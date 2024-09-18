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В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли две тонны мусора - РИА Новости, 18.09.2024
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https://ria.ru/20240918/aktsiya-1973412422.html
В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли две тонны мусора
В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли две тонны мусора - РИА Новости, 18.09.2024
В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли две тонны мусора
Эковолонтеры движения "Мусорная лавина" и компания "Эвалар" организовали очистку одной из достопримечательностей Республики Алтай – горы Белуха. По завершению... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:16
2024-09-18T17:16
пресс-релизы
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МОСКВА, 18 сен - пресс-служба ЗАО "Эвалар". Эковолонтеры движения "Мусорная лавина" и компания "Эвалар" организовали очистку одной из достопримечательностей Республики Алтай – горы Белуха. По завершению туристического сезона волонтеры собрали здесь более 2 тонн мусора, оставленного туристами.Акция прошла при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай.Экологическая акция прошла как на самой горе, так и на экологических тропах, ведущих к ней. В мероприятии приняло участие 14 добровольцев из разных населенных пунктов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Кемерово, Бийска, Барнаула, Новосибирска, села Усть-Кокса и др. Всего собрали 150 мешков мусора общим весом в 2 тонны. Отходы сортировали, каждый мешок взвешивали и нумеровали. Из-за труднодоступности территории мусор пришлось вывозить на вертолете – при этом из-за количества собранных отходов большому вертолету МИ-8 пришлось сделать два рейса.Экологическую инициативу поддержали представители региональных органов власти: администрации Усть-Коксинского района и дирекции особо охраняемых природных территорий - подведомственного учреждения министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Республики Алтай Амыра Бабышева, Алтай все больше становится местом притяжения для туристов, но при этом растет антропогенная нагрузка на экологию региона.Акция проходит уже в четвертый раз и, по признанию главного идеолога и организатора волонтерского движения "Мусорная лавина" Евгения Егорова, за прошедшие годы было утилизировано более 12 тонн мусора, при этом его количество ежегодно растет: "Во многом в корне "мусорной проблемы" лежит старая парадигма советского туриста: то, что не можешь унести с собой, - сожги или закопай. Но, например, обожженные банки не гниют - по 10-15 лет, как их обожгли, так они и лежат. Я считаю, что нужно менять правила посещения подобных природных территорий и зон: ничего не оставлять после себя, то, что турист принес, – уносит с собой. Благо, хорошие дела находят правильных сторонников, и компании, рожденные на Алтае, понимающие ответственность за свой бизнес, поддерживающие эковолонтерство, такие, например, как "Эвалар", нам очень сильно помогают в этом вопросе", - делится Евгений.Председатель Совета директоров ЗАО "Эвалар" Наталия Прокопьева подчеркнула, что компания "Эвалар" видит важной социальной миссией сохранение экологии Алтая: "Мы не устаем повторять, что "Эвалар" родился на Алтае, и именно уникальная экология этого региона определила жизненный путь компании как фармпроизводителя, сфокусированного на фитотерапии и работе с лекарственными растениями. Я надеюсь, что наша акция с экоактивистами из "Мусорной лавины" привлечет еще больше новых неравнодушных волонтеров, а всех гостей Алтая сделает более ответственными и внимательными к хрупкой природе этого уникального региона".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы

В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли две тонны мусора

© Фото : Пресс-служба ЗАО "Эвалар"Эковолонтеры движения "Мусорная лавина" и компания "Эвалар" организовали очистку горы Белуха
Эковолонтеры движения Мусорная лавина и компания Эвалар организовали очистку горы Белуха - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Пресс-служба ЗАО "Эвалар"
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МОСКВА, 18 сен - пресс-служба ЗАО "Эвалар". Эковолонтеры движения "Мусорная лавина" и компания "Эвалар" организовали очистку одной из достопримечательностей Республики Алтай – горы Белуха. По завершению туристического сезона волонтеры собрали здесь более 2 тонн мусора, оставленного туристами.
Акция прошла при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай.
© Фото : Пресс-служба ЗАО "Эвалар"В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли 2 тонны мусора
В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли 2 тонны мусора - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Пресс-служба ЗАО "Эвалар"
В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли 2 тонны мусора
Экологическая акция прошла как на самой горе, так и на экологических тропах, ведущих к ней. В мероприятии приняло участие 14 добровольцев из разных населенных пунктов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Кемерово, Бийска, Барнаула, Новосибирска, села Усть-Кокса и др. Всего собрали 150 мешков мусора общим весом в 2 тонны. Отходы сортировали, каждый мешок взвешивали и нумеровали. Из-за труднодоступности территории мусор пришлось вывозить на вертолете – при этом из-за количества собранных отходов большому вертолету МИ-8 пришлось сделать два рейса.
Экологическую инициативу поддержали представители региональных органов власти: администрации Усть-Коксинского района и дирекции особо охраняемых природных территорий - подведомственного учреждения министерства природных ресурсов и экологии Республики Алтай. По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Республики Алтай Амыра Бабышева, Алтай все больше становится местом притяжения для туристов, но при этом растет антропогенная нагрузка на экологию региона.
© Фото : Пресс-служба ЗАО "Эвалар"В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли 2 тонны мусора
В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли 2 тонны мусора - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Пресс-служба ЗАО "Эвалар"
В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли 2 тонны мусора
Акция проходит уже в четвертый раз и, по признанию главного идеолога и организатора волонтерского движения "Мусорная лавина" Евгения Егорова, за прошедшие годы было утилизировано более 12 тонн мусора, при этом его количество ежегодно растет: "Во многом в корне "мусорной проблемы" лежит старая парадигма советского туриста: то, что не можешь унести с собой, - сожги или закопай. Но, например, обожженные банки не гниют - по 10-15 лет, как их обожгли, так они и лежат. Я считаю, что нужно менять правила посещения подобных природных территорий и зон: ничего не оставлять после себя, то, что турист принес, – уносит с собой. Благо, хорошие дела находят правильных сторонников, и компании, рожденные на Алтае, понимающие ответственность за свой бизнес, поддерживающие эковолонтерство, такие, например, как "Эвалар", нам очень сильно помогают в этом вопросе", - делится Евгений.
Председатель Совета директоров ЗАО "Эвалар" Наталия Прокопьева подчеркнула, что компания "Эвалар" видит важной социальной миссией сохранение экологии Алтая: "Мы не устаем повторять, что "Эвалар" родился на Алтае, и именно уникальная экология этого региона определила жизненный путь компании как фармпроизводителя, сфокусированного на фитотерапии и работе с лекарственными растениями. Я надеюсь, что наша акция с экоактивистами из "Мусорной лавины" привлечет еще больше новых неравнодушных волонтеров, а всех гостей Алтая сделает более ответственными и внимательными к хрупкой природе этого уникального региона".
© Фото : Пресс-служба ЗАО "Эвалар"В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли 2 тонны мусора
В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли 2 тонны мусора - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Пресс-служба ЗАО "Эвалар"
В рамках экологической акции с горы Белуха вывезли 2 тонны мусора
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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