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Тамбовские аграрии собрали 3 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 17.09.2024
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Тамбовская область
 
16:40 17.09.2024
https://ria.ru/20240917/zerno-1973214876.html
Тамбовские аграрии собрали 3 миллиона тонн зерна
Тамбовские аграрии собрали 3 миллиона тонн зерна - РИА Новости, 17.09.2024
Тамбовские аграрии собрали 3 миллиона тонн зерна
На полях Тамбовской области завершена уборка ранних зерновых культур, валовой сбор зерна составляет 3 миллиона тонн, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T16:40
2024-09-17T16:40
тамбовская область
россия
максим егоров
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На полях Тамбовской области завершена уборка ранних зерновых культур, валовой сбор зерна составляет 3 миллиона тонн, сообщает пресс-служба правительства региона. С учетом уборки урожая кукурузы специалисты прогнозируют общий сбор зерна в объеме не менее 4 миллионов тонн. Ход уборочной кампании напрямую зависит от погодных условий. Теплая, сухая погода — самая благоприятная пора для уборочных работ. Поэтому аграрии в эти дни работают с раннего утра до позднего вечера. "С тамбовских полей убрана большая часть урожая. Уборочная кампания продолжается. Аграрии региона убирают кукурузу на зерно, сахарную свеклу, подсолнечник, сою. Все эти культуры являются сырьем для производства основных продуктов питания и корма для сельхозживотных. Поэтому сейчас на аграриев возлагается высокая ответственность за успешное проведение уборочной кампании", - цитирует пресс-служба главу региона Максима Егорова. Он отметил, что продукция, произведенная в Тамбовской области, пользуется спросом по всей России и за рубежом. "И мы будем максимально использовать доступные нам технологии и ресурсы, чтоб с успехом завершить уборочную кампанию 2024 года", — отметил Егоров. Ранее майские заморозки серьезно повлияли на сельскохозяйственные работы, поэтому аграриям пришлось пересевать ряд культур. По инициативе главы региона Тамбовская область стала одним из первых в стране субъектов, где оперативно ввели режим ЧС, благодаря чему фермеры региона смогли получить страховые выплаты и минимизировать финансовые потери.
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россия, максим егоров
Тамбовская область, Россия, Максим Егоров

Тамбовские аграрии собрали 3 миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Зерно
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. На полях Тамбовской области завершена уборка ранних зерновых культур, валовой сбор зерна составляет 3 миллиона тонн, сообщает пресс-служба правительства региона.
С учетом уборки урожая кукурузы специалисты прогнозируют общий сбор зерна в объеме не менее 4 миллионов тонн.
Ход уборочной кампании напрямую зависит от погодных условий. Теплая, сухая погода — самая благоприятная пора для уборочных работ. Поэтому аграрии в эти дни работают с раннего утра до позднего вечера.
"С тамбовских полей убрана большая часть урожая. Уборочная кампания продолжается. Аграрии региона убирают кукурузу на зерно, сахарную свеклу, подсолнечник, сою. Все эти культуры являются сырьем для производства основных продуктов питания и корма для сельхозживотных. Поэтому сейчас на аграриев возлагается высокая ответственность за успешное проведение уборочной кампании", - цитирует пресс-служба главу региона Максима Егорова.
Он отметил, что продукция, произведенная в Тамбовской области, пользуется спросом по всей России и за рубежом.
"И мы будем максимально использовать доступные нам технологии и ресурсы, чтоб с успехом завершить уборочную кампанию 2024 года", — отметил Егоров.
Ранее майские заморозки серьезно повлияли на сельскохозяйственные работы, поэтому аграриям пришлось пересевать ряд культур. По инициативе главы региона Тамбовская область стала одним из первых в стране субъектов, где оперативно ввели режим ЧС, благодаря чему фермеры региона смогли получить страховые выплаты и минимизировать финансовые потери.
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