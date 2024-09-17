https://ria.ru/20240917/zoopark-1973098187.html

В Московском зоопарке родился детеныш альпака

В Московском зоопарке родился детеныш альпака - РИА Новости, 17.09.2024

В Московском зоопарке родился детеныш альпака

Детеныш альпака родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T08:02

2024-09-17T08:02

2024-09-17T13:31

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Детеныш альпака родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства. "В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка пополнение. Второго сентября у молодой пары альпака, самки Ватки и самца Пуфика, родился детеныш. Малыш оказался мальчиком, он похож на маму светлым окрасом с рыжим пятнышком. Как и все детеныши копытных, он начал ходить уже через несколько часов после появления на свет. Однако какое-то время новорожденный, который также называется криа, пошатывался, спотыкался и путался в длинных ногах", — говорится в сообщении на сайте. "Малыш не сразу понял, где мама. Он ходил то за отцом, то за второй самкой Горжеткой. Мать приближалась к нему сама, тыкала его носом, и, благодаря такому понятному прикосновению и знакомому запаху, малыш очень быстро запомнил, к кому в этой семье обращаться за молоком и заботой", — приводятся на сайте слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. Отмечается, что отец Пуфик охраняет малыша, когда к нему подходят зоологи, но не проявляет к ним агрессии. Добавляется, что пара альпака Ватка и Пуфик живут в центре воспроизводства редких видов животных несколько лет. "В прошлом году у них также родился мальчик. Сейчас он подрос и живет в одном вольере с самцом викуньи. Викуньи по своей природе очень осторожные и необщительные животные, тогда как альпака дружелюбные и открытые. После того как два этих вида стали жить вместе, в поведении самца викуньи произошли перемены: глядя на своего соседа, он стал более контактным", — также говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

светлана акулова, московский зоопарк, общество