ереване. Он объяснил стремление построить модульную станцию тем, что в случае аварии инцидент будет носить локальный характер, не будет угрожать окружающей среде и не потребуется эвакуации жителей населенных пунктов в 500 метрах от станции. В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
https://ria.ru/20240822/armeniya-1967790427.html
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в мире, армения, россия, франция, никол пашинян, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", армянская аэс
В мире, Армения, Россия, Франция, Никол Пашинян, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Армянская АЭС
Пашинян заявил о планах построить модульную АЭС

Пашинян: Армения приняла стратегическое решение построить модульную АЭС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 сен - РИА Новости. Армения приняла стратегическое решение построить модульную АЭС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, добавив, что такие технологии разрабатывают в России, Франции, Южной Корее, но США добились в этом "большего прогресса".
"Мы приняли стратегическое решение, что у нас должна быть модульная АЭС малого типа...Этапа применения технологий модульных станций достигли ряд стран. США, кажется, добилась самого большего прогресса. Но этой технологией занимаются Россия, Франция, Южная Корея и мы работаем с партнерами", - сказал Пашинян на всемирном армянском саммите в Ереване.
Он объяснил стремление построить модульную станцию тем, что в случае аварии инцидент будет носить локальный характер, не будет угрожать окружающей среде и не потребуется эвакуации жителей населенных пунктов в 500 метрах от станции.
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
Ереван - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Армения запросила доступ к американским гражданским ядерным технологиям
22 августа, 14:08
 
В миреАрменияРоссияФранцияНикол ПашинянГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Армянская АЭС
 
 
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